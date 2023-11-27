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Окупант-наркоман повільно йде польовою дорогою під обстрілом, а потім стріляє собі в руку з автомата. ВIДЕО безпілотника

Українські аеророзвідники зафільмували дивного окупанта, який потрапив у поле зору камери БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник повільно йде польовою дорогою, незважаючи на обстріл, а потім стріляє собі у руку зі свого автомата. Коли скинутий боєприпас упав та вибухнув поряд з окупантом, той зупинився, а потім підійшов до місця вибуху ближче і довго його роздивлявся. Автори відео припускають, що загарбник, найімовірніше, перебуває під дією наркотичних речовин.

"Авдіївський напрям. Солеві війська всрф, або ще один доказ що вони зомбі, а не люди. Весь посічений від вибуху, прострілив собі руку і не розуміє де воно та ЩО воно...", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: Бійці полонили двох-окупантів-наркоманів: "Ви що - наріки?", - "Нам замполіт разрєшил". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти б’ють палицями тих, хто відмовився йти у бій: "Все! Ты уже "двести", бл#дь!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) наркотики (1447) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+24
Це ж робот Хвєдя!))
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27.11.2023 13:19
+10
чому саме наркоман? Може контузія, така сама поведінка при контузії. орки так само виснажені як і наші хлопці, їм так само холодно. Питання - чого пертися сюди? В нас вибору немає - ми захищаємо свій дім. А орки що тут "захищають"?
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27.11.2023 13:36
+9
Хм , що ж то за така граната? В метрі вибухнула а тому зомбаку пофіг. Петарди скидують?
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27.11.2023 13:30
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Це ж робот Хвєдя!))
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27.11.2023 13:19 Відповісти
под действием соловьево-скабеево-киселевской пропаганды
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27.11.2023 13:33 Відповісти
це як той олень що йшов по крокодилах і нікуда не спішив
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27.11.2023 15:22 Відповісти
Котрий день дивлюся, так і не розібрав. Що у нього за спиною?
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27.11.2023 13:26 Відповісти
РПО Шмель. (або щось схоже)
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27.11.2023 13:34 Відповісти
щось протитанкове..незнаю..а от що летить поряд зліва на 0.32 сек. невідоме..якийсь дрон стріловидний
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27.11.2023 13:37 Відповісти
Вибух налякав зайця.
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27.11.2023 13:38 Відповісти
точно..
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27.11.2023 13:42 Відповісти
То наш зайчик, з чернігівської біолабораторії
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27.11.2023 13:48 Відповісти
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27.11.2023 13:55 Відповісти
Холодильник
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27.11.2023 14:16 Відповісти
Кислородные былоны. Ласты стер, пока шел.
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27.11.2023 16:11 Відповісти
Касап і в Африці касап..
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27.11.2023 13:22 Відповісти
То у нього акваланг на спині? 🤪
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27.11.2023 13:24 Відповісти
РПГ. Або РПО/РШГ.
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27.11.2023 13:33 Відповісти
Кацап - зомбі
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27.11.2023 13:26 Відповісти
Хм , що ж то за така граната? В метрі вибухнула а тому зомбаку пофіг. Петарди скидують?
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27.11.2023 13:30 Відповісти
він і в руку стрельнув і пофіг, осколки пішов виколупувати
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27.11.2023 13:35 Відповісти
Краще б стрельнув собі в голову
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27.11.2023 13:45 Відповісти
точно як в Сталкері зомбарі з калашами на перевєс )
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27.11.2023 13:32 Відповісти
рука ні в чому не винна, від пострілу в голову краще плюще
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27.11.2023 13:36 Відповісти
чому саме наркоман? Може контузія, така сама поведінка при контузії. орки так само виснажені як і наші хлопці, їм так само холодно. Питання - чого пертися сюди? В нас вибору немає - ми захищаємо свій дім. А орки що тут "захищають"?
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27.11.2023 13:36 Відповісти
Так вони ж сказали, що і кого прийшли захищати.
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27.11.2023 15:38 Відповісти
мені не казали. А взагалі то СВОЄ на чужій землі не захищають. А нас "захищати" не потрібно.
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28.11.2023 11:40 Відповісти
Чула як казали, що прийшли захищати москворотих? А за їхніми федеральним законом всі хто дзявкає кацапською являються їхніми співвітчизниками, подобається це тобі чи ні, але так вони вважають і саме це одна з причин до війни яку їхнє бидло-населення з радістю підтримало, також по цій самій схемі кацапи вже погрожують Казахстану.
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28.11.2023 15:36 Відповісти
не тіш себе марними ілюзіями. Ця гидота прийшла б "захищати" "етнічних донбасян", чи "етнічних рюзькіх", навіть, якщоб вони і "дзявкали" китайською. Треба це розуміти, а не ту казку, про рюзьке. Чомусь на Брайтон-біч ця наволоч не йде "захищати" знедолених рюзькоізичних. Або в Німеччину,або в будь яку іншу країну, де як насрано тих рюзькоїзичних. Так що, фаріонізми тут ні до чого.
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29.11.2023 10:28 Відповісти
Ти живеш у своєму вигаданому світі, розповідаєш мені про якурізницю та ще й набравшись нахабства просторікуєш, що кацапи більші патріти за українців, а потім такі як ти сидять та скиглять чого це кацапи прийшли вас рятувати, бо ви для них один народ і їх не хвилює, що ти там думаєш та твої софізми про Німеччину та пляж Брайтона.
Ось через таких як ти лушпачок обранці мають вас разом:
https://m.youtube.com/watch?v=l-Gv7iojtBw
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01.12.2023 21:20 Відповісти
справа не в тому, якою мовою ти любиш Україну. Оно луганська область (не місто, а саме область) на 80 % україномовна. І де вона? Перетворилася на виразку, на колонію, бо рюзькій мір хотіли. Дніпро на 80 % російськомовний був станом на 2014-й, але не хотів тут рюзького міру, тому і захистив себе від засрахи та її намірів. Так що не треба спекулювати питанням мови. Це абсурд.
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29.11.2023 10:37 Відповісти
Це про таких малоросів як ти:
https://m.youtube.com/watch?v=CiTX6QGQKe8
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01.12.2023 21:24 Відповісти
Зомбо-рашен -воїн, осколки не беруть, кулі не чіпають, проникнутий нарко алко складом і пропагандою.
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27.11.2023 13:40 Відповісти
****** 😁😁😁
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27.11.2023 13:44 Відповісти
Який же це наркоман? Це простий кацапський ашвабадітєль-терорист. Він просто стомився і заблудився.
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27.11.2023 13:50 Відповісти
Звідкля взялося що він у руку стрляє? Права рука біля приклада чим він жме на гачок?
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27.11.2023 13:54 Відповісти
Цензор інколи як щось напише....
Дійсно, і рука біля прикладу, і дим не зі ствола, а з воронки після вибуху. Не стріляв він собі в руку
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27.11.2023 16:13 Відповісти
Згоден, він ще воронку покопирсав, що там димить роздивлявся, наркоман не наркоман а з таким спорядженням залишився живим, і нашим воїнам міг ще й шкоди зробити.
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27.11.2023 21:36 Відповісти
А чого шмальнув не зі Шмеля в голову? Наркота мабуть made in China, не то що в нашій ОПі.
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27.11.2023 14:04 Відповісти
Між 0,49 і 0,50 сек видно, що він наступив ногою на центр воронки і у ній щось вибухнуло як пістон, чи петарда. Ствол автомата в цей момент був відведений вбік. І димок пішов не зі стволу.
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27.11.2023 14:07 Відповісти
Кацапський термінатор повільної дії
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27.11.2023 14:15 Відповісти
Каптагон - дешевий наркотичний препарат, який виробляється в Сирії та Іраку. Його також називають «наркотиком джихадистів». Одним із проявів є вічний рух вперед. Також є можливою причиною 1000 смертей на день цє вживання препарату каптагон.
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27.11.2023 14:16 Відповісти
Він не стріляв , то дим з ямки .
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27.11.2023 14:17 Відповісти
Походка як у американців була на Місяці (так звана, "Лунная походка")
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27.11.2023 14:20 Відповісти
В голову стріляв, та промахнувся.
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27.11.2023 14:23 Відповісти
На Лондон пішов....
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27.11.2023 14:33 Відповісти
😁😂👍
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27.11.2023 15:49 Відповісти
 
 