Шторм у російському Сочі: хвилі затоплюють та руйнують будинки, змивають залізницю та пляжну інфраструктуру. ВIДЕО
У російському Сочі шторм руйнує прибережну інфраструктуру, змиває залізничні колії та затоплює вулиці і будинки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи велетенських хвиль та завданих руйнацій публікуються у російському інтернет-сегменті.
На кадрах видно, що хвилі сягають прибережних готелів та заливають щонайменше перші поверхи, у триповерхового будинку не витримав фундамент і його стіни, розстріскавшись упали, насип залізничних колій у багатьох місцях розмитий і рейки провалилися або висять у повітрі.
Топ коментарі
+31 Дима Л #583950
показати весь коментар27.11.2023 15:54
+25 Komunalnyk
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+21 Шимус
показати весь коментар27.11.2023 16:00
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ну ви зрозуміли...
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря.
щось "богатирі" не вийшли з моря
Більше моцних штормін наузберіжжя Кацапстана. Тай не тількі у Чорному морі. Новоросійськ, гарного тобі ЦУНАМІ!
- найнайперша версія Нептуна нагадала зайвохромосомним амебам про себе, хто тут є Цар і Бог
Строілось на вєка ?
рашистський берег розмива
всю парашу в море разом із москлями 😡
Особенно домик из говна и палок. Как на нем столько кондиционеров держалось?