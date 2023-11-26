Хочу подякувати всім, хто справедливо відповідає на терористичні удари росіян, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 26 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Зараз, коли так складно, коли такі умови, усі ми маємо бути особливо вдячними тим, хто тримає оборону нашої держави, хто здійснює українські наступальні операції, хто на бойових позиціях, на бойових постах, чергує в мобільних вогневих групах та в усіх інших наших підрозділах, які бережуть Україну, життя нашої держави, нашу незалежність.

Жодної години не припиняються інтенсивні бої на донецьких напрямках, на Харківщині – Купʼянський напрямок. Наші воїни так само тримають позиції і на півдні держави: це Запорізька область, це наша Херсонщина.

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Я хочу подякувати всім, хто цілком справедливо відповідає на терористичні удари росіян. Я дякую кожному з вас, воїни, усім вашим побратимам, кожному та кожній, хто допомагає нашим бригадам, усім українським силам оборони та безпеки, хто працює на нашому оборонному виробництві, хто постачає все необхідне Україні, нашим людям, хто лікує поранених, тренує наших воїнів, організовує волонтерські збори заради української сили.

Не можна бути осторонь захисту. І слава всім нашим людям, які це розуміють, які бʼються, які працюють, допомагають заради України і українців! У єдності ми – сила".