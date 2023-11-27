Сили оборони ліквідували окупанта, який збирав міни на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Воїни 47-ї окремої механізованої бригади ліквідували російського окупанта на Авдіївському напрямку. Ворог якраз серед дня збирав протитанкові міни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах видно, як росіянин збирав на полі протитанкові міни та розміщував їх поряд зі згорілою технікою. Проте коли його побачили українські бійці та влучили в нього, всі міни, які окупант збирав, також здетонували.
Топ коментарі
+21 Яр Холодний
показати весь коментар27.11.2023 20:46
+20 Taras Klunyk #516335
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+18 Amber
показати весь коментар27.11.2023 20:44
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Тре' палкою поштурхати, щоб точно дізнатися.
Нещодавно було це відео тільки в урізаному вигляді (кацап не збирав плюшки, а вже ховався від дрону) ще подумав що це так "бумкнуло", щож це за дрон такий, що від бехи нічого не залишилось.
Джерело - https://t.me/Ukraine_365News/67028 тут .
- Владимир Владимирович! Пачему наши непабедимые вайска атступили пад ............ ?
- Ани не атступили, а аташли на более выгадные пазиции…
- Но пачему?
- В атличие ат украинских нацистов, мы стараемся избежать ненужных патерь Если-бы мы не атвели вайска - ани-бы были ими уничтожены в намного большем каличестве…
земельмин русских....