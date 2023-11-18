Російських солдатів командири посадили в яму, тримали чотири дні та вимагали викуп. ВIДЕО
Російські солдати відмовились виконувати накази командирів. Відтак їх посадили в яму і протримали там чотири дні без верхнього одягу, а пізніше вимагали по 400 тисяч з кожного за визволення, інакше їх уб’ють.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
Про подібні знущання свого чоловіка розповіла мешканка Примор'я.
Топ коментарі
+39 Serhii P.
показати весь коментар18.11.2023 14:01
+27 я гражданин Украины
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+16 Андрій Саган
показати весь коментар18.11.2023 14:08
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а потрібно тікати від цієї жахливої і брудної війни , подальше від параші 😠
эта самка возмущается что не подох ее самец(бабло дадут же), а потому что его пока еще не угробили(кредит отдавать и водка для всей деревни уже заказана)
биомусор. как кстати и мы были - весело воевали заСралина в Финляндии например.
но теперь мы - нормальные и у нас не гребут в армию чудачков на улицах, далеко замахнулись - недалеко при(й)дем.
правда ведь, Ермак Алекссынтроповичъ?
догоri ykpaiнці.... б*же, оце ж вибрали дурачки то
до речі, самий смішний сміх зараз у деякого Петра Олексійовича. З моральним правом сміється з мутрості наріту, і можливо, навіть шашлик жере
ліпецьку факторію продав і розкошує на наші дєньгі!!!!! боріга!!111
Сколько же на этом сайте фсбшных ботов.
Дивно!
А звідки командири знали, що за визволення треба саме по 400 тисяч?
Ги...
Проблема у нашому війську Здирництво з підлеглих…
тож наведіть лад у себе спочатку!
Цих сраних командырів в українській армії гнати під дупу!Переважна більшість таких…
Я мовчу вже за Зєльоне чмо і всю вертикаль влади…
там треба розстрілювать…
https://www.youtube.com/watch?v=WfittmmjmAI
Для печерних гоблінів норм, не жаліти ж їх ца те що вони гобліни від дитинства
От як би вони були дохлі разом зі свома командирами, то була б радісна новина.
Доки українці у себе не наведуть з цим лад, нічого не зміниться.
А казати про те, що коїться в раші - це відвертати погляд від власних проблем.