Українські захисники вистежили і атакували російську РСЗВ "Град", яка обстрілювала Херсон. ВIДЕО

Рота ударних безпілотників Perun 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищила російську РСЗВ "Град" біля села Раденськ, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця реактивна система залпового вогню систематично обстрілювала цивільні об’єкти у Херсоні.

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