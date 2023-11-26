Українські захисники вистежили і атакували російську РСЗВ "Град", яка обстрілювала Херсон. ВIДЕО
Рота ударних безпілотників Perun 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищила російську РСЗВ "Град" біля села Раденськ, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця реактивна система залпового вогню систематично обстрілювала цивільні об’єкти у Херсоні.
Топ коментарі
+10 Zynoviy Zenon #582150
показати весь коментар26.11.2023 17:18
+8 Александр Чуднивец #474549
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+8 Amber
показати весь коментар26.11.2023 17:40
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мільйон українців можуть не виходити на роботу в протест, але ******
не хочуть
бо не вигідно
тому й будуть нас чмирити.
а почнуть бастувати, все зміниться по економіці, логістиці, та й усьму пісда наствне
лиш так як діють поляки можна відстояти своє я
яка знищувала громадян Херсона 👍🏼🙏🏼❤️
При этом многие граждане испытали когнитивный диссонанс из-за того что "братский народ" вдруг стал нашим извечным врагом. Не все переосмыслили ещё
А на марафоне населению выпаривается заведомо ложный нарратив (тем самым дезориентируя народ) что война вот вот закончится.
Не може кацапня відновлювати знищену техніку так же швидко,як наші воїни її утілізують...та й тарганів кацапських знищуємо достатньо кожен день.