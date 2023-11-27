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Снайпери ССО ліквідували 10 окупантів за одну добу на лиманському напрямку. ВIДЕО

Снайпери ССО за одну добу ліквідували 10 окупантів на лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішник атак бійці опублікували у соцмережах.

"Воїни ССО продовжують нищити ворога на Лиманському напрямку, де противник постійно намагається наступати. У результаті успішної роботи снайперів 3-го окремого полку лише за одну добу ліквідовано 10 одиниць живої сили противника", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер знищує окупанта, прикриваючи українського штурмовика під час руху лісосмугою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) снайпери (357) Лиман (229) ССО (519)


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27.11.2023 10:07 Відповісти
ССО України респектище-давайте ще...
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27.11.2023 10:08 Відповісти
на 10 🐓менше стало
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27.11.2023 10:10 Відповісти
Хлопчики, шоб у вас оченята та пальчики ніколи не втомлювались. Це тост.
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27.11.2023 11:59 Відповісти
це звичайно круто але і цю гру можна грати в двох, нажаль...
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27.11.2023 13:17 Відповісти
 
 