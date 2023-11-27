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Новини Відео Війна
22 562 30

Окупант бреде багнюкою повз тіла ліквідованих росіян: "Кому эта война нужна, спрашивается?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант бреде багнюкою повз тіла убитих росіян і міркує про доцільність загарбницької війни з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідь окупанту дається нелегко - "Чтобы тебя Россия-Русь великой звали?", але і у цьому висновку він дуже сумнівається.

"Дуже атмосферне відео, відзняте окупантом на авдіївському напрямі. Він іде "дорогою смерті", яка, безумовно, такою і є, з огляду на кількість мертвих російських солдатів. Утім, найцікавіше - закадровий монолог у цьому відео: "Кому ця війна потрібна, питається? Щоб тебе Росія-Русь великою звали?" Залишимо поза увагою питання, чи "прозрілий визволитель" розуміє різницю між Руссю та Росією?. Тут примітно інше - росіяни, які вирушили воювати в чужу країну за Путіна, не розуміють, що все, що на них чекає з "великого" - це померти, лежачи в багнюці в чужій країні та, у найліпшому варіанті, претендувати у рідній школі на "парту героя", яку "вдячні" нащадки обпишуть матюками", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216)


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Топ коментарі
+24
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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27.11.2023 09:38
+19
Ана нужна бабушкє, с половимі прізнакамі дєдушкі...
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27.11.2023 09:39
+15
Зсучена кацапська мерзота! Дохлятина нелюдська!!! Нема слів...
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27.11.2023 09:47
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"Отрицательно наступает".......
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27.11.2023 09:37 Відповісти
А "кровушка" у калюжах свіженька - ще розкластися не встигла Десь 2-3 години тому ці "жмури" ще дихали!
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27.11.2023 14:00 Відповісти
Гидотно
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27.11.2023 09:38 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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27.11.2023 09:38 Відповісти
Ана нужна бабушкє, с половимі прізнакамі дєдушкі...
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27.11.2023 09:39 Відповісти
Da vam , ruskie ****** , eta vaina i nuzhna ....aa da , ieshcho ZEklounu s Jermakovshchinoi . I vasha razzia k RUSI kakim bokom , primazatsa niudastca !
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27.11.2023 09:40 Відповісти
"Чтоб тєбя, московскій улус, вєлікім звалі ?..."
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27.11.2023 09:44 Відповісти
Масовий психоз помножений на природню тупість. Кацапи детектед.
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27.11.2023 09:45 Відповісти
Зсучена кацапська мерзота! Дохлятина нелюдська!!! Нема слів...
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27.11.2023 09:47 Відповісти
Ана нужна абажатєлям рєзінавих попак і ботоксних хамур.
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27.11.2023 09:49 Відповісти
собі місце підбирає, де "прилягнути"
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27.11.2023 09:59 Відповісти
так ви ж мразі приперлися на чужу землю, не ми до вас прийшли.
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27.11.2023 10:05 Відповісти
Не щоб взяти і одразу застрелитися, воно щей йде кудись, змучується, кряхтить і все одно потім змученим здихає. Не понятна логіка.
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27.11.2023 10:24 Відповісти
Мислітєль, СКБЛНХ.
"Пачєму я нє сокол?" (с)
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27.11.2023 10:25 Відповісти
Мабуть коли їхав воювати в Україну так не думав, а коли дали пинди то про щось почав думати...
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27.11.2023 10:34 Відповісти
так..вони їхали як "асвабадітєлі"вважали водачкі папіть,українок сіскастих понасіловать,намарадьоріть унітазів, і вєрнутса гєроєм с ардінамі.
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27.11.2023 11:27 Відповісти
Русь та росія це як канал та каналізація, на слух щось схоже, а за суттю геть різне... ніколи ви, ординська москальська падаль, не були Руссю і ніколи нею не будете, можете хіба що ху@ца соснуть та здохнути в нашому черноземі...
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27.11.2023 10:41 Відповісти
У мене є більш точне порівнянняя:

"РУСЬ И руССкие это как гонорар и гонорея".
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27.11.2023 11:12 Відповісти
Навіть трохи гарних росіян гріє душу
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27.11.2023 10:46 Відповісти
Якого ж ти прутня приперся сюди,пофілософствувати над рештками?
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27.11.2023 10:47 Відповісти
Хорошее видео. Посмотрел - 500 на дроны Стерненко закинул
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27.11.2023 11:10 Відповісти
нам вже розповідали казки.про "рашисти массово здаються у полон"
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27.11.2023 11:18 Відповісти
Кому-кому. Тим, хто поки що не там.
вЯлічіє - дуже приємна штука, поки не доведеться будувати власними кістками.
Кожний кацап сподівається, що йому не доведеться.
Сумним стає тільки тоді, коли таки доводиться.
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27.11.2023 11:26 Відповісти
Сам добровольно приехал в Украину по 200 000 фублей в месяц зарабатывать убивая нас, не за какую то идею, а тупо за бабки. И сам же бухтит кому эта война нужна. Они думали что все это будет легкой прогулкой, а получилось что все здесь нужно сдыхать. Да вам же мразям кацапским эта война и нужна, вы все подряд беременны войной.И нечего на ***** сваливать, вы все виновны в этом. Все без исключения.
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27.11.2023 11:36 Відповісти
Ледве сльози стримую...
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27.11.2023 12:18 Відповісти
НУ ТО НЕ ЇДЬТЕ СЮДИ !!!!!!!!!! самі здихаєте тут безславно, і нам жити не даєте. Сцуки чортові, сцикуни.
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27.11.2023 12:28 Відповісти
Вяликая Засерусь!
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27.11.2023 12:45 Відповісти
мікро ціна за Вєлічіє!
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27.11.2023 14:51 Відповісти
Вони здається не знали куди їхали...
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27.11.2023 16:26 Відповісти
 
 