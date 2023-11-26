Польовий склад ворожих протитанкових мін злетів у повітря від вибуху. ВIДЕО
На Півдні прикордонники-аеророзвідники виявили замаскований польовий склад протитанкових мін росіян. Разом з побратимами-артилеристами наші захисники знищили ворожий склад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення складу протитанкових мін окупантів опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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https://censor.net/ua/video_news/3453711/nashi_biyitsi_znyschyly_polovyyi_sklad_z_protytankovymy_minamy_okupantiv_na_pivdennomu_napryamku_video
Так осінь же ж: певно, у теплі краї подався!
Ги...