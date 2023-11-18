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Новини Відео Війна
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Окупант намагається підстрелити дрон-камікадзе, який атакує його на підступах до Авдіївки. ВIДЕО

Окупант намагався відстрілятись від українського FPV-дрона, тримаючи автомат в одній руці. Однак в нього нічого не вийшло і безпілотник точно атакував росіянина, ліквідувавши його.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ. На цих кадрах робота пілота FPV-дрона 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" на підступах до Авдіївки.

Дивіться: Російських солдатів командири посадили в яму, тримали чотири дні та вимагали викуп. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) дрони (4699)


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Топ коментарі
+38
Згорів на роботі....буває...
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18.11.2023 15:02
+35
Там повне відео поклали дронами цілу групу кацапських спецназерів, з мажорними калашматами. Штук 10. Це тільки один з них...
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18.11.2023 15:05
+16
Прямо в духовную репу.
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18.11.2023 15:13
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Згорів на роботі....буває...
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18.11.2023 15:02 Відповісти
Так, аж калоші запалали...
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18.11.2023 16:00 Відповісти
Головне що трофєйний автомат залишився неушкодженим.
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18.11.2023 16:18 Відповісти
Там повне відео поклали дронами цілу групу кацапських спецназерів, з мажорними калашматами. Штук 10. Це тільки один з них...
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18.11.2023 15:05 Відповісти
судячи по тому, на яку хватку зброї він поклав всі свої шанси вижити - спецназ пішов вже другої свіжісті
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18.11.2023 15:28 Відповісти
Це вже його добивали. Там попередньо були прильоти по дружках поряд.
83-я бригада ВДВ з Усурійська, там видно їм землі не хватало...
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18.11.2023 16:42 Відповісти
Це вона була в Бучі?
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18.11.2023 16:45 Відповісти
Точно. Здається вони...
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18.11.2023 16:51 Відповісти
Пардон, був один, а стало декілька....
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18.11.2023 15:30 Відповісти
А стріляв як баба: з заплющеними очима і мордяку відвертав униз
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18.11.2023 16:51 Відповісти
Мова певно про це https://twitter.com/natohawks/status/1725850801640177729 видео, которое надо видеть всем россиянам, пришедшим с оружием в Украину.
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19.11.2023 02:27 Відповісти
Один дрон= минус один окупант. Ефективность лучше не придумаешь. Вот поетому нужно лучше закупать дроны чтобы не мобилизировать сотни тысяч людей. Да и далеко не каждому мобилизированному удастся убить окупанта.
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18.11.2023 15:05 Відповісти
Напишуть, що десь пропав, бо на всіх лад немає.
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19.11.2023 01:10 Відповісти
Який ви наівний.Мета війни,винищення украінців та кацапів.В першу чергу украінців.Тому саботується тема с закупівлями дронів та їх виготовлення ,зато іде охота за людьми і насильно іх тягнуть на фронт.Нас тупо винищують в м´ясних боях,не даючи дистанційну зброю
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19.11.2023 11:10 Відповісти
Хлопнули кацапи і більше гадити нам не буде
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18.11.2023 15:07 Відповісти
КацапА
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18.11.2023 15:08 Відповісти
Яке прикре самовбивство
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18.11.2023 15:09 Відповісти
"пацан к успеху шёл..."
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18.11.2023 15:11 Відповісти
ёще бы, пришел к празднику - привёзут в Мухосранск как раз на проводы всеё дёрёвнёй - Ваньку на кладбищё.
Бёлая Лада заждалась самочки подохшёго орка за рулем - ну и ДТП по пьяни, все как они любят.
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18.11.2023 15:14 Відповісти
Прямо в духовную репу.
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18.11.2023 15:13 Відповісти
Скрепу
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18.11.2023 16:10 Відповісти
Репу…
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18.11.2023 17:30 Відповісти
дякую, тобі боже, що я атеїст, але це було чудово!
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18.11.2023 15:16 Відповісти
А в Біблії говориться, трохи нижче коли вдарили по лівій щоці, "не мечіть перли, перед кабанами та псами (свинопсами - касабами), розтопчать і вас розірвуть! Біблія - підручник життя!
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18.11.2023 16:51 Відповісти
Смеюсь, Ермак наверное сотню таких дронов лично запустил по оккупантам, мужественный, патриотичный, будущий президент. Ну, или опять какого то Люсю выберут(я поклялся(кому?) шо на выборы не пойду никогда, не ходил на эти три крайних от отвращения)
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18.11.2023 15:17 Відповісти
Ех ... патріот ... Добре, не ходи на вибори. Так хоч у якусь партію вступи. Або укр. прапорець з аватарки прибери. Повісь прапор великого святого Космосу, як Дацюк.

Нічого особистого.
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18.11.2023 16:51 Відповісти
розігнався.
і де саме я говорив шо "патріот"?
взагалі, "патріотизм" це те що коли державі нічого запропонувати, от і залишається "любіть родіну".
дякую, пройшло вже, раніше теж пишався - ой, я ж українець, ара, це так круто шо мене втрапило бути українцем, ара. опечатка, - ура.
як прапор повісити, тут автоматично рішає сайт то.
ніколи не піду на вибори, як на ті 3 крайніх, хай вибирають хоч втопляться.
Дацюк то вроді якийсь шарлатан чи шо?
Так само, в принципі як і нарід - загундосили відосіками і бидло рвонуло за халявою.
Рах*й, розводіли в топі, а маси(народні) - там де і треба, в "загОні".
шо тут сперечатись?
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18.11.2023 17:10 Відповісти
- ну не патріот, так хоч у партію вступи, щоб покращити твоє життя.

- Дацюк - філософ, к.н.

- про вибір виборця у 2010 і 2019 рр. і не посперечаєшся. Інші теж мали свої вади, але ж були патріотами (Кучма, "Україна - не Росія", блін, ця книжка 1600 грн коштує); да і Зе* позиціонує себе, як патріот.
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18.11.2023 17:22 Відповісти
та ясно шо зараз вигідно говорити шо типу ти\я все бачив, просто не ...
а.
б.
с.
Кучмі жаль ракета не прилетіла по маєтку.... поки що
до біса вступати в те де тобою будуть керувати, тобто твоя думка нах нікому не потрібна.
хочеш сам - то вступай. правда зі своєю машиною(мийною, шоб відмитись потім)
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18.11.2023 17:33 Відповісти
1,5 тисячі км фронту
В день на 1 км фронту використати 20 дронів-камікадзе (це по одному дорогу в годину).
На день це треба 30 тисяч дронів-камікадзе на весь фронт.
На місяць це десь треба до одного мільйона дронів.
І нехай лише кожний третій використаний дрон-камікадзе зможе вбити або поранити рашистам.
То тоді мінус 300 тисяч рашистів у вигляді санітарних втрат за один місяць
Такими темпами і війна би за пару місяців закінчилась.
Я розумію, що це ділетантський підхід і не все так просто.
Але очевидно, чим масовіше використовувати дрони тим більше буде дохнути рашистів, тим швидше перемога
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18.11.2023 15:29 Відповісти
там трохи різна ситуація, коли кацап рядками по відомим маршрутам на тебе лізе це одне, а коли треба його десь вишукувати бродити - це трохи інше. Тому 1 км іншому 1 км дуже різний в цьому плані. Десь є той 1 км, де і нам прилітає ворожий fpv-дрон, нажаль.
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18.11.2023 15:34 Відповісти
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18.11.2023 15:58 Відповісти
тот случай, когда проще убить чем прокормить.
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18.11.2023 16:00 Відповісти
Вибачте, але трохи невчасно...
Як останню свинопсину закопаємо, тоді!
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18.11.2023 17:04 Відповісти
в таких оценках нужно отталкиваться от числа/плотности целей, а не от длины фронта.
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18.11.2023 15:59 Відповісти
Найбільша вада дрона це те що він одноразовий, якщо не знайшов ціль то це ти його викинув. Кацапи там не стоять табунами чекаючи прильотів...
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18.11.2023 16:49 Відповісти
у Мадяра відос є про фпв дрони багаторазові. фпв-10
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18.11.2023 17:23 Відповісти
Варіант повтору легенди про Матросова в нього вийшов ліпше.
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18.11.2023 15:33 Відповісти
вот птичка прилетела и АГА
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18.11.2023 15:36 Відповісти
"Служілі два таваріща"
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18.11.2023 15:59 Відповісти
Россияне передрали у немцев в первую мировую. Песня Der gute Kamerad
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18.11.2023 16:23 Відповісти
Що передрали? Що служили? Чи що два? Чи куля? Послухай пісню, на яку посилаєшся, і заткни пельку! Ні текст, ні мелодія, ні ритм і близько не стояли.
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19.11.2023 02:10 Відповісти
А ну ну, давай, кацап, поднапрягись, старайся лучше. Напиши ещё что у расиси ничего спижженого нет.
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19.11.2023 08:45 Відповісти
Краще б цигарку "стрєльнув" на послєдок - остання затяжка!
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18.11.2023 15:40 Відповісти
"магазины разбиты" (С) )))
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18.11.2023 15:46 Відповісти
привязывайте к дронам парафиновые свечи, при взрыве испаренный парафин самовозгорается увеличивая ущерб.
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18.11.2023 15:56 Відповісти
простіше туристичний газовий балончик )) той же "дихлофосник" як самий дешевий ))
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18.11.2023 16:01 Відповісти
он повысит уязвимость самого дрона.
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18.11.2023 16:03 Відповісти
вероятность попадания не выше чам и без баллончика. если попадание в дрон, то полюбому дрону гаплык. плюс при попадании будет работать, как самоликвидатор, нечего будет на запчасти оркам оттуда вытянуть.
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18.11.2023 16:08 Відповісти
приемлемо
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18.11.2023 16:50 Відповісти
На то, как дохнут каZZапы, можно смотреть вечно.
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18.11.2023 16:03 Відповісти
народ , цап стрелял в дрон разведчик , а ушатал совсем другой дрон , камикадзе !!!
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18.11.2023 16:12 Відповісти
Эта уже расчелавечивание или ещё нет?
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18.11.2023 16:13 Відповісти
Рембо хренів, з однієї руки стріляє, стріляв
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18.11.2023 16:15 Відповісти
не вижу повода для троллинга, дрон появился не вовремя, он второй рукой стакан с водярой держал, не выливать же..
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18.11.2023 16:35 Відповісти
Ну да, знатно "принял на грудь" і як прийнято в них після першої не закусив.
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18.11.2023 16:55 Відповісти
камент про магазин уже был?
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18.11.2023 16:25 Відповісти
Прилетіло звідки не чекав.
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18.11.2023 16:29 Відповісти
Ви вловили весь фокус, що слідує з цього відео:
- це чітка синхронізація в роботі системи знищення живої сили ворога з допомогою дронів, тобто між дроном-навідником, який відволікає на себе увагу цілі і по якому вона веде вогонь та знаряддям ліквідації цілі - FPV-дроном-камкадзе.
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18.11.2023 16:42 Відповісти
Зато сколько лайков набрал!
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18.11.2023 16:45 Відповісти
Походу это "легендарный"сепар ЛНР, командир разведотряда, с позывным Санта. Он с 2017 года на протезах воюет. Трижды недобиток. В четвертый раз не фартануло.
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18.11.2023 17:34 Відповісти
Дійсно у кацапожмура після вибуху видно дуже худі ласти.Може й санта вже на тих ластах доповз до кабздохд.
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18.11.2023 21:34 Відповісти
найс робота прям в табло
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18.11.2023 17:58 Відповісти
Проти дрона немає прийома.
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18.11.2023 18:01 Відповісти
Бо була порушена директива узького генштабу. Вона глагоить ,що на дрони треба в штикову. Гарно нахромлений на штик дрон передається командуванню.
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18.11.2023 18:29 Відповісти
Шкода. Легка смерть паскуді прийшла.
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18.11.2023 18:41 Відповісти
Шикардос саундтрек и видос!!!!мочи русню везде!!!!
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18.11.2023 19:01 Відповісти
шлимазл
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18.11.2023 19:11 Відповісти
І ще один на добриво.
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18.11.2023 19:26 Відповісти
Проста дрон аказался шустрєй...
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18.11.2023 22:14 Відповісти
на мою скромну думку, шотган з автоматичним режимом вогню міг би бути досить ефективним для захисту невеликх груп або техніки, головне вчасно побачити де він летить
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18.11.2023 22:19 Відповісти
Споглядаючи і коментуючи, пам'ятайте нашим прилітає не менше, а враховуючи з ким маємо справу можливо більше, можливо в рази.
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19.11.2023 11:33 Відповісти
- Совсем ты о здоровье своем не думаешь.
- Я думаю, что после сегодняшнего оно мне не понадобится.
"Жмурки"
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21.11.2023 01:59 Відповісти
Фильм Призрачный гопник
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12.12.2023 22:36 Відповісти
Широко ему ротик роскрыло, вот пусть теперь попробует вкусить землицы Украинской широкимм хлебалом, как хотел, свинособака!
Желаю, чтобы все!
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09.01.2024 18:42 Відповісти
 
 