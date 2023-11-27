Бойова робота розрахунку протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис" у засніженому Серебрянському лісі на Луганщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи українського розрахунку станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений у Серебрянському лісі на Луганщині, бійці здійснюють кілька пострілів по ворожим позиціям.
"Бійці Камінь-Каширського батальйону 100-ї ОБрТрО вже в засніженому Серебрянському лісі на Луганщині працюють по позиціях окупантів зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис", - зазначає у коментарі автор публікації.
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ТТХhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tula_State_Museum_of_Weapons_(79-52).jpg Кулемет «Утьос» і СПГ-9М Калібр: 73 мм Маса гранатомета: Гранатомета з прицілом - 49,5 кг; У тому числі триногого верстата - 12 кг; Колісного ходу (для СПГ-9Д) - 14 кг. Довжина ствола: 1850 мм Довжина пострілу: 1115 мм (ПГ-9В) і 1062 мм (ОГ-9В) Довжина гранатомета: 2110 мм Початкова швидкість гранати: 435 м/с (ПГ-9В) і 316 м/с (ОГ-9В) Максимальна швидкість гранати: 700 м/с Бронебійність: Пострілу ПГ-9В - 300 мм; Пострілу ПГ-9ВС - 400 мм Максимальна дальність стрільби: 4500 м Дальність прямого пострілу: 800 м Прицільна дальність стрільби: 1300 м Швидкострільність: до 6 постр/хв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 Обслуга : 4 людини (командир, навідник, заряджаючий, підношувач)
Так, там є навідник, тому питання і виникло.