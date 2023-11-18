Спецпризначенці СБУ уразили ворожі САУ, танки, БМП та БТР окупантів. ВIДЕО
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують нищити ворога на передовій. Зокрема, цього разу бійці уразили одну САУ 2С5 "Гіацинт-С", декілька танків, БМП, БТР, МТ-ЛБ, автівку, вишку та іншу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Служба безпеки опублікувала чергову добірку ударів дронами-камікадзе по ворожій техніці на своїй сторінці у телеграмі.
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