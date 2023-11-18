УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12228 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 723 5

Спецпризначенці СБУ уразили ворожі САУ, танки, БМП та БТР окупантів. ВIДЕО

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують нищити ворога на передовій. Зокрема, цього разу бійці уразили одну САУ 2С5 "Гіацинт-С", декілька танків, БМП, БТР, МТ-ЛБ, автівку, вишку та іншу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Служба безпеки опублікувала чергову добірку ударів дронами-камікадзе по ворожій техніці на своїй сторінці у телеграмі.

Дивіться: Прикордонники трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12818) знищення (7235)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наче на правах реклами..
показати весь коментар
18.11.2023 11:08 Відповісти
прикрепляйте к гранатам обыкновенные парафиновые свечи. парафин при подрыве заряда мгновенно испаряется, а его пары самовозгораются при контакте с кислородом воздуха, что усиливает зажигательное действие заряда без существенного усложнения и утяжеления гранаты.
показати весь коментар
18.11.2023 12:19 Відповісти
гомику, зпихни краще собі ту свчку в одне місце, далі сам знаєш про пари і загоряння.
показати весь коментар
18.11.2023 15:15 Відповісти
Кацапи літають , як сміття від вітру 😂
показати весь коментар
18.11.2023 12:56 Відповісти
МОЛОДЦЫ !!! ЕЩЁ Б ХЙЛА И Т.П. @БНУЛИ ТО ЦЕНЫ ИМ НЕ БЫЛО !)
показати весь коментар
18.11.2023 13:36 Відповісти
 
 