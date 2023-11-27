Призначені для воїнів продукти продавали у магазинах та ресторанах Київщини. Викрито посадовців військової частини, - ДБР. ВIДЕО
Працівники ДБР спільно з СБУ викрили посадовців однієї з військових частин Київщини на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, махінації здійснювались в умовах воєнного стану.
До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.
"Залишок" продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував "порожні" накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем.
Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.
На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.
Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону
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мимо атб...
ось і заклали їх
Хоча криси є скрізь.
2023 рік - до мого друга влітку в частину прийшов новий кухар, молодий хлопуць, він склав меню на тиждень, виходячи з того, які продукти в підрозділі в наявності на цей час. Одним з пунтів був Смажені гриби в сметані. Командир підрозділу прочитав те попередньє меню і сказав, що навіщо ті грибочки потрібні, вкирисли їх, є каші, вони корисні і недорогі. Отак. І до чого тут влада?
Що змінилося?? Аж ніфуя!!!
Кожен народ гідний свого правителя.
на цю тему є більш влучніше прислів'я : " Дурнів і в церкві б'ють!"
Всіх це влаштовувало. Так було і до Порошенка, і при Порошенку і так є і при Зеленському Тільки щораз маштаби більшають.. Але кінець має бути. А змінити все може жорстке. неповоротне покарання , яке заключатиме повну неповоротну , при будь-яких обставинах , конфіскаціію всього майна і кримінальну відповідальність з отриманням самої суворої міри покарання Це без будь-яких пом"якшуючих обставин винести покарання чотиром чи п"ятьом громадянам і тільки шостий трохи задумається... У нас страшна кровопролитна війна. Шановні "панове" задумаймось! Ще ніхто мільярдами не засипав ,призначену йому могилу.. Час помінятись..