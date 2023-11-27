5 людей загинули, 19 людей постраждали внаслідок негоди на Одещині, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 642 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Від ранку отримую звіти щодо ситуації в тих наших регіонах, де є наслідки негоди. Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів у 17 областях. Усюди працюють енергетики – над відновленням постачання. Щойно це буде можливим, кожне місто, кожне село отримає електрику. Наразі тільки з боку ДСНС України працюють цілодобово сотні людей, сотні одиниць техніки. Допомагає Національна поліція, Національна гвардія, залучені комунальні служби.
Я вдячний усім в областях по лінії обласної та місцевої влади, хто оперативно приєднався до допомоги людям та дає результат. У кожній громаді зараз важливо зробити максимум, щоб ми не втрачали життя через негоду.
На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області, пʼять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 19 людей постраждали. Усім надано необхідну допомогу.
І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація. Наразі епіцентр циклону переміщується в північні області – всюди готові допомагати. Були доповіді й щодо допомоги водіям на заблокованих дорогах. Дякую, зокрема, й волонтерам, які підтримують людей у громадах. Дуже важливо зараз подбати й про тих, хто живе на самоті, хто вже в літньому віці", - сказав Зеленський.
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Цей дрібний ****** замість виконання своїх обов'язків у службу новин записався?
А ці посади обтяжені певними обов'язками.
Якщо ЗЄ ухиляється від виконання цих обов'язків, то він повинен бути знятий, як Янукович.
Тобто, мовчання про цей випадок підтверджує: ЄрЗе таки хоче зняти Головкома Залужного.
Как по мне, ни один вменяемый президент не будет озвучивать в эфире на всю страну новости на бытовые темы, вместе с тем, игнорируя резонансные политические события. Так и до прогноза погоды не далеко.
Один из участников драки скончался от полученных травм после того, как ему нанесли удар по голове лопатой.
Подозреваемый в убийстве уже задержан - им оказался 34-летний местный житель.
У них своя война.
https://t.me/insiderUKR/65442?single
На Закарпатье новорожденного малыша назвали в честь президента Зеленского. Родился малыш в семье цыган.
Полное имя ребенка: Зеленский Евгеньевич Дьопйош.
Они говномарафет не смотрят и прогнозов погоды не читают.
А министра или МЧС-ника главного нет, чтобы озвучить эту тему.Зюзя любит выступать,ему не важно,что говорит.Овации.