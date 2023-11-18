Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити повітряні удари потужнішими, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян із відеозверненням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі презиента Зеленського.
У повідомленні зазначається: "За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 "шахедів". Дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил та зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, – це буквально життя для України.
Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну.
Повага і слава всім, хто бʼється заради держави, усім, хто допомагає та працює, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність. Це залежить від кожного, кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати і додає Україні сили, перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити нашу державу".
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"весной листья распускаются, а осенью опадают"
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Все по чесному.
Тепер вставляє його де треба і не треба.
Як раніше діджитаоізацію і адженду.))))
Це до « патріота» Ахметова питання.
Нічого не переплутав на малюнку?
Обличчя там повинно бути ху&ла, а не Президента воюючей України.
Ще ніколи цей підарок не робив настільки багато на користь свого попередника - навіть упороті придурки вже почали задумуватись - "щось тут не те, що мені обіцяли в 19-му на виборах - війна не скінчилась, ніхто не сидить, як обіцяли, вже зовсім не смішно хоч при владі всі нові ліЦа".
Цікаво: скільки безпілотників/набоїв/мін/снарядів можна купити на кошти, які витрачаються на зйомки одного вечірнього хриплосика?
Цікаво: скільки грошей мультиміліонер Зеленський задонатив у державний фонд "Юнайтед24" чи буль-який інший?
Цікаво: скільки ЗМІСТОВНИХ речень зможе видати "на гора" цей найвеличніший диктор за 5 хвилин без папірця, суфлера чи завченого напередодні тексту?
Бажає це робит, чи ні, посадова особа в ГПУ чи ДБР, а кров Українців не водиця, привладним за неї - відповідати годиться !!
тут справедливо пишуть: Зеленський про «майдан3» з першого разу почув..
а про вторгнення РФ до нього шість місяців не доходило..
Вирішальне слово мають сказати військові, бо ці продажні злодюги ведуть Україну до погибелі.