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Призначені для воїнів продукти продавали у магазинах та ресторанах Київщини. Викрито посадовців військової частини, - ДБР. ВIДЕО

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили посадовців однієї з військових частин Київщини на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, махінації здійснювались в умовах воєнного стану.

До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

"Залишок" продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував "порожні" накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем.

Також читайте: Міноборони вимагатиме у суді компенсацію у понад 450 млн гривень у постачальника продуктових наборів для ЗСУ

Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.

На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки.

Читайте: Закупівлі продуктів для війська намагаються зірвати, - Міноборони

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Автор: 

Київська область (4015) Міноборони (7355) продукти (1140) махінації (416) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+24
Дужа багато знайомих військових, курсантів, строковиків жаліються на погане харчування в цьому році. Тобто в даному випадку краде вже місцеве військове командування.
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27.11.2023 12:07
+22
Навіщо? Якщо це такі військові Києва такі винахідливі то під Бахмут разом з командиром частини.
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27.11.2023 12:08
+21
"...передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна...." покажіть хоч одного, засудженого і конфіскованого. Клоуни з "підозрами".
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27.11.2023 12:08
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27.11.2023 12:04 Відповісти
Кастріровать всіх причетних .
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27.11.2023 12:06 Відповісти
Навіщо? Якщо це такі військові Києва такі винахідливі то під Бахмут разом з командиром частини.
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27.11.2023 12:08 Відповісти
Дужа багато знайомих військових, курсантів, строковиків жаліються на погане харчування в цьому році. Тобто в даному випадку краде вже місцеве військове командування.
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27.11.2023 12:07 Відповісти
"...передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна...." покажіть хоч одного, засудженого і конфіскованого. Клоуни з "підозрами".
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27.11.2023 12:08 Відповісти
Може, покарали тих хто крав вагонами гуманітарку в Запоріжжі?
Ні? Як несподівано...
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27.11.2023 12:11 Відповісти
ОМЕРТА. Ермак і ойго поплічникі ЗНАХАБНІЛИ І РОБЛЯТЬ ВСЕ ДЛЯ КАПІТУЛЯЦІЇ!ZEПИТОРИ , СВОЇХ НЕ РУХАЮТЬ!
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27.11.2023 12:44 Відповісти
Це святе. На солдатах в армії і на дітях в школі.
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27.11.2023 12:11 Відповісти
Есть еще больные в больницах. Там вообще жесть.
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27.11.2023 12:16 Відповісти
це ті з 73% виборців. Слава ЗСУ!
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27.11.2023 12:11 Відповісти
деякі сидять без ротацій на фронті по 1.5 роки. а в деяких просто така купа вільного часу. що вони встигають винаходити різні оборудки та втілювати їх у життя.... я не здивуюсь. коли виявиться. що ці "бізнесмени" ще й отримували бойові...
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27.11.2023 12:12 Відповісти
Тут оборудки вже вдруге питання, на скільки підривається боєздатність і вмотивованість людей, без якісного харчування... чи ви думаєте, що прості солдати не відчувають цих оборудок на власному здоров'ї.
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27.11.2023 12:38 Відповісти
Ніажиданна
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27.11.2023 12:13 Відповісти
в якісь магазини пройшла гуманітарка
мимо атб...
ось і заклали їх
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27.11.2023 12:15 Відповісти
"До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини...". Не бачу - чому тут дивуватись ? Ну крадуть та марадерять унизу ... так вони ж нагору дивляться , а там за півтора роки війни мільярди баксів та євро розтянули на схемах по закордонним рахункам і їм нічого за це ( он як Резнікову аплодували "слуги" в Верховній Раді! ) ... унизу теж хотять як нагорі ! По факту на це "слугам" видали дозвіл Бовдури та Телепні ( 73% / 43% ) в 2019 році. Чи не новина?!
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27.11.2023 12:17 Відповісти
А ти кришталево чесний? Так, чи ні.
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27.11.2023 12:46 Відповісти
Ти що , Бовдур ? Не розуміеш різницю між крадінням в мирні "шоколадні" часи та "зеленим" мародерством під час війни ?
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27.11.2023 12:54 Відповісти
Ну то викладайте факти, а не намагайтесь відволікти увагу від тотольного грабунку країни "кінця епохи бідності ім. Зеленського"
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27.11.2023 12:58 Відповісти
На чому ви хотіли нажертися, виродки? Слів нема...
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27.11.2023 12:27 Відповісти
Військові крадуть у військових. Це мабуть що купили собі теплі місця в тилу.
Хоча криси є скрізь.
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27.11.2023 12:32 Відповісти
Завжди таке було В будь-якій армії Не було тільки в арміях, які жили за рахунок "підножного корму" (тобто за рахунок грабунку) Як тільки в військах з"являлися інтенданти - починалися крадіжки Наскільки я пам"ятаю - це було ще з часів фараонів
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27.11.2023 12:58 Відповісти
от і готова штурмова група "Зе Гешефт "
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27.11.2023 12:32 Відповісти
Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали, а хто там працює що так легко піддається омані, а може навпаки отримували доляху і прикривали на це запливші від жиру очі?
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27.11.2023 12:46 Відповісти
це також зеленський винен, що командири підрозділів забирали у військових їжу і продавали, щоб забрати собі гроші? Не для того, щоб амуніцію якусь для підрозділу купити, або безпілотники ДЛЯ ПІДРОЗДІЛУ (бо завжди ВСЬОГО не вистачає), а СОБІ.. Суспільство лікувати потрібно. Геть усе сіспільство.
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27.11.2023 12:47 Відповісти
Дійсно , що суспільство треба лікувати ... щоб не обирали таких як ЗЕ та його зелений шмурдяк . Але не все суспільство , а 73% .
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27.11.2023 12:58 Відповісти
У 2017-му наша волонтерська група передала цілу гору енергетичних батончиків у військову частину, яка під Дніпром дислокується. А в мене саме в тій частині близький знайомий служив на той час, питаю в нього Вам давали батончики?, ми цілу гору передали в частину. Він каже ні, вони всі у чипку продаються. Зеленського ще й в проекті не було тоді, був інший президент, як ви пам"ятаєте. То то він наказав зампотилу ******** ті батончики у військових і продавати їм же ж їх у своєму кишеньковому чипку? Це якась свідомість перевернута до гори дригом. Шукати провину тільки в президенті - то тупа відмазка. Заплющувати очі на правду точно не варіант виживання країни.
2023 рік - до мого друга влітку в частину прийшов новий кухар, молодий хлопуць, він склав меню на тиждень, виходячи з того, які продукти в підрозділі в наявності на цей час. Одним з пунтів був Смажені гриби в сметані. Командир підрозділу прочитав те попередньє меню і сказав, що навіщо ті грибочки потрібні, вкирисли їх, є каші, вони корисні і недорогі. Отак. І до чого тут влада?

Що змінилося?? Аж ніфуя!!!
Кожен народ гідний свого правителя.
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27.11.2023 13:17 Відповісти
"...Кожен народ гідний свого правителя..."

на цю тему є більш влучніше прислів'я : " Дурнів і в церкві б'ють!"
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27.11.2023 14:38 Відповісти
Найкращі ліки для військових -- штрафбат!
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27.11.2023 14:30 Відповісти
Після вироку привезти на передову і віддать хлопцям хвилин на п"ятнадцять Може й сидіть нікому буде?
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27.11.2023 12:54 Відповісти
Думаю що передова, як 100% варіант і нагодувати ковбасою з цвілю ,як один раз показували
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27.11.2023 13:00 Відповісти
допрос, суд, тюрьма
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27.11.2023 12:59 Відповісти
З покоління в покоління у військових одне й теж саме.
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27.11.2023 13:01 Відповісти
тыловые ****** ****......................................последователи са совка....................................
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27.11.2023 13:05 Відповісти
Без посилення кримінальної відповідальності у період війни (До смертної кари за особливо цинічні злочини) нічорта не буде!!!! Суди Лінча тако ж будуть не зайві для топ-корупціонерів.
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27.11.2023 13:22 Відповісти
читайте швєйка там все написано
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27.11.2023 13:44 Відповісти
А что вы хотели, в армии потомственных крадунов полно.
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27.11.2023 14:19 Відповісти
Вибачте,в цій проклятій державі крім аяяй нічого не відбувается,не пора вже цю владу і крадіїв тупо вішати в розтрілювати і плювати я хтів на цих західних паціфістів які гундять що так не можна,можна і з усіею пролетарською ненавистю щоб далі цим уродам які хочуть красти було неповадно,а також їхнім сімям і дітямбо це вже "організована преступна групіровка".
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27.11.2023 14:39 Відповісти
Красть это святая обязанность зампотылу, что не успел украсть он докрадет начсклада или старшина роты.
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27.11.2023 16:11 Відповісти
А щоб їх тіф трафив
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27.11.2023 17:42 Відповісти
Шановні українці! НЕ Зеленський винен, що керівник військової частини обкрадає своїх солдат. Це ми, всі українці , не тільки 73% робили з року в рік корупцію, В декількох словах скажу своє баченння. Чи не ми , щоб мати престижну роботу платили, чи робили якісь безкоштовні послуги тим, від кого це залежить, чи не ми ,щоб нас краще обслужили в будь- якій фірмі ,несли шоколадку чи ще якийсь інший презент ,чи навіть гроші?. Або навіть керівник низької ланки, щоб його менше допікали по роботі старався чимось загодити начальника, а керівник в свою чергу це робив для свого начальника вже не з кишені. а якимось способом з фірми , де працював і так цепочкою все надходило до верхів. Ніхто нікого не наказував.
Всіх це влаштовувало. Так було і до Порошенка, і при Порошенку і так є і при Зеленському Тільки щораз маштаби більшають.. Але кінець має бути. А змінити все може жорстке. неповоротне покарання , яке заключатиме повну неповоротну , при будь-яких обставинах , конфіскаціію всього майна і кримінальну відповідальність з отриманням самої суворої міри покарання Це без будь-яких пом"якшуючих обставин винести покарання чотиром чи п"ятьом громадянам і тільки шостий трохи задумається... У нас страшна кровопролитна війна. Шановні "панове" задумаймось! Ще ніхто мільярдами не засипав ,призначену йому могилу.. Час помінятись..
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27.11.2023 18:10 Відповісти
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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27.11.2023 19:44 Відповісти
Це в кожній військовій частині.Складається враження.
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27.11.2023 20:09 Відповісти
Пора ввести расстрельную статью в УК за хищения в военное время. Начать с Резникова. Уверен, после первого десятка вакханалия резко закончится! И не надо мне рассказывать о реакции мирового сообщества. Поймут, простят, останутся довольны и дадут оружие в нужных для победы объемах! Не сомневайтесь!
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27.11.2023 22:41 Відповісти
Після таких випадків так і хочеться служити...в себе на печі.
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27.11.2023 23:50 Відповісти
Це не зрада, це політика 95-го кварталу... Увы...
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28.11.2023 02:30 Відповісти
Слава Україні, Героям слава
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28.11.2023 07:55 Відповісти
 
 