Окупант-наркоман повільно йде польовою дорогою під обстрілом, а потім стріляє собі в руку з автомата. ВIДЕО безпілотника
Українські аеророзвідники зафільмували дивного окупанта, який потрапив у поле зору камери БПЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник повільно йде польовою дорогою, незважаючи на обстріл, а потім стріляє собі у руку зі свого автомата. Коли скинутий боєприпас упав та вибухнув поряд з окупантом, той зупинився, а потім підійшов до місця вибуху ближче і довго його роздивлявся. Автори відео припускають, що загарбник, найімовірніше, перебуває під дією наркотичних речовин.
"Авдіївський напрям. Солеві війська всрф, або ще один доказ що вони зомбі, а не люди. Весь посічений від вибуху, прострілив собі руку і не розуміє де воно та ЩО воно...", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+24 Al-Goritm Ain-Moment
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+10 shokolad
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+9 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Ось через таких як ти лушпачок обранці мають вас разом:
https://m.youtube.com/watch?v=l-Gv7iojtBw
https://m.youtube.com/watch?v=CiTX6QGQKe8
Дійсно, і рука біля прикладу, і дим не зі ствола, а з воронки після вибуху. Не стріляв він собі в руку