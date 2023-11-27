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Сили оборони ліквідували окупанта, який збирав міни на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Воїни 47-ї окремої механізованої бригади ліквідували російського окупанта на Авдіївському напрямку. Ворог якраз серед дня збирав протитанкові міни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах видно, як росіянин збирав на полі протитанкові міни та розміщував їх поряд зі згорілою технікою. Проте коли його побачили українські бійці та влучили в нього, всі міни, які окупант збирав, також здетонували.

Також дивіться: Бійці 63 ОМБр знищили 4 російські "буханки" та 7 окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3911) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+21
Хоч якась користь від кацапа - провів часткове розмінування та вказав на прогалину у мінному полі Бо можливо він готував там для своїх танків прохід
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27.11.2023 20:46
+20
Сховався за купою мін от дибіл
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27.11.2023 20:48
+18
Кацапський мрійник пішов до пекла 😀
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27.11.2023 20:44
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Кацапський мрійник пішов до пекла 😀
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27.11.2023 20:44 Відповісти
То він, як Буратіно в країні довбнів викопував ******** на концерт Карабаса (Кобздона)... А тут і Золотий ключик прилетів... Мальвіна вже в черзі за ладою-каліною, а шпіліть її буде якийсь даг-артемон
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27.11.2023 21:20 Відповісти
Краще б кацап на своїх болотах жаб збирав.
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27.11.2023 20:45 Відповісти
Смакота.
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27.11.2023 20:45 Відповісти
Хоч якась користь від кацапа - провів часткове розмінування та вказав на прогалину у мінному полі Бо можливо він готував там для своїх танків прохід
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27.11.2023 20:46 Відповісти
То наші міни
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27.11.2023 22:41 Відповісти
І що? Крім того - мінне поле виставляється в межах вогневого контролю переднього краю Тобто в межах роботи протитанкових засобів Крім того - при появі саперів противника кулеметник чи снайпер повинен був його ліквідувать Раз вони цього не зробили і сапер ходив у повний ріст - значить там нема наших позицій А раз позицій нема - значить він міг знімать свої міни - створюючи прихований прохід для удару своєю бронетехнікою крізь власне мінне поле
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27.11.2023 22:58 Відповісти
Сховався за купою мін от дибіл
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27.11.2023 20:48 Відповісти
нічого дивного-бо у голові у рашиста просто насрана величезна купа лайна...
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27.11.2023 20:55 Відповісти
"Кацапская смєкалка сиграла злую шутку."На хитру дупу є буй з різьбою.
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28.11.2023 00:32 Відповісти
Краткий видеогайд как *****@ть все мины.
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27.11.2023 20:48 Відповісти
Дурачок нашел значок, да не один, а на все свое тельце...

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27.11.2023 20:53 Відповісти
Живий падло, прикидається...
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27.11.2023 20:58 Відповісти
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27.11.2023 21:11 Відповісти

Тре' палкою поштурхати, щоб точно дізнатися.
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27.11.2023 23:11 Відповісти
оце гарненько бахнуло. треба стільки ж заряджати завжди.
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27.11.2023 21:01 Відповісти
Може міна здетонувала.
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27.11.2023 21:04 Відповісти
так. там їх було багато, якщо придивитись.
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27.11.2023 21:12 Відповісти
Там під гусеницею їх десятків два лежало
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27.11.2023 23:00 Відповісти
Колекціонер
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27.11.2023 21:01 Відповісти
нумізматист херовий
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27.11.2023 21:46 Відповісти
Сталкер довбаний.
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27.11.2023 21:02 Відповісти
Красиво, здохла паскуда і поготів. Але цікавочи це ефективно витрачати на одне чмо високоточний снаряд?
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27.11.2023 21:03 Відповісти
Какой высокоточный? Лимонка звычайна.
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28.11.2023 08:23 Відповісти
і молодая нє узнаєт какой у орка бил конєєєццц... но ашотік єй долго грустіть нє даст! )
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27.11.2023 21:04 Відповісти
Краще використати дрон за 25 тисяч гривень, ніж ризикувати життями хлопців щоб знищити таке біосміття.
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27.11.2023 21:05 Відповісти
Тепер стало зрозуміло чому БМП вийшов на новий, молекулярний рівень.
Нещодавно було це відео тільки в урізаному вигляді (кацап не збирав плюшки, а вже ховався від дрону) ще подумав що це так "бумкнуло", щож це за дрон такий, що від бехи нічого не залишилось.
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27.11.2023 21:08 Відповісти
я теж трохи здивувався коли побачив то відео. А зараз стало зрозуміло, бо там біля катків вже лежало десяток ТМок.
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27.11.2023 21:54 Відповісти
Саме головне - не треба саперам морочиться та перевірять згорілу БМП на предмет замінування І трофейщикам морочиться не треба Приїдуть хлопці-трактористи, завантажать металолом, та й повезуть на пункт прийому
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28.11.2023 05:51 Відповісти
Получил с полки печеньку
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27.11.2023 21:11 Відповісти
Дарвін рулює - кабзон танцює.
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27.11.2023 21:15 Відповісти
Правду кажучи, жив би цей мужик і далі мирно на своїх болотах, коли б не поліз до нас і не приніс українцям стільки горя!!!
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27.11.2023 21:20 Відповісти
Везунчик однако,цілий зостався,хоть і дохлий ) від бехи і то тільки память на відео залишилась.
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27.11.2023 21:20 Відповісти
"Грибник" замухоморився.
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27.11.2023 21:28 Відповісти
Премия Дарвина 2023 уходит досрочно 😆
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27.11.2023 22:09 Відповісти
...Аж раптом **@нуло, і здригнулася земля - болванка прилетіла в молодого москаля (с).
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27.11.2023 23:08 Відповісти
Для кацапів це успішна операція по розмінуванню
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28.11.2023 00:17 Відповісти
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28.11.2023 00:17 Відповісти
Сили оборони України провели контратаку на східних околицях Степового і змусили ворога відступити на вихідні позиції у лісосмугу біля залізничного полотна.
Джерело - https://t.me/Ukraine_365News/67028 тут .

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28.11.2023 00:24 Відповісти
Корреспондент РИА "Новости":
- Владимир Владимирович! Пачему наши непабедимые вайска атступили пад ............ ?
- Ани не атступили, а аташли на более выгадные пазиции…
- Но пачему?
- В атличие ат украинских нацистов, мы стараемся избежать ненужных патерь Если-бы мы не атвели вайска - ани-бы были ими уничтожены в намного большем каличестве…

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28.11.2023 05:58 Відповісти
А скільки мін треба зібрати, щоб отримати тікет накабздон-шов?
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28.11.2023 00:51 Відповісти
Собиратель земель мин русских....
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28.11.2023 05:30 Відповісти
 
 