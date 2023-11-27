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Бойова робота розрахунку протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис" у засніженому Серебрянському лісі на Луганщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи українського розрахунку станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений у Серебрянському лісі на Луганщині, бійці здійснюють кілька пострілів по ворожим позиціям.

"Бійці Камінь-Каширського батальйону 100-ї ОБрТрО вже в засніженому Серебрянському лісі на Луганщині працюють по позиціях окупантів зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант втік до "самых крутых нацистов" із "Азова", не витримавши знущань від своїх: "Мне сломали палец, когда я попросил воды. Двоих "обнулили" выстрелом в голову". ВIДЕО

Автор: 

граната (789) Луганська область (4876)


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а куди влучили?? і навіщо стільки людей навколо маленького гранатомета?
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27.11.2023 09:21 Відповісти
Користуйтеся Гуглом. Він знає.
ТТХhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tula_State_Museum_of_Weapons_(79-52).jpg Кулемет «Утьос» і СПГ-9М Калібр: 73 мм Маса гранатомета: Гранатомета з прицілом - 49,5 кг; У тому числі триногого верстата - 12 кг; Колісного ходу (для СПГ-9Д) - 14 кг. Довжина ствола: 1850 мм Довжина пострілу: 1115 мм (ПГ-9В) і 1062 мм (ОГ-9В) Довжина гранатомета: 2110 мм Початкова швидкість гранати: 435 м/с (ПГ-9В) і 316 м/с (ОГ-9В) Максимальна швидкість гранати: 700 м/с Бронебійність: Пострілу ПГ-9В - 300 мм; Пострілу ПГ-9ВС - 400 мм Максимальна дальність стрільби: 4500 м Дальність прямого пострілу: 800 м Прицільна дальність стрільби: 1300 м Швидкострільність: до 6 постр/хв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 Обслуга : 4 людини (командир, навідник, заряджаючий, підношувач)
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27.11.2023 09:28 Відповісти
Навіщо ти запитуєш, якщо ніякого відношення до цієї війни не маєш?
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27.11.2023 10:01 Відповісти
Цензура ?? Багато хто не має.

Так, там є навідник, тому питання і виникло.
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27.11.2023 11:59 Відповісти
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27.11.2023 09:33 Відповісти
щоб у крипто тлучити
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27.11.2023 10:23 Відповісти
 
 