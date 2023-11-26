Сили оборони знищили російський БТР, який хотів витіснити воїнів з позицій на лівобережній Херсонщині. ВIДЕО

Російський БТР-82А знищили воїни Збройних сил України з FPV-дронів біля села Кринки на лівому березі Херсонщини. Ворожа техніка атакувала позиції захисників і намагалася витіснити воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, провівши обстріл, БТР вже хотів відкочуватись, але застряг у кюветі. Перший FPV-дрон долетів до російського броньовика за півтори хвилини, а згодом машину добили другим безпілотником. Працювали бійці підрозділу "Птахи Мадяра".

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