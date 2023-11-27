Окупант бреде багнюкою повз тіла ліквідованих росіян: "Кому эта война нужна, спрашивается?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант бреде багнюкою повз тіла убитих росіян і міркує про доцільність загарбницької війни з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідь окупанту дається нелегко - "Чтобы тебя Россия-Русь великой звали?", але і у цьому висновку він дуже сумнівається.

"Дуже атмосферне відео, відзняте окупантом на авдіївському напрямі. Він іде "дорогою смерті", яка, безумовно, такою і є, з огляду на кількість мертвих російських солдатів. Утім, найцікавіше - закадровий монолог у цьому відео: "Кому ця війна потрібна, питається? Щоб тебе Росія-Русь великою звали?" Залишимо поза увагою питання, чи "прозрілий визволитель" розуміє різницю між Руссю та Росією?. Тут примітно інше - росіяни, які вирушили воювати в чужу країну за Путіна, не розуміють, що все, що на них чекає з "великого" - це померти, лежачи в багнюці в чужій країні та, у найліпшому варіанті, претендувати у рідній школі на "парту героя", яку "вдячні" нащадки обпишуть матюками", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота розрахунку протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис" у засніженому Серебрянському лісі на Луганщині. ВIДЕО