Окупант намагається підстрелити дрон-камікадзе, який атакує його на підступах до Авдіївки. ВIДЕО

Окупант намагався відстрілятись від українського FPV-дрона, тримаючи автомат в одній руці. Однак в нього нічого не вийшло і безпілотник точно атакував росіянина, ліквідувавши його.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ. На цих кадрах робота пілота FPV-дрона 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" на підступах до Авдіївки.

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