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Шторм у російському Сочі: хвилі затоплюють та руйнують будинки, змивають залізницю та пляжну інфраструктуру. ВIДЕО

У російському Сочі шторм руйнує прибережну інфраструктуру, змиває залізничні колії та затоплює вулиці і будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи велетенських хвиль та завданих руйнацій публікуються у російському інтернет-сегменті.

На кадрах видно, що хвилі сягають прибережних готелів та заливають щонайменше перші поверхи, у триповерхового будинку не витримав фундамент і його стіни, розстріскавшись упали, насип залізничних колій у багатьох місцях розмитий і рейки провалилися або висять у повітрі.

Також дивіться: У російському Сочі горить нафтобаза. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Сочі пролунали вибухи, у міноборони РФ заявили про знищення двох нібито українських безпілотників. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Сочі (54) шторм (47) руйнування (255)


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Топ коментарі
+31
не не такий шторм вони заслуговують
ну ви зрозуміли...

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27.11.2023 15:54
+25
Мало, малооо Божої кари
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27.11.2023 15:59
+21
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27.11.2023 16:00
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А міст стоїть?
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27.11.2023 15:53 Відповісти
До моста ще доїхати треба..)
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27.11.2023 15:54 Відповісти
само собою
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27.11.2023 15:56 Відповісти
Мочи кацапню!
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27.11.2023 15:53 Відповісти
Мало, малооо Божої кари
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27.11.2023 15:59 Відповісти
Закони природи і так по максимуму задіяні. Там висота хвилі максимальна з можливої для Чорного моря.
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27.11.2023 16:27 Відповісти
не не такий шторм вони заслуговують
ну ви зрозуміли...

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27.11.2023 15:54 Відповісти
А Новоросійськ?
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27.11.2023 15:55 Відповісти
Подарунок казламордим !
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27.11.2023 15:56 Відповісти
а в городе сочи темне ночи....ла-ла-ла.... давайте поставим жителям солнечного города хорошую песню...
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27.11.2023 15:58 Відповісти
Эта песня устарела. В городе Сочи тёмные хачи.
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27.11.2023 20:30 Відповісти
...злобные хачи.
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27.11.2023 21:03 Відповісти
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27.11.2023 16:00 Відповісти
нафтобаза горить. море топить...чогось нехватає
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27.11.2023 16:04 Відповісти
Кримського небесного Каміння!),
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27.11.2023 16:27 Відповісти
казали баранам: будувати можна за 100 м від лінії моря
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27.11.2023 16:06 Відповісти
Да мать его даже и так, поставь вместо редких"зубов дракона" волнорезы... Тока у ленивого , а потому тупого кацапа нефиг искать рациональное зерно
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27.11.2023 19:04 Відповісти
На все воля Божа.
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27.11.2023 16:07 Відповісти
То, скорійше, - Нептуна. Бо він добре знає, хто Чорне море викопав, а хто його паплюжить.
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27.11.2023 16:18 Відповісти
Море Лаптевих,яке копали лапті не пручається.
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27.11.2023 16:28 Відповісти
море злиться на раббсіян, .. ще б їх міни викинуло б на їхній берег.. для повної красоти..
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27.11.2023 16:09 Відповісти
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря.

щось "богатирі" не вийшли з моря
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27.11.2023 16:10 Відповісти
Сдохли под Авдеевкой. А дядьку Черномора кадировские животные трахнули. Теперь он простой петух.
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27.11.2023 16:58 Відповісти
Мені сподобалось.
Більше моцних штормін наузберіжжя Кацапстана. Тай не тількі у Чорному морі. Новоросійськ, гарного тобі ЦУНАМІ!
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27.11.2023 16:12 Відповісти
Чцдово! Аж на душі потепліло
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27.11.2023 16:13 Відповісти
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27.11.2023 16:14 Відповісти
Ще б міст кинуло.
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27.11.2023 16:15 Відповісти
В пострадавшие регионы уже идут составы с цистернами говна и вагонами палок!
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27.11.2023 16:16 Відповісти
Sama priroda smivaiet ruski mir , interesno kak tam linia abaroni , katorie ruskie ****** sazdavali na plazhe ? 🤔
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27.11.2023 16:30 Відповісти
"російський" Сочі - колись це теж не були "ісконно рускіє зємлі", історично тут жили інші народи, черкеси і інші, яким ординці влаштували геноцид, повбивали і винищили більшісь корінного населення.
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27.11.2023 16:37 Відповісти
..а кацапов-то за шо?
- найнайперша версія Нептуна нагадала зайвохромосомним амебам про себе, хто тут є Цар і Бог
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27.11.2023 16:38 Відповісти
Ета алімпійскіє абьйекти ?
Строілось на вєка ?
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27.11.2023 17:24 Відповісти
Реве та стогне Чорне море,
рашистський берег розмива
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27.11.2023 17:47 Відповісти
дуже добре - менше грошей на війну буде
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27.11.2023 18:43 Відповісти
ще б камні з неба та землетрус
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27.11.2023 18:44 Відповісти
дуже добре, але малувато буфет. кацапи, горіть в аду. Слава ЗСУ!
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27.11.2023 18:46 Відповісти
Навідь приророда проти кацапів!
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27.11.2023 18:58 Відповісти
яка приємна новина
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27.11.2023 18:59 Відповісти
Кацапи заслужили на найпотужніший шторм в світі , щоб змило на@ уй
всю парашу в море разом із москлями 😡
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27.11.2023 19:17 Відповісти
Метров на 150и должен подняться уровень мирового океана. Там и Сибирь вся ляжет.
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27.11.2023 19:27 Відповісти
Классно же!
Особенно домик из говна и палок. Как на нем столько кондиционеров держалось?
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27.11.2023 19:31 Відповісти
Нептун - це не тільки ракета! Керческий мост тоже шатал
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27.11.2023 19:32 Відповісти
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27.11.2023 19:47 Відповісти
жаль що мосту нічого...
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28.11.2023 00:27 Відповісти
Если украинские "штабы войны на море" не последние долбоящеры, то они немедленно организуют комбинированную атаку на важнейшие приморские цели, в т.ч. и "крымский" мост: боновые заграждения-то смыло штормом (да и радары ПВО, ПРО, РТР и РЭБ приморского направления не слишком хорошо себя чувствуют).
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28.11.2023 12:57 Відповісти
 
 