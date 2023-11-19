Оператор ударного дрона атакував групу російських загарбників, які ховались у покинутій будівлі. ВIДЕО
Воїни 60-ої окремої піхотної Інгулецької бригади дронами-камікадзе атакували групу окупантів, які ховались у покинутій будівлі. Після удару FPV-дрона російські загарбники витягали своїх ліквідованих "товаришів".
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
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