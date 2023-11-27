Воїни 14 ОМБр знищили 3 танки росіян, які йшли на штурм українських позицій. ВIДЕО
На одній з ділянок фронту на сході бійці Волинської бригади ЗСУ знищили три танки окупантів, які рушили на штурм українських позицій.
Про це повідомляють у пресслужбі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, передає Цензор.НЕТ.
На опублікованих кадрах видно, як важка техніка по черзі намагається наблизитися до позицій українських захисників. Бійці бригади надзвичайно влучними пострілами з артилерії нищать важку техніку росіян, і та вибухає.
Топ коментарі
+14 Артм Воронцов
показати весь коментар27.11.2023 21:40
+12 Luk Viktor
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+9 YU ST
показати весь коментар27.11.2023 21:32
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А хробаки думали, що буде спочатку пепореджувальний постріл "вверх", а потім "хто там", і тільки потім на ураження..... ДЕБІЛИ!
і як завжди туПін куйло… аксіома…