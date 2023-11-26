Через негоду перекрито рух на автодорозі Одеса-Рені для всіх видів транспорту. ВIДЕО

Через негоду в Одеській області перекрито рух вантажного транспорту на двох автотрасах Одеса - Рені та Одеса - Южне.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з негодою, перекрито рух на автомобільних дорогах загального значення.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомляє про перекриття руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса - Рені та М-28 Одеса - Южне з 8.30 години 26 листопада орієнтовно на 12 годин", - йдеться у повідомленні.

Інформація про відновлення руху автотранспорту буде надана додатково.

Згодом у телеграм-каналі Одеської міськради повідомили, що через посилення негоди рух на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) перекрито для ВСІХ видів транспорту.

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"Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надано додатково", - йдеться у повідомленні.