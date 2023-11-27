Наслідки ворожого обстрілу Херсону: під вогнем будинки, адмінбудівля та медзаклад, поранено жінку. ВIДЕО
Учора ввечері російська армія вкотре атакувала Херсон.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під вогонь ворога потрапили житлові будинки, адміністративна будівля, а також медичний заклад.
Обстріляли окупанти й оселю літньої херсонки. У цей момент 84-річна жінка перебувала на подвірʼї.
У неї діагностували вибухову травму та поранення голови. Потерпілій надали медичну допомогу на місці.
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Чайка Київ
показати весь коментар27.11.2023 11:23 Відповісти Мені подобається 1
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