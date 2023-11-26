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Українські захисники вистежили і атакували російську РСЗВ "Град", яка обстрілювала Херсон. ВIДЕО

Рота ударних безпілотників Perun 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищила російську РСЗВ "Град" біля села Раденськ, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця реактивна система залпового вогню систематично обстрілювала цивільні об’єкти у Херсоні.

Також дивіться: Окупант зафільмував наслідки наїзду ворожого УАЗика на міну: "Пацаны, следите за дорогой. Не наезжайте на всякую ху#ту железную". ВIДЕО

Автор: 

Херсон (3351) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199) РСЗВ (208)


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Топ коментарі
+10
Гори, тремти, рашистська гидь!
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26.11.2023 17:18
+8
Гарна робота-респект...
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26.11.2023 17:18
+8
Таки наші захисники молодці , бо вистежили кацапську падлюку ,
яка знищувала громадян Херсона 👍🏼🙏🏼❤️
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26.11.2023 17:40
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Гори, тремти, рашистська гидь!
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26.11.2023 17:18 Відповісти
Гарна робота-респект...
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26.11.2023 17:18 Відповісти
Прям точняк. ))
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26.11.2023 17:19 Відповісти
от тобі й українська солідарність
мільйон українців можуть не виходити на роботу в протест, але ******
не хочуть
бо не вигідно
тому й будуть нас чмирити.
а почнуть бастувати, все зміниться по економіці, логістиці, та й усьму пісда наствне
лиш так як діють поляки можна відстояти своє я
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26.11.2023 17:27 Відповісти
спам
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26.11.2023 17:51 Відповісти
Таки наші захисники молодці , бо вистежили кацапську падлюку ,
яка знищувала громадян Херсона 👍🏼🙏🏼❤️
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26.11.2023 17:40 Відповісти
Погода гидотна, лежав клацав Ютюб на телевізорі, натрапив на інтерв'ю Піскуна. Він прогнозує, що війна закінчиться навесні. Каже ми відіб'ємо значну окуповану територію, утилізуємо таку кількість кацапні, що вони під виглядом недопущення масштабного знищення людей сядуть за стіл переговорів і подальша деокупація буде проходити політично. Піскун звичайно для мене не авторитет, але такий прогноз від нього прозвучав.
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26.11.2023 18:07 Відповісти
Що за канал , на добраніч діти ?
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26.11.2023 18:16 Відповісти
Все можна не дивитись якщо не цікаво, вкінці його попросив інтерв'юер сказати прогноз стосовно закінчення війни. https://www.youtube.com/watch?v=ZZpsSCRX0Wc https://www.youtube.com/watch?v=ZZpsSCRX0Wc

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26.11.2023 19:00 Відповісти
5-10 лет, война на истощение.
При этом многие граждане испытали когнитивный диссонанс из-за того что "братский народ" вдруг стал нашим извечным врагом. Не все переосмыслили ещё
А на марафоне населению выпаривается заведомо ложный нарратив (тем самым дезориентируя народ) что война вот вот закончится.
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26.11.2023 18:21 Відповісти
Ну, по перше, це інтерв'ю було не по мараХВону, а подруге я просто озвучив прогноз від Піскуна.
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26.11.2023 18:26 Відповісти
Вся надія на ефективне знищення нашими бійцями живої сили та техніки ворога.
Не може кацапня відновлювати знищену техніку так же швидко,як наші воїни її утілізують...та й тарганів кацапських знищуємо достатньо кожен день.
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26.11.2023 18:26 Відповісти
Щоб московітська біомаса прийшла до тями потрібно значно збільшити втрати скотобидла.
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26.11.2023 19:07 Відповісти
 
 