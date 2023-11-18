Російських солдатів командири посадили в яму, тримали чотири дні та вимагали викуп. ВIДЕО

Російські солдати відмовились виконувати накази командирів. Відтак їх посадили в яму і протримали там чотири дні без верхнього одягу, а пізніше вимагали по 400 тисяч з кожного за визволення, інакше їх уб’ють.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Про подібні знущання свого чоловіка розповіла мешканка Примор'я.

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