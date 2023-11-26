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Окупант зафільмував наслідки наїзду ворожого УАЗика на міну: "Пацаны, следите за дорогой. Не наезжайте на всякую ху#ту железную". ВIДЕО

Окупант зафільмував наслідки наїзду російського військового УАЗика на міну дистанційного мінування на Донеччині. Внаслідок підриву був ліквідований водій ворожої автівки. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Воїни 1 ОБрСпП захопили ворожий дрон-камікадзе РЕБом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911)


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Топ коментарі
+23
Одно сгоревшее животное ,таки осталось в уазе.
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26.11.2023 16:10
+18
Всєм єхавшім в уазікє харошєва настраєнія.
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26.11.2023 16:23
+10
,, Не унывайте , пацани"
Так співають кацапи !!
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26.11.2023 16:13
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Одно сгоревшее животное ,таки осталось в уазе.
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26.11.2023 16:10 Відповісти
То тільки оболочька... Тварина пісень кабздона слухає!
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26.11.2023 18:21 Відповісти
Та яка тварина...вуглеводнева ху#та...
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26.11.2023 19:06 Відповісти
Так, не варто тварин ображати.
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26.11.2023 19:59 Відповісти
,, Не унывайте , пацани"
Так співають кацапи !!
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26.11.2023 16:13 Відповісти
умная мысля. у сгоревшего наверное вообще просветление было, дескать нахрена поехал из зажопинска. но как всегда - поздно.
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26.11.2023 16:19 Відповісти
Кацап їде в Україну вбивати за гроші. Будуть їхати знову і знову. Тому, ніякого "просвєтлєнія" ні в кого не буде.
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26.11.2023 16:50 Відповісти
Чому? Посмертне буде.
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26.11.2023 17:17 Відповісти
Всєм єхавшім в уазікє харошєва настраєнія.
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26.11.2023 16:23 Відповісти
это там тушка згоревшего кацапа или седушка ?
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26.11.2023 16:26 Відповісти
Кацап! Мабуть, п"яний спить - набік схилився!
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26.11.2023 16:50 Відповісти
Тушка-сєдушка ілі сєдушка-тушка. Як кому подобається.
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26.11.2023 16:58 Відповісти
Это белая лада, пачка пельменей или телега дров... Но скорей всего " я его туда не посылал!.
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26.11.2023 17:04 Відповісти
кацап-гриль... не следил за дорогой и заехал в Украину... Написано ж - нех шастать!
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26.11.2023 17:44 Відповісти
Наехал и наехал - ничего не изменилось, они такими с конвейера сходят!
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26.11.2023 16:30 Відповісти
Хто, кацапи?
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26.11.2023 16:45 Відповісти
Тостер на колесах
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26.11.2023 16:31 Відповісти
Та забийте куй...
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26.11.2023 16:43 Відповісти
"Пацаны, следите за дорогой. Не наезжайте на всякую ху#ту железную".

Пацаны, не ходите на войну! Не придется наезжать на всякую ху#ту железную!
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26.11.2023 17:16 Відповісти
Напевно агент госдепа підклав міну під бобіка, нє?
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26.11.2023 17:19 Відповісти
Щось не схоже на наїзд на міну. Може скид ,або FPVшка. Від наїзду на міну відірвало б передню частину(або задню) УАЗика. А так взагалі ще мінус як мінімум один кацап
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26.11.2023 17:46 Відповісти
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26.11.2023 18:56 Відповісти
Смерть моZzkaлям!!!!)))
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26.11.2023 19:38 Відповісти
Шо таке кацап верзе??
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26.11.2023 20:05 Відповісти
Работаем пацаны.. 😂😂😂
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26.11.2023 20:13 Відповісти
 
 