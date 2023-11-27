Окупант-наркоман повільно йде польовою дорогою під обстрілом, а потім стріляє собі в руку з автомата. ВIДЕО безпілотника

Українські аеророзвідники зафільмували дивного окупанта, який потрапив у поле зору камери БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник повільно йде польовою дорогою, незважаючи на обстріл, а потім стріляє собі у руку зі свого автомата. Коли скинутий боєприпас упав та вибухнув поряд з окупантом, той зупинився, а потім підійшов до місця вибуху ближче і довго його роздивлявся. Автори відео припускають, що загарбник, найімовірніше, перебуває під дією наркотичних речовин.

"Авдіївський напрям. Солеві війська всрф, або ще один доказ що вони зомбі, а не люди. Весь посічений від вибуху, прострілив собі руку і не розуміє де воно та ЩО воно...", - йдеться у коментарі до відео.

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