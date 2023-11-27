Шторм у російському Сочі: хвилі затоплюють та руйнують будинки, змивають залізницю та пляжну інфраструктуру. ВIДЕО

У російському Сочі шторм руйнує прибережну інфраструктуру, змиває залізничні колії та затоплює вулиці і будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи велетенських хвиль та завданих руйнацій публікуються у російському інтернет-сегменті.

На кадрах видно, що хвилі сягають прибережних готелів та заливають щонайменше перші поверхи, у триповерхового будинку не витримав фундамент і його стіни, розстріскавшись упали, насип залізничних колій у багатьох місцях розмитий і рейки провалилися або висять у повітрі.

Також дивіться: У російському Сочі горить нафтобаза. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Сочі пролунали вибухи, у міноборони РФ заявили про знищення двох нібито українських безпілотників. ВІДЕО+ФОТО