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Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити повітряні удари потужнішими, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі презиента Зеленського.

У повідомленні зазначається: "За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 "шахедів". Дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил та зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, – це буквально життя для України.

Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну.

Повага і слава всім, хто бʼється заради держави, усім, хто допомагає та працює, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність. Це залежить від кожного, кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати і додає Україні сили, перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити нашу державу".

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604) ППО (3188)


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Топ коментарі
+31
Який же великий стратєг. А чому тоді будував дороги, а не ракети? Виходить, що робив навмисно, чи щось інше?
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18.11.2023 21:04
+26
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18.11.2023 21:04
+26
Він вже настільки задовбав з цими щоденними промовами, що штатні писаки вже не знають, що вигадати. Вова, пожалій їх і нас та припини вже цю щоденну маячню, яка відверто дратує. Навіщо в сотий раз повторювати одні й ті ж абсолютно зрозумілі кожному речі?
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18.11.2023 21:09
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18.11.2023 21:04 Відповісти
А нам всё равно, а нам всё равно,не боимся Мы ни касапа, ни куйла.. в самый нужный час время есть у нас - Мы волшебную курим трын траву...
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18.11.2023 21:04 Відповісти
І праву руку качає...відосами..
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18.11.2023 22:06 Відповісти
Який же великий стратєг. А чому тоді будував дороги, а не ракети? Виходить, що робив навмисно, чи щось інше?
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18.11.2023 21:04 Відповісти
Якби не зняв міни цей стратег, цього не було б
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18.11.2023 22:26 Відповісти
Це добре, що пан президент це розуміє. І, звичайно, він знає, як цьому протидіяти. Так, пане президенте?
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18.11.2023 21:05 Відповісти
.... а в ответ - тишина
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18.11.2023 21:07 Відповісти
Знаємо і протидіємо - щодня просимо про додаткові системи ППО наших партнерів з США та ЄС, також очікуємо на гроші та обланання від США на ремонт пошкодженої енергосистеми. Зі свого боку ми вже підняли тарифи на електроенергію, старанно записуємо щоденні відео, запустили шоу Лєначкі Кравєц та інформуємо громадян на єдиному телемарафоні. - Зеленський.
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18.11.2023 21:17 Відповісти
👏👏👏👏👏
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18.11.2023 21:44 Відповісти
а осьо мій власний мудозвон:

"весной листья распускаются, а осенью опадают"
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18.11.2023 21:06 Відповісти
Саботажник ё*****ый!
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18.11.2023 21:08 Відповісти
Ну як же нам жити без Потужного вечірнього гундосика нашого сонцесяйного кепа
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18.11.2023 21:09 Відповісти
Він вже настільки задовбав з цими щоденними промовами, що штатні писаки вже не знають, що вигадати. Вова, пожалій їх і нас та припини вже цю щоденну маячню, яка відверто дратує. Навіщо в сотий раз повторювати одні й ті ж абсолютно зрозумілі кожному речі?
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18.11.2023 21:09 Відповісти
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18.11.2023 21:11 Відповісти
4,99 грн.
2,20 грн/кг
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18.11.2023 21:41 Відповісти
А за якою ціною приймають мукалотуру.?
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18.11.2023 22:44 Відповісти
Я вказав роздрібну ціну макулатури.
Все по чесному.
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19.11.2023 00:01 Відповісти
Він ще біографію видав??
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18.11.2023 22:08 Відповісти
Вам нейромережа показує і вас розважає, поправляє мордашку и дикцію. Ви думаєте це він особисто кожен день тошнить? Я вас розчарую.
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18.11.2023 21:43 Відповісти
Та яка нейромережа...воно само - генератор випадкових слів...
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18.11.2023 22:11 Відповісти
Ну, що вже "намазали")))
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18.11.2023 23:15 Відповісти
Вибачте..що?
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18.11.2023 23:30 Відповісти
Маю на увазі, що вже обрали
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19.11.2023 22:10 Відповісти
Позбавитись би ще отого обраного..
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19.11.2023 22:16 Відповісти
Що, не Вова, то який недомірок. Скільки їх всіх було? І всі проблемні. Позбавитись тепер не вийде. Зайняли буйних війною, тепер роби що, хочеш
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20.11.2023 04:44 Відповісти
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18.11.2023 21:09 Відповісти
дуй-на-растофф !
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18.11.2023 21:41 Відповісти
"Майдан-3" - заметьте, не я, не я сказал !
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18.11.2023 21:42 Відповісти
Нове слово вивчив - "ПОТУЖНО."
Тепер вставляє його де треба і не треба.
Як раніше діджитаоізацію і адженду.))))
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18.11.2023 21:10 Відповісти
Абсолютно!
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18.11.2023 22:24 Відповісти
Чому пакетики не роздають за 15 хв до цих "приступів"?
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18.11.2023 21:12 Відповісти
почему он не докладывает, что в ответ на пуски по нам Украина запускает по раше на одну ракету больше.
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18.11.2023 21:13 Відповісти
То може красти припинете!
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18.11.2023 21:14 Відповісти
Да прям ломанулись припиняти
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18.11.2023 21:34 Відповісти
Дякуємо за пропозицію, але змушені від неї відмовитися. - Офіс преЗЕдента України.
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18.11.2023 21:34 Відповісти
еще чего!
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18.11.2023 21:36 Відповісти
Чому нема опалення, кочегар рогатий?
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18.11.2023 21:15 Відповісти
Адресат не вірний!

Це до « патріота» Ахметова питання.
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18.11.2023 22:03 Відповісти
навіть кацапи умудрились купити у Канади системи протидії дронів,а ти тільки записуєш вечірні відосіки,які вже до блювоти доводять🤢🤮
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18.11.2023 21:15 Відповісти
Вже летять і наразі ( зрозу після спітча ). Але сьогодні вже хоч не Майдан.. Як хтось написав з Чесних Журналістів : Для українців же Майдан (обидва) - це кульмінаційний прояв громадянської самосвідомості. Для малоросів - загроза. Що й треба було довести. ********* лякалочки про Майдан-3 вповні видають свідомість залякувальника.
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18.11.2023 21:18 Відповісти
На цьому відосіку нема ні герба, ні українських кольорів, ні стягу України.
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18.11.2023 21:20 Відповісти
То його регент знову десь у кладовці зачинив, а телефон не забрав... Ну а без хваління своєї значимості в нього ломка. Ось і звиздить, що за день завчив...
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18.11.2023 21:30 Відповісти
Шурік, ти нормальний?

Нічого не переплутав на малюнку?

Обличчя там повинно бути ху&ла, а не Президента воюючей України.
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18.11.2023 22:07 Відповісти
Зебял - це таки діагноз. Вони реально невиліковні.
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18.11.2023 23:03 Відповісти
Навіть курка з відрубаною головою біжить ще яікийсь час по двору! Так і цей хрипатий поц буде ще довго, по інерції, віщати якісь "вумні" речі, яких він навіть і не розуміє...бо воно за межами його розуміння! Воно вже давно "віщає" тільки те, що йому накропали "розумні" радники, що вважати це за його "думки" - себе не поважати.
Ще ніколи цей підарок не робив настільки багато на користь свого попередника - навіть упороті придурки вже почали задумуватись - "щось тут не те, що мені обіцяли в 19-му на виборах - війна не скінчилась, ніхто не сидить, як обіцяли, вже зовсім не смішно хоч при владі всі нові ліЦа".
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18.11.2023 21:24 Відповісти
Рубрика "ЦІКАВО":

Цікаво: скільки безпілотників/набоїв/мін/снарядів можна купити на кошти, які витрачаються на зйомки одного вечірнього хриплосика?
Цікаво: скільки грошей мультиміліонер Зеленський задонатив у державний фонд "Юнайтед24" чи буль-який інший?
Цікаво: скільки ЗМІСТОВНИХ речень зможе видати "на гора" цей найвеличніший диктор за 5 хвилин без папірця, суфлера чи завченого напередодні тексту?
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18.11.2023 21:27 Відповісти
Луценко колись вигадав жарт, що навпроти Будинку із химерами стоїть будинок із потворами. Химери там назавжди, а от, що радує - те, що потвори змінюються. Постійно та незалежно від їхнього бажання
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18.11.2023 21:48 Відповісти
дЗеленський ....
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18.11.2023 21:28 Відповісти
За загибель Українців від рук московитів та окупацію теренів України, влада ЗОБОВЯЗАНА НЕСТИ ОСОБИСТО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!!!
Бажає це робит, чи ні, посадова особа в ГПУ чи ДБР, а кров Українців не водиця, привладним за неї - відповідати годиться !!
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18.11.2023 21:30 Відповісти
xriplyi svistun !!!!
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18.11.2023 21:32 Відповісти
Да, головне що ти нагадав. Щоб кацапи не забули
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18.11.2023 21:34 Відповісти
Який же "наш" тупорилий ішак догадливий.
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18.11.2023 21:35 Відповісти
Роман Москаль @RomanMoskal70 https://twitter.com/RomanMoskal70/status/1725862263645507696 6 ч
тут справедливо пишуть: Зеленський про «майдан3» з першого разу почув..
а про вторгнення РФ до нього шість місяців не доходило..
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18.11.2023 21:40 Відповісти
***** зьагнула те, що всі і так знали?
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18.11.2023 21:41 Відповісти
Краще б промовчав!
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18.11.2023 21:42 Відповісти
Складається враження що своїм бовканням щеневтік підказує кацапотварюкам що пора бомбіть.
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18.11.2023 21:58 Відповісти
А тим часом люди з України їдуть і їдуть ...
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18.11.2023 22:27 Відповісти
Для того,щоб Ваш вечір мав добру енергетику і сон був спокійний бажано не передивлятися телевізійні передачі, за участью головного "зеленого квартальщика" в Україні,котрий в даний момент в ролі клоуна президента ,,,
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18.11.2023 22:33 Відповісти
Та ні, ну це ж секретна інформація!
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18.11.2023 22:41 Відповісти
Мудак на манежі зеленого шапіто
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18.11.2023 22:50 Відповісти
Не бритый чревовещатель
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18.11.2023 23:25 Відповісти
Беги , Вова ,беги.А то майдан и кайдан.
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18.11.2023 23:51 Відповісти
Чим ближче до зими, тим у Зельоних товще харі.
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19.11.2023 00:44 Відповісти
гиниально, никто бы и не догадался
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19.11.2023 06:13 Відповісти
А ти, сволото, що зробилио? Може поставило на воєнні рейкі виробницьтво? Щи красти перестало? Розраховуешь відбиватись від русні своїми сраними відосиками, чи як гімном з лопати закидати їх новинами х марафону, чи свого товсторилого пошлеш, щоб засмішив до смерта? Падло, зрадливе
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19.11.2023 07:33 Відповісти
******..... А ми б не знали...
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19.11.2023 08:09 Відповісти
Ну на этот случай было полгода на подготовку, вы же готовились к этим ударам?
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19.11.2023 08:40 Відповісти
Хто хоч трішки розуміється на медицині - нам демонструють неадекватну обдолбану істоту з оскляннілими очима, котрий читай з того, що перед ним відкрили і йому написали. Таке враження, що його спочатку накачують, потім будять "підшаманюють" і дають прочитати чергове "звернення до дорогих українців".
Вирішальне слово мають сказати військові, бо ці продажні злодюги ведуть Україну до погибелі.
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19.11.2023 15:28 Відповісти
 
 