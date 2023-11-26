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Сили оборони знищили російський БТР, який хотів витіснити воїнів з позицій на лівобережній Херсонщині. ВIДЕО

Російський БТР-82А знищили воїни Збройних сил України з FPV-дронів біля села Кринки на лівому березі Херсонщини. Ворожа техніка атакувала позиції захисників і намагалася витіснити воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, провівши обстріл, БТР вже хотів відкочуватись, але застряг у кюветі. Перший FPV-дрон долетів до російського броньовика за півтори хвилини, а згодом машину добили другим безпілотником. Працювали бійці підрозділу "Птахи Мадяра".

Дивіться: Польовий склад ворожих протитанкових мін злетів у повітря від вибуху. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) БТР (279) Херсонська область (5738)


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Топ коментарі
+14
Хлопці , Ви наші молодці і Герої👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.11.2023 12:28
+11
Ой,невдобно вийшло. Оце там орки воділу х@ями обкладали. Напевно самі замочили якщо не здох)
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26.11.2023 12:28
+6
Судя по времени подлета дрона московиты минимум в 2 км от передовых позиций. При этом они стараются быстро отстреляться и убежать. Значит, расстояние в 2 км небезопасное для вражеской техники. На таком расстоянии технику можно достать только тяжелыми птурами, которые должны находится в режиме боевой готовности.
Короче, нет здесь повода для пессимизма.
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26.11.2023 13:21
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Ой,невдобно вийшло. Оце там орки воділу х@ями обкладали. Напевно самі замочили якщо не здох)
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26.11.2023 12:28 Відповісти
Я устал я ухожу, здається на останніх кадрах ванья висунувся з люка спереду і назавжди замилувався красою Української Херсонщини.
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26.11.2023 15:27 Відповісти
Хлопці , Ви наші молодці і Герої👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.11.2023 12:28 Відповісти
А якби не застряг , то і перемоги не було б ? Відео на таку тему дуже багато . Під'їхали , постріляли , їх відігнали - герої , молодці . Всі кричать " ура " і не бачать головного - чому ці танки , БТРи взагалі змогли під'їхати ? На передніх лініях відсутні протитанкові засоби ?
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26.11.2023 12:39 Відповісти
ти трошки не розібрався в географії, то не наші передні лінії...то ми на орківських передніх лініях
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26.11.2023 13:02 Відповісти
Розібрався . Це не єдиничний випадок , у мене правильне питання .
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26.11.2023 13:11 Відповісти
як так сталось, що лівобережжя Дніпра це орківські лінії бд. оце головне питання.
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26.11.2023 13:36 Відповісти
Судя по времени подлета дрона московиты минимум в 2 км от передовых позиций. При этом они стараются быстро отстреляться и убежать. Значит, расстояние в 2 км небезопасное для вражеской техники. На таком расстоянии технику можно достать только тяжелыми птурами, которые должны находится в режиме боевой готовности.
Короче, нет здесь повода для пессимизма.
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26.11.2023 13:21 Відповісти
Дроны могли вообще с другого берега прилететь и куда мог стрелять БТР с расстояния 2км. ? Просто для отчёта ? Это конкретно в этом случае , а сколько видео , где танки подъезжают вплотную , отстреляются и уезжают .
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26.11.2023 16:53 Відповісти
По плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра міг стріляти.
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26.11.2023 20:08 Відповісти
Звісно , що по плацдарму , це зрозуміло . Але з відстані 2км з озброєння БТРу результативно не буде .
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26.11.2023 20:38 Відповісти
Як ви поміряли відстань від БТРа до його цілей?
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26.11.2023 20:40 Відповісти
Я не міряв , це припущення . Я вважаю , що він під'їхав значно ближче . Тому й постало питання за протитанкові засоби .
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26.11.2023 20:51 Відповісти
Вся проблема в тім, що на передніх ляніях відсутній Гриша з РПГ на плечі.
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26.11.2023 14:56 Відповісти
там десь і Таня є, котра жалілась на недостатню кількість стугн. які значно дешевші джавелінів. але чомусь ними не завалили всі бойові підрозділи.
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26.11.2023 15:18 Відповісти
Сдохни
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26.11.2023 16:44 Відповісти
Грицю, якби ти знав українську, то міг би застосувати більш дошкульне словечко, сконай, най тя качка копне, наприклад. А твоє "сдохні" лише кацапам скорочує їх жалюгідне життя.
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26.11.2023 19:01 Відповісти
Я с уродами на украинском не разговариваю принципиально . А ты меньше распинайся , указание получил - иди делай .
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26.11.2023 19:26 Відповісти
Гоша, будеш таким агресивним, не зоглядишся, як кацапчиком станеш.
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26.11.2023 20:39 Відповісти
Нужно перехватывать вражескую технику намного раньше прежде чем они подьехали, выстреляли весь бк и уже почти свалили и только случайность позволила их уничтожить.
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26.11.2023 12:53 Відповісти
тільки хотів сказать. він відстріляв купу патронів, кожен з яких летів в наших військових. потім орки ще й повтікали живі здорові.
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26.11.2023 13:38 Відповісти
трохи не по темі но ...тривожно.

На протязі як мінімум доби 23.‎11.‎2023 на території урядового комплексу Білорусі "Лясковичі" ( на території Національного парку "Прип'ятський") перебував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
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26.11.2023 12:55 Відповісти
Доповідав начальству про підривну роботу...
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26.11.2023 13:41 Відповісти
Звідки інформація?
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26.11.2023 15:18 Відповісти
і звідки така інфа? і як той дормак залишив на цілу добу свого начальника без нагляду.
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26.11.2023 15:21 Відповісти
Десь там, на Півдні, ШАТЛИ від Шмигаля з верещучкою їдуть по розміновані трасах!
Така вона, Оманська влада!
Слава Україні!
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26.11.2023 13:46 Відповісти
Чого ображатись? Самі вибирали...
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26.11.2023 13:56 Відповісти
Тендер на "благоустрій КПВВ "Чонгар" оголошував рєзніков. Мабуть саме за це його пізніше призначили міністром оборони...
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26.11.2023 20:03 Відповісти
І шо, навіть простішого РПГ у хлопців не було.
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26.11.2023 18:17 Відповісти
Можна було б і посилання дати, що це відео від Мадяра.
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26.11.2023 20:01 Відповісти
 
 