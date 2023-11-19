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Окупанти після поранення свого "побратима" пограбували його та лишили вмирати. ВIДЕО

Українські військові важко поранили групу російських бійців. Після смертельного поранення загарбника його "побратими" скористались моментом та пограбували окупанта. Двоє росіян забрали цінні речі, полишили "колегу" помирати та кинулись тікати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис поранення окупанта опублікували у соцмережі.

Дивіться: Воїни 110 ОМБр ліквідували щонайменше 10 окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373)


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Топ коментарі
+26
Рашист атдєлался іщьо лєгко-патамуша маглі вдвайьом і ізнасіливать на пращаніє...
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19.11.2023 11:57
+14
Ми ж нічого не знаємо про любов тварин.
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19.11.2023 12:08
+13
Може,він цього і просить від них.
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19.11.2023 12:05
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Рашист атдєлался іщьо лєгко-патамуша маглі вдвайьом і ізнасіливать на пращаніє...
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19.11.2023 11:57 Відповісти
Може,він цього і просить від них.
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19.11.2023 12:05 Відповісти
Ми ж нічого не знаємо про любов тварин.
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19.11.2023 12:08 Відповісти
ну якщо подивитсь на любов між мавпами-то немає ніякої відмінності від кацапів...
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19.11.2023 12:14 Відповісти
+...
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19.11.2023 12:47 Відповісти
такие ролики нужно раскручивать по мировім СМИ.
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19.11.2023 12:13 Відповісти
для Amnesty International
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19.11.2023 12:21 Відповісти
ось і зомбі.
ці двоє,так само підуть дальше воювати у мясні штурми
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19.11.2023 12:14 Відповісти
Кошмар...
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19.11.2023 12:22 Відповісти
Pachemu ? 🤔
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19.11.2023 12:38 Відповісти
Если Вы не знаете почему, то я Вам не объясню. Грустно смотреть, когда люди ведут себя хуже животных даже по отношению к своим.
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19.11.2023 12:47 Відповісти
Ты до сих пор видишь в них людей?
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19.11.2023 14:06 Відповісти
Da net , uzhe net , kto zabalel virusom RUSKI , tot uzhe ne chelovek !!
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19.11.2023 14:22 Відповісти
Внешне люди,душевно хуже животных.
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19.11.2023 14:27 Відповісти
Поэтому я написал, что это кошмар.
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19.11.2023 14:47 Відповісти
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19.11.2023 13:27 Відповісти
Весь Кошмар! в Тому, що досконалість цього Жаху!, як і загалом того! що з себе уявляють ці тварюки!, Дуже туго доходить на заході,
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19.11.2023 12:43 Відповісти
Полностью с Вами согласен.
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19.11.2023 12:48 Відповісти
Сочувствуешь свинособакам? Чтоб ты сдох...*****..
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19.11.2023 19:18 Відповісти
куда они пошли, может за носилками.

Ага, а чувак пытался за ними ползти, чтобы им потом было недалеко его нести ....
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19.11.2023 15:18 Відповісти
Аставілі єво падихать патамушта аднім гамном большє, аднім мєньше - бєз разніци. А аграбілі затєм, чтоби імущєство нє дасталась натавскім нєграм.
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19.11.2023 12:36 Відповісти
Яке позоріще ! Дійсно орки бо люди так не поводяться .
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19.11.2023 12:38 Відповісти
Орки то ще комплімент, максимум гобліни
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19.11.2023 18:28 Відповісти
"Z шторм" в дії.
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19.11.2023 12:51 Відповісти
Тупиковая ветвь эволюции.
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19.11.2023 13:20 Відповісти
Как в том анекдоте:
- Камандир, брось! Та не меня, а палаточку....
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19.11.2023 13:41 Відповісти
В котрий раз підтвердження того, що вираз "своіх нє бросаєм" є не повним - "Своих, с ценными вещами, не бросаем, а качественно мародёрим".
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19.11.2023 14:16 Відповісти
Скрепанули.
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19.11.2023 16:34 Відповісти
Если друг попал в беду я его мелом обведу.
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19.11.2023 16:51 Відповісти
Цензорята, вас не коробить називати рашистів бійцями? Це теж саме, якби наших воїнів ви назвали бойовиками. Якісь ви підозріло прокацаплені.
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19.11.2023 18:00 Відповісти
Московити - гобліни це НАРОД КАНІБАЛ, дивуюсь як їх земля ще носить.
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19.11.2023 18:10 Відповісти
Єто нє пабратіма, єто камандіра - палкой біла, наступать хатєла, атступать нє хатєла.
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19.11.2023 20:17 Відповісти
Куле, ето скрепи
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19.11.2023 21:07 Відповісти
 
 