Окупанти після поранення свого "побратима" пограбували його та лишили вмирати. ВIДЕО
Українські військові важко поранили групу російських бійців. Після смертельного поранення загарбника його "побратими" скористались моментом та пограбували окупанта. Двоє росіян забрали цінні речі, полишили "колегу" помирати та кинулись тікати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис поранення окупанта опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.11.2023 11:57
+14 Sveta Yatsenko
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+13 Sveta Yatsenko
показати весь коментар19.11.2023 12:05
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ці двоє,так само підуть дальше воювати у мясні штурми
Ага, а чувак пытался за ними ползти, чтобы им потом было недалеко его нести ....
- Камандир, брось! Та не меня, а палаточку....