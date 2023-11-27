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"Що сталося на позиції "Джміль"?: бій воїнів 26-го ОСБ з окупантами за село Степове поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Андрій Хлопонін відразу після повномасштабного вторгнення пішов на війну захищати Україну. В 55 років став піхотинцем 26-го окремого стрілецького батальйону. Саме цей батальйон веде дуже важкі бої біля села Степове північніше Авдіївки. Саме тут російська армія здійснює основний удар.

Каналу "Бутусов плюс" Андрій мав розповісти про бої за позицію "Джміль" біля села Степове та про несправедливу критику дій підрозділу у боях з ворогом. Однак напередодні зустрічі із головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим Андрій Хлопонін загинув у бою з окупантами. Справу, яку мав намір зробити загиблий герой - розповісти про свій підрозділ, виконав командир підрозділу, у якому служив Андрій.

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"26-й батальйон був організований на 10-й день війни. 99% бійців - добровольці... Середній вік бійців - 49 років і жодного професійного військового. Проходили навчання. Вивчали виключно дії в обороні. До штурмових дій нас не встигли підготувати. Останні вісім місяці ми тримали позиції неподалік Шахтарська-Новодонецька. Ми добре підготувалися до оборони - підготували позиції, встановили мінні поля. Ворогу не вдалося захопити й сантиметра землі. Але за рішенням із верху, батальйон перемістили в інше місце. Я вважаю це дурістю, адже через місяць ці позиції були втрачені. Нас - злагоджений підрозділ, перевели в інше місце і розділили поротно - кожну роту перекинули на різні ділянки. Роти теж розділили на взводи і групи, які розкидали по різним позиціям. Відповідно, це дуже позначилося на боєздатності бійців. Практика показала безглуздість таких дій", - застерігає воїн від подібного.

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"Джміль" - це ключова позиція на підходах до села Степове, за яке зараз ідуть важкі бої. Саме на цій позиції бився з окупантами кулеметник Андрій Хлопонін.

"Ця позиція не була зоною відповідальності нашого батальйону. Там працювали сусіди і нами просто заткнули дірку - одну роту відправили на підсилення. Перша рота за три дні зазнали великих втрат і на четвертий день командування батальйону вирішили замінити роту. Коли на позицію зайшла моя рота, я зрозумів причину великих втрат - більша частина украплень були зруйновані, а артатаки були масованими. 1 листопада ми нарахували у середньому 150-160 приходів. Головне завдання  - закопатися і вижити. Кілька бійці уважно спостерігали за діями ворога. І як тільки підходив ворог, піхотинці піднімалися з укриттів і давали відсіч. Бої точилися впритул до позиції. Так трималися близько п'яти днів. Потім я зробив запит на ротацію. Пообіцяли, але не виконали - підмога не прийшла. На шосту добу ворог зайшов в окопи... Триматися сил і засобів не було,тож я дозволив вийти в точку евакуації", - розповідає про деталі командир роти.

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Дії підрозділу на цій позиції розслідуються. Протягом 5-6 діб проводилися перевірки, опитування та збиралися покази. Андрій Хлопонін загинув у ближньому бою разом з двома побратимами. Першим з кулеметом у руках пішов у бій, щоб вибити окупантів із хати на околиці села Степове. Він найбільше прагнув відновити репутацію свого підрозділу і це було його одним із мотивів у бою.  

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Автор: 

бойові дії (3786) Бутусов Юрій (3589) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+11
боляче таке слухати, але це не поодинокій випадок...совок не викорінюється ...вразив середній вік підрозділу...
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27.11.2023 12:14
+10
як завжди розслідуються дії підрозділу й ніколи дії керівництва. винуваті тільки ті. що загинули...
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27.11.2023 12:26
+10
Коли вже почнуть призивати молодих і здорових, які дурнею страждають, а не дідів хворих? Україна так програє цю криваву війну! Це ж навіть "слуги" народу повинні вже зрозуміти!
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27.11.2023 12:30
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Забагато людей без військового досвіду вирішують долі військових. Цивільні повинні або допомагати,або самі встати в ряди ЗСУ або просто не заважати.
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27.11.2023 12:13 Відповісти
боляче таке слухати, але це не поодинокій випадок...совок не викорінюється ...вразив середній вік підрозділу...
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27.11.2023 12:14 Відповісти
Про який совок? Якщо командир просить допомогу або ротацію, то вони повинні були бути, а це ті 20 тисяч про які заявив Залужний і які просто сидять в кафе. Не можна утримати позиції, коли не має кількості людей. На одній мотивації, вибачте, але де та мотивація
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27.11.2023 12:17 Відповісти
Пані Валентино, давайте будемо відверті, з такою владою, ресурсами і такою допомогою ця війна нічим добрим для України не завершиться. Кого ми обманюємо. І чергова мобілізація кардинально нічого не зміне.
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27.11.2023 12:24 Відповісти
Я не згодна з вами. Якщо влада не того,то чому люди також не того. Читала тут пост, як це ж чоловік піде воювати і залишить жінку без грошей...

Оце не дасть добрий шанс Україні на Перемогу, бо цивільні і ЗСУ-різні полюси, різні варіанти життя.
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27.11.2023 12:34 Відповісти
Вічна слава полеглим Героям! Помстимося
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27.11.2023 12:20 Відповісти
Средний возраст 49. В спортзале сорокалетние выглядят стариками. Как они там выдерживают.
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27.11.2023 12:25 Відповісти
як завжди розслідуються дії підрозділу й ніколи дії керівництва. винуваті тільки ті. що загинули...
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27.11.2023 12:26 Відповісти
"Потім я зробив запит на ротацію. Пообіцяли, але не виконали - підмога не прийшла...."
таких історій купа, де за три тижні на одній позиції командири, відправляючи безцільно без прикриття людей, втрачали 70% особового складу... а коли бійці просили може ви з нами на позиції прогуляєтесь сміялись їм у обличчя...
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27.11.2023 12:33 Відповісти
Коли вже почнуть призивати молодих і здорових, які дурнею страждають, а не дідів хворих? Україна так програє цю криваву війну! Це ж навіть "слуги" народу повинні вже зрозуміти!
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27.11.2023 12:30 Відповісти
Ти вже на фронті?
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27.11.2023 15:22 Відповісти
При маршалі Устінові. Ми з вами знайомі, чи ви кацап (кацапка)?
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27.11.2023 15:34 Відповісти
То на запитання відповіси чи на дурника з'їдеш?
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27.11.2023 15:40 Відповісти
Які букви не зрозуміло?
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27.11.2023 15:45 Відповісти
Ну я так і думав, на фронт диванний вуєн не збирається, але відправляти когось иншого замість себе аж бігом.
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27.11.2023 15:52 Відповісти
Бовдур, подивись - коли при маршалі Устінові служили...
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27.11.2023 17:09 Відповісти
Этому человеку уже за 60, на каком еще фронте он может быть
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27.11.2023 17:17 Відповісти
Не розумію п-рську балачку.
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27.11.2023 17:53 Відповісти
А ти сам воюєш чи з дивана ******?
І шоб ти зайві літери не видзьобував: я в ЗСУ в березня 22-го.
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28.11.2023 13:40 Відповісти
Я тобі маю звітувати?
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28.11.2023 15:38 Відповісти
Дивися свій перший комент в треді. Ти першим до людей доївася з цим питанням. Так шо, яка бригада?
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12.12.2023 17:33 Відповісти
Те саме питання.
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12.12.2023 17:41 Відповісти
в мене? На нулі була 125 ТрО, зараз переводжуся. А в тебе шо, бойець?
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13.12.2023 10:32 Відповісти
Я мав уточнити, що мав на увазі моє попереднє питання, а не те яке ти поставив. А що до мене, то це моя особиста проблема де я, і нікому писати доповідну я не збираюсь. Зрозуміло?
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13.12.2023 15:14 Відповісти
тоді з якою метою ти питав людину чи вона на фронті в першому коменті?
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15.12.2023 19:10 Відповісти
Бо мені так захотілося, чи я мав у якогось пернатого дозволу спитати? Щось не подобається? Шуруй на. Прийшов якийсь недоумок під моїми коментарями скиглити.
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15.12.2023 21:52 Відповісти
Ну а мені захотілось довести тобі до відома що ти гівно собаче, чого тепер ображатись?
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21.12.2023 10:54 Відповісти
Та мені пох, що там голубцю захотілося та на його опущене скиглиння. На пішов.
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21.12.2023 15:28 Відповісти
Не можу - там ти, півень ухилянтський, сидиш і кукурікаєш як потерпілий
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21.12.2023 15:43 Відповісти
Та ні, сидиш якраз ти, бо це твоє місце опущеного хохла.
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21.12.2023 15:48 Відповісти
а ще що вскукурікнуш? )
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21.12.2023 15:51 Відповісти
Що ще кукурікнеш, голубцю?
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21.12.2023 15:53 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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27.11.2023 12:31 Відповісти
Я отримала дзвінок з України в проханням допомогти військовим в придбанні принтера,бо їхати дорогою на Курахово кожного разу це ризик. Думайте, ні голова общини, ні міністр оборони України не знайшли 1200 грн на принтер, ні людиипо 10игрн не зібрали на це. Що тоді можна говорити про ротації і мобілізації. Новий рік іде,шоу і гулять.
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27.11.2023 12:39 Відповісти
А не пробували задуматися нахріна на передовій принтер ? (( Ось така ср@ка і з рештою .
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27.11.2023 22:01 Відповісти
Відповім, але без бажання. Ви нові закони від міністра оборони України читали. Такі як списання майна,яке непригодне, як бронік чи тей самий дрон? Це повинно бути на місці,а не їхати під вогнем кілометри. Передова це таки війна,але не завжди тільки бій,вогонь і обстріли. Є ще бюрократія
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27.11.2023 22:48 Відповісти
Відповім , але теж без бажання , бо недарма пропонував задуматися вам - тих нових законів взагалі нахрін не повинно бути з усіма отими актами і книгами обліку книг обліку на передовій . Які у дідька акти там де смерть гуляє , а придумали їх для того щоб зручно списувати розкрадені у тилу яйця у кілограмах , бо ніяким актом замерзле учора при -4 "зимове " дизпаливо не розігрієш (( це так щоб коротко .
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28.11.2023 15:11 Відповісти
В ролике командир роты - подполковник. Это нормально? Разве это не капитанская должность? Или у нас так много подполковников и мало капитанов?
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27.11.2023 13:14 Відповісти
Подполковников то как раз хватает и в окопах они не сидят. Не хватает бойцов в окопах, что бы не сидеть несколько суток без сна на морозе, под артобстрелами , отбивая атаки.А так вообще это нормально. Это война. Может и солдат быть ТВО ротного или взводного.
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27.11.2023 14:32 Відповісти
якщо було розслідування - я особисто впевнений що хлопців прибрали.це не перший випадок,і хлопці що воюють мені не раз говорили про погрози командирів - БУДЕШ ВИЙОБУВАТЬСЯ нарвешся на ворожу ДРГ.
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27.11.2023 16:44 Відповісти
Странно, а такие командиры не боятся сами нарваться на вражескую дрг?
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27.11.2023 17:19 Відповісти
Ти что не видишь что это явный вброс. Кто то кому то рассказывал, что от кого то слышал, что такое бывает.
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27.11.2023 17:29 Відповісти
 
 