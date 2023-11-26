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Хочу подякувати всім, хто справедливо відповідає на терористичні удари росіян, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 26 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Зараз, коли так складно, коли такі умови, усі ми маємо бути особливо вдячними тим, хто тримає оборону нашої держави, хто здійснює українські наступальні операції, хто на бойових позиціях, на бойових постах, чергує в мобільних вогневих групах та в усіх інших наших підрозділах, які бережуть Україну, життя нашої держави, нашу незалежність.

Жодної години не припиняються інтенсивні бої на донецьких напрямках, на Харківщині – Купʼянський напрямок. Наші воїни так само тримають позиції і на півдні держави: це Запорізька область, це наша Херсонщина.

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Я хочу подякувати всім, хто цілком справедливо відповідає на терористичні удари росіян. Я дякую кожному з вас, воїни, усім вашим побратимам, кожному та кожній, хто допомагає нашим бригадам, усім українським силам оборони та безпеки, хто працює на нашому оборонному виробництві, хто постачає все необхідне Україні, нашим людям, хто лікує поранених, тренує наших воїнів, організовує волонтерські збори заради української сили.

Не можна бути осторонь захисту. І слава всім нашим людям, які це розуміють, які бʼються, які працюють, допомагають заради України і українців! У єдності ми – сила".

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) звернення (603)


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Топ коментарі
+37
І цьому гандонові ці відосики ще не остойобли...?
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26.11.2023 21:11
+32
П......ст конченний
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26.11.2023 21:09
+32
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26.11.2023 21:11
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Програма "вечірній буратінка"; заспокійливе на ніч для 73%.
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26.11.2023 23:18 Відповісти
розмовляючя дупа дєрьмака, трохи неголена та гнусава і, як завжди, огидна ...
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26.11.2023 23:28 Відповісти
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26.11.2023 23:52 Відповісти
Вечерний мудозвон.
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27.11.2023 02:45 Відповісти
Щоб тебе занімило, гнида!
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27.11.2023 08:14 Відповісти
Цей чмошник блокує негативні коментарі на своїй сторінці в інстаграм та фейсбук! Мабуть він вже сам собі оди пише! Гнидо - пішов нах..й!!!!
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27.11.2023 08:30 Відповісти
а як би на його місці був якийсь дурачок
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27.11.2023 09:10 Відповісти
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