Вітер пошкодив найбільший прапор в Україні на щоглі поряд з меморіалом "Україна-Мати" у Києві. ВIДЕО

Сильні пориви вітру пошкодили найбільший прапор в Україні, який піднятий на щоглі поряд з меморіалом "Україна-Мати" у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому гігантське полотнище розірвалося навпіл, опублікований у соцмережах.

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