Окупанти зафільмували наслідки прильоту по ангару зі схованою ворожою бронетехнікою. ВIДЕО

Російські військовослужбовці зафільмували наслідки прильоту по ангару зі схованою там ворожою бронетехнікою. На кадрах видно також трупи окупантів, яких накрило у цьому приміщенні.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

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