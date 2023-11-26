Воїни ЗСУ атакують ворожі позиції на БМП "Bradley" під Авдіївкою. ВIДЕО

Наші бійці на БМП M2A2 "Bradley" під Авдіївкою працюють з 25-мм гармати по російських позиціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Воїни ЗСУ вперше застосували на фронті українську систему протидії дронам "Оберіг". ВIДЕО