Вітер пошкодив найбільший прапор в Україні на щоглі поряд з меморіалом "Україна-Мати" у Києві. ВIДЕО
Сильні пориви вітру пошкодили найбільший прапор в Україні, який піднятий на щоглі поряд з меморіалом "Україна-Мати" у Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому гігантське полотнище розірвалося навпіл, опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+20 Sophia Duglass
показати весь коментар27.11.2023 12:33
+17 Юрий #542373
показати весь коментар27.11.2023 12:37
+14 Vlad Isaia #550613
показати весь коментар27.11.2023 12:38
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наказати директора - відмінусувати кошторис прапора і
Можна вірити чи не вірити у містику, але щось існує, і якщо дається попередження - на нього треба зважати.
Та й з прапорами - там теж є свої правила експлуатації. Вітрила ж в бурю не просто так згортали. Та й як його шили, з яким "запасом", на яку негоду - ми теж не знаємо, хто де і скільки "зекономив".
погана прикмета, що не кажи....
безглуздими та забобонними знаками 🙁
Маємо кодувати Всесвіт.