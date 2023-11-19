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Оператор ударного дрона атакував групу російських загарбників, які ховались у покинутій будівлі. ВIДЕО

Воїни 60-ої окремої піхотної Інгулецької бригади дронами-камікадзе атакували групу окупантів, які ховались у покинутій будівлі. Після удару FPV-дрона російські загарбники витягали своїх ліквідованих "товаришів". 

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупанти після поранення свого "побратима" пограбували його та лишили вмирати. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) дрони (4699)


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Як оті і вправду хробакі коли ти його на два рвеш і на гачок так і кацапи повзуть їх круте … дивишся і настрій одразу до гори!!
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19.11.2023 13:38 Відповісти
тільки одного
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19.11.2023 13:43 Відповісти
привязывайте к бч дрона парафин, он добавит зажигательное действие к боеприпасу.
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19.11.2023 14:06 Відповісти
Недобитки
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19.11.2023 14:31 Відповісти
Спасаються недобиті скотиняки , але всеодно здохнуть 😡
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19.11.2023 14:44 Відповісти
Жаль не добили. Бо нема чим, і купити нема за що, бо пенсіі у українців невелики много не заданатять, а на дермака треба було мільйони щоб він злітав на фотосесію в США. та і прокурорам з суддями потрібні стотисячни зарплати щоб гнобили патріотів як скаже влада і рятували зрадників щоб недай боже не здали буратіну коломойского. Да дуже шкода що недобили.....
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19.11.2023 15:43 Відповісти
посунули тіло..., козломорді
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19.11.2023 17:09 Відповісти
Ти бач, фошизди, мальчіков в трісіках обстріляв.
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19.11.2023 18:35 Відповісти
 
 