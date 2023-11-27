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Воїни 14 ОМБр знищили 3 танки росіян, які йшли на штурм українських позицій. ВIДЕО

На одній з ділянок фронту на сході бійці Волинської бригади ЗСУ знищили три танки окупантів, які рушили на штурм українських позицій.

Про це повідомляють у пресслужбі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах видно, як важка техніка по черзі намагається наблизитися до позицій українських захисників. Бійці бригади надзвичайно влучними пострілами з артилерії нищать важку техніку росіян, і та вибухає.

Дивіться: Сили оборони ліквідували окупанта, який збирав міни на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2064) знищення (7216) 14 окрема механізована бригада (99)


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Топ коментарі
+14
Волиняни насипають …. Слава ЗСУ….
і як завжди туПін куйло… аксіома…
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27.11.2023 21:40
+12
Козакам респект.....
А хробаки думали, що буде спочатку пепореджувальний постріл "вверх", а потім "хто там", і тільки потім на ураження..... ДЕБІЛИ!
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27.11.2023 21:33
+9
Кусок Путена зі знижкою 30% нині в ALDI.

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27.11.2023 21:32
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Кусок Путена зі знижкою 30% нині в ALDI.

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27.11.2023 21:32 Відповісти
Той випадок, коли у одного конкретного Індика більше величі, аніж у вождя цілої країни.
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27.11.2023 21:43 Відповісти
25 євро за кг? Оєть!
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27.11.2023 21:52 Відповісти
Ну це ж типу "біо"....
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28.11.2023 00:32 Відповісти
Козакам респект.....
А хробаки думали, що буде спочатку пепореджувальний постріл "вверх", а потім "хто там", і тільки потім на ураження..... ДЕБІЛИ!
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27.11.2023 21:33 Відповісти
Волиняни насипають …. Слава ЗСУ….
і як завжди туПін куйло… аксіома…
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27.11.2023 21:40 Відповісти
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27.11.2023 21:41 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1729221765480546380 з лівого берега полонений морпєх мустафа рустемович з хрестом на шиї ніс нам рускій мір.
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27.11.2023 22:11 Відповісти
Ну прям надзвичайно влучні постріли як для "артилерії".
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27.11.2023 22:26 Відповісти
Схоже на святу джавеліну!
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27.11.2023 23:03 Відповісти
Ви праві, не дуже схоже на роботу ствольної артилерії. Але хоч би чим там не було москалям піпець-а це головне.
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28.11.2023 06:25 Відповісти
Земляки мої, ви Герої! Нищіть кацапотварюк нещадно , і хай береже Вас Всевишній!
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28.11.2023 00:11 Відповісти
 
 