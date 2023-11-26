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Воїни ЗСУ атакують ворожі позиції на БМП "Bradley" під Авдіївкою. ВIДЕО

Наші бійці на БМП M2A2 "Bradley" під Авдіївкою працюють з 25-мм гармати по російських позиціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Воїни ЗСУ вперше застосували на фронті українську систему протидії дронам "Оберіг". ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7540) БМП (409)


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Чергова новина буде: воïни атакуют кацапiв мисливською рушницею, аж в два ствол
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26.11.2023 11:38 Відповісти
А нашій бригаді Бредлі не дали. Навіть навпаки забрали мехводів, яких на них тренували .
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26.11.2023 12:18 Відповісти
Мне кажется что танки и Бредли на фронте должны прикрывать Гепарды или мощное РЕБ от Ланцетов. Потому что все такие атаки заканчиваются тем что Бредли подбивают ударным дроном и пехоте приходится отступать с захваченных с таким трудом позиций.
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26.11.2023 11:46 Відповісти
******** аналитика прямо с ЛБС. Пиши еще.
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26.11.2023 14:15 Відповісти
А где взять столько гепардов и реб?
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27.11.2023 00:50 Відповісти

Вот один!
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27.11.2023 03:10 Відповісти
Кацапи сподіваються, що знекровлять українську армію та захоплять Україну
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27.11.2023 07:53 Відповісти
 
 