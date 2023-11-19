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Окупанти зафільмували наслідки прильоту по ангару зі схованою ворожою бронетехнікою. ВIДЕО

Російські військовослужбовці зафільмували наслідки прильоту по ангару зі схованою там ворожою бронетехнікою. На кадрах видно також трупи окупантів, яких накрило у цьому приміщенні.

 Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Снайпер СБУ встановив рекорд, знищивши окупанта на відстані 3800 метрів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373)


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ЯПлакалЪ
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19.11.2023 10:32 Відповісти
гарно
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20.11.2023 10:51 Відповісти
Трупи лежать а вони рішіють як трактор переховати. Бабуїни одним словом
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19.11.2023 10:39 Відповісти
насрати їм на трупи...мясні штурми не закінчуються
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19.11.2023 12:11 Відповісти
это правильная трансформация, в правильном направлении
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19.11.2023 11:45 Відповісти
хорошо попали.
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19.11.2023 12:01 Відповісти
Не так страшен украинский дрон, как кацапский старшина ******!
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19.11.2023 13:43 Відповісти
Нажаль не всю техніку попалило разом з гоблінами.
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19.11.2023 17:57 Відповісти
Сами спаситеся для начала
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19.11.2023 21:12 Відповісти
 
 