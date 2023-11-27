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Новини Відео Війна
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5 людей загинули, 19 людей постраждали внаслідок негоди на Одещині, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 642 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Від ранку отримую звіти щодо ситуації в тих наших регіонах, де є наслідки негоди. Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів у 17 областях. Усюди працюють енергетики – над відновленням постачання. Щойно це буде можливим, кожне місто, кожне село отримає електрику. Наразі тільки з боку ДСНС України працюють цілодобово сотні людей, сотні одиниць техніки. Допомагає Національна поліція, Національна гвардія, залучені комунальні служби.

Я вдячний усім в областях по лінії обласної та місцевої влади, хто оперативно приєднався до допомоги людям та дає результат. У кожній громаді зараз важливо зробити максимум, щоб ми не втрачали життя через негоду.

На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області, пʼять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 19 людей постраждали. Усім надано необхідну допомогу.

І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація. Наразі епіцентр циклону переміщується в північні області – всюди готові допомагати. Були доповіді й щодо допомоги водіям на заблокованих дорогах. Дякую, зокрема, й волонтерам, які підтримують людей у громадах. Дуже важливо зараз подбати й про тих, хто живе на самоті, хто вже в літньому віці", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Одеська область (3206) жертви (1792)


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Топ коментарі
+15
А більше нема від кого це узнати?

Цей дрібний ****** замість виконання своїх обов'язків у службу новин записався?
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27.11.2023 22:52
+12
вин вже й на вже на ДСНС працює ротом?
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27.11.2023 22:44
+11
а де за безумну?
Тобто, мовчання про цей випадок підтверджує: ЄрЗе таки хоче зняти Головкома Залужного.
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27.11.2023 22:55
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Вова, а в нас влада є, яка за ці смерті відповідає?
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27.11.2023 22:40 Відповісти
З нього в першу чергу треба спитати за смерті в Бучі та Ірпені. Ок, не хотів, щоб кріпаки втікли, але хоча б небезпечні місця треба було євакуювати, але всі знають як кацапи автівки з цивільними розстрілювали. І пускай оцей гундосний наркоман не розповідає як воно береже людей. Якщо воно не євакуювало цивільних, здало захисників Маріуопля, що можна казати про простих цивільних які пройшли бус незламності?
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27.11.2023 23:07 Відповісти
Стан злочену безперечний
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27.11.2023 23:14 Відповісти
Можна ж було по тихому як мінімум пропонувати євакуюватися звідти, а як максімум примусова євакуація, без зайвого піару, відосиків та таке інше. Інформація все одно б відразу опинилася в мережіі, але можна було як завжди включити дурня, превентивні заходи на всяк випадок та таке інше, це було б в рази краще ніж шашлики і захід нагоняє. Кожний вбитий цівильний в перші дні вторгення на совісті кращебвтіка.
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27.11.2023 23:20 Відповісти
вин вже й на вже на ДСНС працює ротом?
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27.11.2023 22:44 Відповісти
мєльчаєт...
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27.11.2023 22:46 Відповісти
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27.11.2023 23:38 Відповісти
А більше нема від кого це узнати?

Цей дрібний ****** замість виконання своїх обов'язків у службу новин записався?
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27.11.2023 22:52 Відповісти
Які обовязки у тупого нарка?
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27.11.2023 22:56 Відповісти
Тупий нарк зайняв певні посади.
А ці посади обтяжені певними обов'язками.

Якщо ЗЄ ухиляється від виконання цих обов'язків, то він повинен бути знятий, як Янукович.
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27.11.2023 23:32 Відповісти
він вже і прогноз погоди давати буде? ситуацію з блокадою кордону розрулив, з безуглою розібрався, нічим більше хриплому зайнятись
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27.11.2023 22:55 Відповісти
а де за безумну?
Тобто, мовчання про цей випадок підтверджує: ЄрЗе таки хоче зняти Головкома Залужного.
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27.11.2023 22:55 Відповісти
Пищаля і тут. Всюди він. Але не там, де треба.
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27.11.2023 22:56 Відповісти
Так бездарно сжёг Безумную пешку...
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27.11.2023 23:04 Відповісти
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27.11.2023 23:15 Відповісти
Шо, Щеневтік? Всрався? Друга доба пішла як шістка твого другана накинула на ЗСУ, а ти ще й досі памперс не змінив?
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27.11.2023 23:19 Відповісти
Я волнуюсь за психическое состояние презедента (нет).
Как по мне, ни один вменяемый президент не будет озвучивать в эфире на всю страну новости на бытовые темы, вместе с тем, игнорируя резонансные политические события. Так и до прогноза погоды не далеко.
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27.11.2023 23:29 Відповісти
Все чотко. Озвучує вечірні новини й прогноз погоди. Капець. Може просто піде на телебачення працювати в новинах? На Г+Г наприклад.
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27.11.2023 23:31 Відповісти
та там в нього ще квартал функціонує... досі.
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27.11.2023 23:37 Відповісти
Ще ТЕТ - його виступи й серіали крутять постійно. Жіночій квартал. Їх тільки хворі або обдолбані дивляться..коли можна буде - з великим задоволенням побачила б результати перевірок й аудитів. А договори почитати - казка..стільки вкраденого можна було б найти й повернути..
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28.11.2023 09:51 Відповісти
На Закарпатье произошло массовое побоище между двумя кланами на выборах ромского барона.

Один из участников драки скончался от полученных травм после того, как ему нанесли удар по голове лопатой.

Подозреваемый в убийстве уже задержан - им оказался 34-летний местный житель.

У них своя война.
https://t.me/insiderUKR/65442?single
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28.11.2023 00:06 Відповісти
Дивно,чому Зеленський обмежився Одесою,міг би й про цю новину розповісти.
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28.11.2023 00:57 Відповісти
Особенно после того как одного ребенка в цыганской семье назвали Зеленским...

На Закарпатье новорожденного малыша назвали в честь президента Зеленского. Родился малыш в семье цыган.
Полное имя ребенка: Зеленский Евгеньевич Дьопйош.
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28.11.2023 01:03 Відповісти
Ахрана атмєна. Рейтинг минулорічний.
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28.11.2023 03:20 Відповісти
Вибачайте а в нас хто презідент(окрім єрмака) цю тушку бородатеньку обрали в презіденти чи коментатором різних подій.У якій ще країні(демократичній,авторітарной)президенти виконують работу журналістів,коментаторів.
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28.11.2023 04:43 Відповісти
Скоро футбол буде коментувати..
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28.11.2023 09:53 Відповісти
Очень важно сейчас позаботиться и о живущих в одиночестве, тех, кто уже в пожилом возрасте", - сказал Зеленский Ну дв, ты о своих уже позаботился: вторую пенсию выписал, в квартиру израильскую перевез.
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28.11.2023 06:21 Відповісти
Объясните Янелоху, что (как было написано вчера) минимум 3 из 5 погибших- бомжи.
Они говномарафет не смотрят и прогнозов погоды не читают.
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28.11.2023 07:24 Відповісти
Сотні тисяч загиблих і мільйони зруйнованих життів українців то наслідок вашої недоолугої та злочинної політики
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28.11.2023 07:24 Відповісти
Таких гонцов с плохой новостью...
А министра или МЧС-ника главного нет, чтобы озвучить эту тему.Зюзя любит выступать,ему не важно,что говорит.Овации.
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28.11.2023 09:22 Відповісти
 
 