Снайпери ССО ліквідували 10 окупантів за одну добу на лиманському напрямку. ВIДЕО

Снайпери ССО за одну добу ліквідували 10 окупантів на лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішник атак бійці опублікували у соцмережах.

"Воїни ССО продовжують нищити ворога на Лиманському напрямку, де противник постійно намагається наступати. У результаті успішної роботи снайперів 3-го окремого полку лише за одну добу ліквідовано 10 одиниць живої сили противника", - зазначається у коментарі до відео.

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