Снайпери ССО ліквідували 10 окупантів за одну добу на лиманському напрямку. ВIДЕО
Снайпери ССО за одну добу ліквідували 10 окупантів на лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішник атак бійці опублікували у соцмережах.
"Воїни ССО продовжують нищити ворога на Лиманському напрямку, де противник постійно намагається наступати. У результаті успішної роботи снайперів 3-го окремого полку лише за одну добу ліквідовано 10 одиниць живої сили противника", - зазначається у коментарі до відео.
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Inna vid
показати весь коментар27.11.2023 10:07 Відповісти Мені подобається 2
Александр Чуднивец #474549
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Luk Viktor
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Danger Zone
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Ігор Данилко
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