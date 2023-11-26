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Польовий склад ворожих протитанкових мін злетів у повітря від вибуху. ВIДЕО

На Півдні прикордонники-аеророзвідники виявили замаскований польовий склад протитанкових мін росіян. Разом з побратимами-артилеристами наші захисники знищили ворожий склад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення складу протитанкових мін окупантів опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Воїни ЗСУ атакують ворожі позиції на БМП "Bradley" під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) знищення (7216)


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Тікети накабздона роздали?
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26.11.2023 11:44 Відповісти
Класно! Судячи з зовнішнього вигляду - ТМ-62 Привезли на вантажівці Судячи з купи - не менше сотні мін! Ціле мінне поле !
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26.11.2023 11:46 Відповісти
Відео вже було.

https://censor.net/ua/video_news/3453711/nashi_biyitsi_znyschyly_polovyyi_sklad_z_protytankovymy_minamy_okupantiv_na_pivdennomu_napryamku_video
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26.11.2023 12:05 Відповісти
Польовий склад ворожих протитанкових мін злетів у повітря

Так осінь же ж: певно, у теплі краї подався!
Ги...
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26.11.2023 12:23 Відповісти
 
 