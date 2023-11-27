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Наслідки ворожого обстрілу Херсону: під вогнем будинки, адмінбудівля та медзаклад, поранено жінку. ВIДЕО

Учора ввечері російська армія вкотре атакувала Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під вогонь ворога потрапили житлові будинки, адміністративна будівля, а також медичний заклад.

Обстріляли окупанти й оселю літньої херсонки. У цей момент 84-річна жінка перебувала на подвірʼї.

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У неї діагностували вибухову травму та поранення голови. Потерпілій надали медичну допомогу на місці.

Автор: 

обстріл (28428) Херсон (3351)


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27.11.2023 11:23 Відповісти
 
 