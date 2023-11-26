Польовий склад ворожих протитанкових мін злетів у повітря від вибуху. ВIДЕО

На Півдні прикордонники-аеророзвідники виявили замаскований польовий склад протитанкових мін росіян. Разом з побратимами-артилеристами наші захисники знищили ворожий склад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення складу протитанкових мін окупантів опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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