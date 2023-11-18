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Російських солдатів командири посадили в яму, тримали чотири дні та вимагали викуп. ВIДЕО

Російські солдати відмовились виконувати накази командирів. Відтак їх посадили в яму і протримали там чотири дні без верхнього одягу, а пізніше вимагали по 400 тисяч з кожного за визволення, інакше їх уб’ють.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Про подібні знущання свого чоловіка розповіла мешканка Примор'я.

Також дивіться: Воїни ЗСУ відбили потужний штурм окупантів біля Кліщіївки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373)


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Топ коментарі
+39
Та і х** з ними
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18.11.2023 14:01
+27
ця манька- свинорашка не піднімае питання якого хера их "мальчишки" делают в Украине...- от и вся ментальность орко кацапни...
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18.11.2023 14:09
+16
"мальчишки"... А вона не хотіла почати спочатку з того,що взагалі ці "мальчішкі" роблять на території іншої країни? тобто якщо б "мільчішек" не садили в яму, не заставляли тільки з автоматами йти на танки то ніяких претензій би і не було?
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18.11.2023 14:08
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Та і х** з ними
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18.11.2023 14:01 Відповісти
На бутилку/швабру не садили бо не було в наявності.
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18.11.2023 14:19 Відповісти
Ще кинуть ту самку орка туди. Шоби мальчікі не скучали...
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18.11.2023 15:16 Відповісти
Та з ними ж, не відірвали.
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18.11.2023 19:13 Відповісти
Так а де мінуси ?!
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18.11.2023 14:05 Відповісти
Плюсів немає - одні мінуси 😕
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18.11.2023 14:08 Відповісти
Мінуси були від української гранати з дрону у яму - 6*400к недоотримав командир.
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19.11.2023 01:20 Відповісти
Кацапи , не потрібно бути терпилами при диктаторській владі ,
а потрібно тікати від цієї жахливої і брудної війни , подальше від параші 😠
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18.11.2023 14:07 Відповісти
Куди воно втече,нормальні вже повтікали.
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18.11.2023 14:12 Відповісти
Світ великий і якщо захочуть , то втечуть 🙁
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18.11.2023 14:16 Відповісти
Аби тільки не в Україну... нам тут їх не треба.
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19.11.2023 04:54 Відповісти
говно совковое.
эта самка возмущается что не подох ее самец(бабло дадут же), а потому что его пока еще не угробили(кредит отдавать и водка для всей деревни уже заказана)
биомусор. как кстати и мы были - весело воевали заСралина в Финляндии например.
но теперь мы - нормальные и у нас не гребут в армию чудачков на улицах, далеко замахнулись - недалеко при(й)дем.
правда ведь, Ермак Алекссынтроповичъ?
догоri ykpaiнці.... б*же, оце ж вибрали дурачки то
до речі, самий смішний сміх зараз у деякого Петра Олексійовича. З моральним правом сміється з мутрості наріту, і можливо, навіть шашлик жере
ліпецьку факторію продав і розкошує на наші дєньгі!!!!! боріга!!111
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18.11.2023 14:07 Відповісти
Кацапи так і живуть в кацапії у ямах і норах.
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18.11.2023 14:08 Відповісти
"мальчишки"... А вона не хотіла почати спочатку з того,що взагалі ці "мальчішкі" роблять на території іншої країни? тобто якщо б "мільчішек" не садили в яму, не заставляли тільки з автоматами йти на танки то ніяких претензій би і не було?
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18.11.2023 14:08 Відповісти
ця манька- свинорашка не піднімае питання якого хера их "мальчишки" делают в Украине...- от и вся ментальность орко кацапни...
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18.11.2023 14:09 Відповісти
Мабуть вважає що та яма ісконно руська земля.
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18.11.2023 19:18 Відповісти
навіщо відпустки хробакам, все одно залишаться в землі.
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18.11.2023 14:12 Відповісти
Якщо в них така армія, чому ми ще не на кордонах 1991 року?
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18.11.2023 14:14 Відповісти
О! А подібні матеріали у багатьох виданнях подаються як система. З самого початку вторгнення кацапів журналісти і активісти малювали їх як недолугих придурків. Який канал не відзначився показом збитого "орлану" з пластиковою пляшкою замість бензобаку? В всі хором стібались з цього. Подібні матеріали розхолоджують суспільство.
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18.11.2023 14:28 Відповісти
О подъехала секта свидетелей вяличия кацапской армии.

Сколько же на этом сайте фсбшных ботов.
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18.11.2023 14:29 Відповісти
"Российских солдат командиры посадили в яму, держали четыре дня " - там им и место , ведь могут когда захотят ! хахахаахаха
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18.11.2023 14:14 Відповісти
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18.11.2023 14:21 Відповісти
Сваіх нє брасаєм
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18.11.2023 14:21 Відповісти
вимагали по 400 тисяч з кожного за визволення

Дивно!
А звідки командири знали, що за визволення треба саме по 400 тисяч?
Ги...
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18.11.2023 14:26 Відповісти
На хріна мені кацапня!Нехай що хочуть роблять!

Проблема у нашому війську Здирництво з підлеглих…
тож наведіть лад у себе спочатку!
Цих сраних командырів в українській армії гнати під дупу!Переважна більшість таких…
Я мовчу вже за Зєльоне чмо і всю вертикаль влади…
там треба розстрілювать…
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18.11.2023 14:53 Відповісти
Мабуть, є такі шо платять, тому є здирники. Один/два самі принесли, сподобалось, здирник вимагає з інших.
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18.11.2023 17:17 Відповісти
ні, там просто без варіантів... самі ніхто не носить, бо своїх грошей навіть на ремонт техніки не вистачає, а від цього життя залежить.... там здирництво і вимагання...
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19.11.2023 05:00 Відповісти
"Донбазский пленник"
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18.11.2023 14:35 Відповісти
Це вже русохвобія, чи ще ні?
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18.11.2023 14:47 Відповісти
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18.11.2023 14:50 Відповісти
пізда маржова
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18.11.2023 14:54 Відповісти
Добре бути командиром.
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18.11.2023 14:55 Відповісти
мальчішкі і дєвчонкі а такжє іх радітєлі, мальчишечку в пакетіке увідеть не хатите лі?

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18.11.2023 15:02 Відповісти
Російських російськомовних солдатів російськомовні командири....
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18.11.2023 15:02 Відповісти
російської мови не існує. Як не існує хамаської мови або хезболланьскої мови . "Росія" це назва терористичної банди а не назва чогось іншого.
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19.11.2023 08:57 Відповісти
А якою тоді мовою говорять ображені на Фаріон?
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19.11.2023 10:00 Відповісти
руською.
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19.11.2023 10:06 Відповісти
Аяяй, нацистьl мальчишек в трусиках в ямку сажают. Та з рабами так все життя поводились,чому орчиха дивується?! Скрепьl руzке мира они такие...
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18.11.2023 15:21 Відповісти
Насрати, хто кого тримав. Нас тримають за бидло і не дають відстояти своє. Не державу, не україну, свою землю
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18.11.2023 15:25 Відповісти
В нас від них теж не надто далеко відійшли. Хіба що до ями не саджають (але це не точно). М'ясні штурми є?- є. Хабар за відпуск є?- є. Маленький совок воює проти великого совка.
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18.11.2023 15:27 Відповісти
Вам для ознайомлення, є друге її інтерв'ю де вона вже без епітетів розповідає що там відбувалось.. пишуть що вже знімають того комбата.... але чого такі випадки мають доходити аж в соцмережі а не рішатись керівництвом ... не думаю що хтось на верху не знав...

https://www.youtube.com/watch?v=WfittmmjmAI
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18.11.2023 16:50 Відповісти
Та і яух на них. Вони ж звикли так жити, ну і нехай так і живуть у ямах і норах. Давайте їх ще пожаліємо. Я б уту яму ще пару гранат скинув, нехай бавляться….
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18.11.2023 17:32 Відповісти
😱Бєдниє мальчішкі.
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18.11.2023 17:43 Відповісти
самка,получиш ладу,і нарожаєш ще собі підарів!
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18.11.2023 17:54 Відповісти
Взагалі це дуже секретна технологія, викрадена з бацькіних наукових установ. Якщо весною посадить ціле відділення в ямку, то восени можна викопать два взводи. Сорок косарєй потрібні для удобрєнія корнєплодов.
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18.11.2023 18:21 Відповісти
Відмовитися виконувати накази командира ... як для московитів - це сміливий вчинок, чого ж ви очікували від переляканої жінки в якості виправдання чоловіка перед енкаведе? Не варто висміювати цих ванюшок , одним словом. Бо не ви їх в ту яму посадили.
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18.11.2023 18:58 Відповісти
ЗДОХНИТЕ МРАЗИ ВСЕ, ТВАРИ УБЛЮДСКИЕ!!!!
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18.11.2023 19:21 Відповісти
Та норм.
Для печерних гоблінів норм, не жаліти ж їх ца те що вони гобліни від дитинства
От як би вони були дохлі разом зі свома командирами, то була б радісна новина.
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19.11.2023 00:51 Відповісти
Я все ще не розумію, чому вони не вбивають своїх командирів, або не приводять їх до ЗСУ. Через минне поле бігти цікавіше?
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19.11.2023 01:18 Відповісти
Мабуть тому, чому українці більш ніж 30 років нічого не роблять зі своїми суддями, депутатами, прокурорами...які навіть за умов війни продовжують розкрадати країну.
Доки українці у себе не наведуть з цим лад, нічого не зміниться.
А казати про те, що коїться в раші - це відвертати погляд від власних проблем.
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19.11.2023 13:29 Відповісти
А де ще повинен бути кацап , як не у ямі ...
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19.11.2023 12:34 Відповісти
 
 