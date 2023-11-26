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Через негоду перекрито рух на автодорозі Одеса-Рені для всіх видів транспорту. ВIДЕО

Через негоду в Одеській області перекрито рух вантажного транспорту на двох автотрасах Одеса - Рені та Одеса - Южне.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з негодою, перекрито рух на автомобільних дорогах загального значення.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомляє про перекриття руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса - Рені та М-28 Одеса - Южне з 8.30 години 26 листопада орієнтовно на 12 годин", - йдеться у повідомленні.

Інформація про відновлення руху автотранспорту буде надана додатково.

Згодом у телеграм-каналі Одеської міськради повідомили, що через посилення негоди рух на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) перекрито для ВСІХ видів транспорту.

Також читайте: 22 листопада у Києві оголошено перший рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах

"Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надано додатково", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

негода (757) Одеська область (3206)


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Топ коментарі
+7
Польських "конфедератів" потрібно засудити за збитки. При цьому думаю і власники товарів повинні подавати позови.
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26.11.2023 11:36
+3
Зараз засипе всю Україну..
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26.11.2023 11:23
+3
З понеділка обіцяють
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26.11.2023 12:10
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Зараз засипе всю Україну..
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26.11.2023 11:23 Відповісти
З понеділка обіцяють
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26.11.2023 12:10 Відповісти
Ага. А в Одессе ДОЖДЬ мля!!!

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26.11.2023 14:41 Відповісти
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26.11.2023 19:56 Відповісти
Польських "конфедератів" потрібно засудити за збитки. При цьому думаю і власники товарів повинні подавати позови.
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26.11.2023 11:36 Відповісти
Оце так південь..
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26.11.2023 11:44 Відповісти
Це все таки не південь Італії. Зимою там холод відчувається ще більше особливо біля моря.
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26.11.2023 12:13 Відповісти
Особливо якщо біля моря рівнина, то зимою там холодніше ніж вглибині материка. Якщо зразу гори, то тепліше біля моря. Приклад - зимовий гористий південний берег Криму та полога частина західного берегу. Різниця в декілька градусів в один і той самий день.
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26.11.2023 12:24 Відповісти
Южне

Півдєнноє...
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26.11.2023 11:58 Відповісти
Даєте гроші на перейменування й супутні витрати?))
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26.11.2023 12:11 Відповісти
Ми туди Ірину Фаріон відправимо
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26.11.2023 13:44 Відповісти
В чорному морі хвилі 9м показує зараз Вінді
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26.11.2023 13:00 Відповісти
Воно вже не южнає-а сєвєрнає.
В нас на заході плюсова і час від часу сонце...
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26.11.2023 13:15 Відповісти
Я в Мукачево перший раз як потрапив - прозрівав від частоти зміни погоди)
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26.11.2023 13:45 Відповісти
Волинь,сонце і невеликій вітер.Украіна велика країна
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26.11.2023 13:40 Відповісти
Так на острові площею під сотню другу квадратних кілометрів погода може бути різною в один і той самий час - не те шо в Україні.
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26.11.2023 14:39 Відповісти
 
 