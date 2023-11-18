Спецпризначенці СБУ за тиждень ліквідували 184 окупанти та знищили 13 російських танків. ВIДЕО

За тиждень спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ ліквідували 184 окупанти та 152 одиниці російської техніки. Крім того, 155 окупантів і 38 одиниць ворожої техніки спецпризначенці спецслужби знищили в координації з артилеристами ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Служба безпеки опублікувала чергову добірку ударів по ворожій техніці на своїй сторінці у телеграмі.

Лише за тиждень було знищено 13 танків, 21 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем та реактивну систему залпового вогню, дві системи ППО, 67 військових авто. Також було уражено чотири склади з боєприпасами та один з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, було знищено 72 укріплення та вогневих позицій, шість систем відеоспостереження "Муром", дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки та збито 23 безпілотники.

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