Сили оборони ліквідували окупанта, який збирав міни на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Воїни 47-ї окремої механізованої бригади ліквідували російського окупанта на Авдіївському напрямку. Ворог якраз серед дня збирав протитанкові міни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах видно, як росіянин збирав на полі протитанкові міни та розміщував їх поряд зі згорілою технікою. Проте коли його побачили українські бійці та влучили в нього, всі міни, які окупант збирав, також здетонували.

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