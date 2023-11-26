Окупант зафільмував наслідки наїзду ворожого УАЗика на міну: "Пацаны, следите за дорогой. Не наезжайте на всякую ху#ту железную". ВIДЕО
Окупант зафільмував наслідки наїзду російського військового УАЗика на міну дистанційного мінування на Донеччині. Внаслідок підриву був ліквідований водій ворожої автівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+23 Сергей Бойко #578883
показати весь коментар26.11.2023 16:10
+18 Yeger
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+10 Amber
показати весь коментар26.11.2023 16:13
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Так співають кацапи !!
Пацаны, не ходите на войну! Не придется наезжать на всякую ху#ту железную!