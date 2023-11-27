Бойова робота розрахунку протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис" у засніженому Серебрянському лісі на Луганщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи українського розрахунку станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений у Серебрянському лісі на Луганщині, бійці здійснюють кілька пострілів по ворожим позиціям.

"Бійці Камінь-Каширського батальйону 100-ї ОБрТрО вже в засніженому Серебрянському лісі на Луганщині працюють по позиціях окупантів зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис", - зазначає у коментарі автор публікації.

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