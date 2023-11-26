Сили оборони знищили російський БТР, який хотів витіснити воїнів з позицій на лівобережній Херсонщині. ВIДЕО
Російський БТР-82А знищили воїни Збройних сил України з FPV-дронів біля села Кринки на лівому березі Херсонщини. Ворожа техніка атакувала позиції захисників і намагалася витіснити воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, провівши обстріл, БТР вже хотів відкочуватись, але застряг у кюветі. Перший FPV-дрон долетів до російського броньовика за півтори хвилини, а згодом машину добили другим безпілотником. Працювали бійці підрозділу "Птахи Мадяра".
Топ коментарі
+14 Amber
показати весь коментар26.11.2023 12:28
+11 Gary Grant
показати весь коментар26.11.2023 12:28
+6 Мрачный скептик
показати весь коментар26.11.2023 13:21
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Короче, нет здесь повода для пессимизма.
На протязі як мінімум доби 23.11.2023 на території урядового комплексу Білорусі "Лясковичі" ( на території Національного парку "Прип'ятський") перебував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Така вона, Оманська влада!
Слава Україні!