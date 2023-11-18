Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити повітряні удари потужнішими, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі презиента Зеленського.

У повідомленні зазначається: "За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 "шахедів". Дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил та зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, – це буквально життя для України.

Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну.

Повага і слава всім, хто бʼється заради держави, усім, хто допомагає та працює, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність. Це залежить від кожного, кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати і додає Україні сили, перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити нашу державу".