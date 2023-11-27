5 людей загинули, 19 людей постраждали внаслідок негоди на Одещині, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 642 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Від ранку отримую звіти щодо ситуації в тих наших регіонах, де є наслідки негоди. Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів у 17 областях. Усюди працюють енергетики – над відновленням постачання. Щойно це буде можливим, кожне місто, кожне село отримає електрику. Наразі тільки з боку ДСНС України працюють цілодобово сотні людей, сотні одиниць техніки. Допомагає Національна поліція, Національна гвардія, залучені комунальні служби.

Я вдячний усім в областях по лінії обласної та місцевої влади, хто оперативно приєднався до допомоги людям та дає результат. У кожній громаді зараз важливо зробити максимум, щоб ми не втрачали життя через негоду.

На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області, пʼять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 19 людей постраждали. Усім надано необхідну допомогу.

І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація. Наразі епіцентр циклону переміщується в північні області – всюди готові допомагати. Були доповіді й щодо допомоги водіям на заблокованих дорогах. Дякую, зокрема, й волонтерам, які підтримують людей у громадах. Дуже важливо зараз подбати й про тих, хто живе на самоті, хто вже в літньому віці", - сказав Зеленський.

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