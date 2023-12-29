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Сьогодні РФ била по Україні майже всім, що має у своєму арсеналі, випустила приблизно 110 ракет, більшу частину збито, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні, 29 грудня, російські окупанти випустили по українських містах приблизно 110 ракет, зокрема "Кинджали" та С-300. Більшу частину збили сили ППО.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито

На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим.

Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві внаслідок обстрілу загинули 2 особи, ще 17 постраждали (оновлено)

Нагадаємо, вранці 29 грудня у столиці пролунала низка вибухів

Також вибухи лунали у Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Конотопі на Сумщині. Внаслідок ракетного удару у містах є загиблі та постраждалі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) обстріл (28486) ракети (4023)


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Топ коментарі
+50
Поки ми не вичистимо "авгієві стайні" на Банковій від ФСБешних кротів і бандитів-мародерів на чолі з резидентом єрмаком де роль президента виконує ЗЕблазень доти адекватної відповіді рашистам не буде і вони будуть успішно продовжувати нищити Україну на превеликий жаль!
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29.12.2023 10:38
+26
Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. А где же традиционное слово - "потужно"?
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29.12.2023 10:48
+26
1.5 роки - це достатній строк аби предсерійні ракети поставити на конвеєр і штампувати їх по 100 одиниць щомісяця аби єпашити на 400-500 км по підрам. Однак Україною керує клоунський дегенерат(чи ворог), який не розуміє(або не хоче розуміти), що війну неможливо виграти тєлємарафоном і щоденними відосіками.
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29.12.2023 10:52
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Рояль- от така відповідь Tряпки
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29.12.2023 10:38 Відповісти
Поки ми не вичистимо "авгієві стайні" на Банковій від ФСБешних кротів і бандитів-мародерів на чолі з резидентом єрмаком де роль президента виконує ЗЕблазень доти адекватної відповіді рашистам не буде і вони будуть успішно продовжувати нищити Україну на превеликий жаль!
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29.12.2023 10:38 Відповісти
У 2013 році 60% населення вважало РФ доброю країною. Більшість змінили свої погляди, але ці люди нікуди не поділися. Потім вони голосували за команду Зе. Зараз вони мовчать, але багато хто чекає на рашку.
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29.12.2023 11:15 Відповісти
Ця кацапська зараза яка вживлювалась треба бути чесними без жодного опору в тіло України десятиліттями переросла у багатьох в невиліковну хворобу яка зараз дає свої рецидиви.
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29.12.2023 11:35 Відповісти
Гнати такого препиз.ента і уряд у відставку і, зразу же - під суд. "Керівництво", що не може, не вміє і не хоче організувати і забезпечити ППО і ПРО країни, забезпечити Армію силами і засобами - має бути відсторонене і скаране за законами військового часу.
***** нам такий президент що лише пафосно уповідає нам, як нас б"ють??? ***** нам його відосіки і самолюбованські монологи?
Де результати, обдолбана падлюко?
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29.12.2023 11:25 Відповісти
Більше того... Мілованова та Гончарука вони у структуру УкрОборонПрому взяли на "роботу". Ці "спіци", мабуть взагалі, доб'ють оборонку.
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29.12.2023 19:38 Відповісти
КОЖЕН президент це обіцяє, а народ наївно вірить.
Тільки управління ззовні може це зробити. Але цього не допустять якраз ті, хто при владі - як же ж віддати годівницю! Вони скоріш здадуть Україну Росії.
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29.12.2023 13:02 Відповісти
О, вилізло!
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29.12.2023 10:39 Відповісти
потужна статева НЕ? ганчірка, що вмила кров'ю всю Україну своєю допомогою кацапам, хронічним пох..змом чи злочинною недбалістю.
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29.12.2023 10:47 Відповісти
Але асфальт зупиняє ракети зі 100 % ефективністю
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29.12.2023 10:40 Відповісти
Шампурами **** відбивайся.
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29.12.2023 10:41 Відповісти
Та рашка це робить щодня поки цей дебіл з ефективними менеджерами розпилює бюджет
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29.12.2023 10:43 Відповісти
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30.12.2023 01:36 Відповісти
А чого ж наш хєрпіду не відповів потужним залпом асфальту? Воєнна тамниця, українчикам цього знати не треба
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29.12.2023 10:43 Відповісти
Я то думал отчего статистики нигде нет. У нас же есть диктор на миллиард долларов. Надо его подождать.
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29.12.2023 10:43 Відповісти
ЗеВовочка як завідна качка, яка ходить колами, циркулярно повторює одне й те саме. Йому очевидно забули щось інше напсати в заяві. Чи все інше від імені ЗеВовочки буде оголошучаьи напівадекватна лярва безмозгла...
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29.12.2023 10:44 Відповісти
Щось слабувато напогрожував. Мабуть ще не проснувся.
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29.12.2023 10:44 Відповісти
Уберите уже наконец это говно,такое впечатление,что вы мазохисты.
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29.12.2023 10:45 Відповісти
слова вірні, але від щойно вилупленого хранцуза Зураба та ще й скацапленого???
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29.12.2023 10:53 Відповісти
Погугли що таке VPN. Він такий самий француз як я поляк.
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29.12.2023 10:57 Відповісти
С ним понятно. А вам зачем на Цензор заходить под VPN?
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29.12.2023 11:12 Відповісти
Дякую,дуже дякую.Я не кацапа.путин *****.
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29.12.2023 14:17 Відповісти
Вот это ответ. Вечером ещё видосик запилит про миллион дронов из миллиарда деревьев.
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29.12.2023 10:45 Відповісти
а анонс пампарампампам вас приветствует 95 квартал перед дринами и дривами?
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29.12.2023 12:14 Відповісти
Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. А где же традиционное слово - "потужно"?
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29.12.2023 10:48 Відповісти
И незламно. А еще нам весь мир завидует.
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29.12.2023 10:51 Відповісти
щоб промовляти слово "потужно" ,має бути "потужна" кондинція.А "потужну" кондицію "зезеденту" ще з часів "квартальних" підганяють ,до виступів у вечірній час ,для "мудрого наріду" і "не лохів"
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29.12.2023 10:59 Відповісти
То що , Радбез ООН збирається ? Чи постанова з Шефіром була більш вагомим приводом поскаржитись світові ?
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29.12.2023 10:50 Відповісти
1.5 роки - це достатній строк аби предсерійні ракети поставити на конвеєр і штампувати їх по 100 одиниць щомісяця аби єпашити на 400-500 км по підрам. Однак Україною керує клоунський дегенерат(чи ворог), який не розуміє(або не хоче розуміти), що війну неможливо виграти тєлємарафоном і щоденними відосіками.
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29.12.2023 10:52 Відповісти
вава, запускай потужну незламну відповідь мільярдом дронів з асфальту, імбєцил
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29.12.2023 10:52 Відповісти
Не знаю, що таке фальт, але англ. ass - рос. жопа, укр. - дупа...(гугул перекладач, соррі...).
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29.12.2023 11:00 Відповісти
Да это понятно что это чисто попытка отомстить, за самолеты и корабль. Вот и применили все что было, нанося удар растопыренными пальцами - чтобы куда то да попасть. Никакого военного значения это не имело.
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29.12.2023 11:10 Відповісти
Имело. Террор населения, это один из методов ведения тотальной войны.
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29.12.2023 12:09 Відповісти
Агонія бункерного чорта ,коли ти **** вже здохнеш ? вся Україна цього чекає ,а що влада вони граются в рейтинги коли ворог хоче знищити наш народ.
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29.12.2023 10:56 Відповісти
Зелох вже задовбав своїми "відповідями", яких ще ніколи, ніяких не було!
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29.12.2023 10:57 Відповісти
29.‎12.‎2023 674 доба війни



Перемовини міністра закордонних справ Угорщини і керівника офісу президента України - це незаконне делегування конституційних повноважень президента України органам недержавного, допоміжного характеру. Це означає, що президент України не хоче, або не може діяти, в рамках конституційних норм і міжнародних правил. Відповідальність за наслідки цих дій повністю лягають на президента України.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Конституцію або виконують привладні особи або порушують, за що несуть КРИМІНАЛЬНУ відповідальність! Вони присягали Українцям на трибуні ВРУ!
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29.12.2023 10:59 Відповісти
Головне, що керівництво Угорщини в любий час, як їх "притисне", або щось не влаштує - зможуть запросто відмовитися від результатів (висновків, протоколів, угод...) таких "переговорів," мотивуючи це тим, що Ви сказали - незаконністю: переговори від України вела особа, що не мала на то повноважень.
На Банковій сидить камарілья продажних, сикливих, злодюжних і нікчемних дибілів.
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29.12.2023 14:38 Відповісти
Я вже не знаю хто більше на цій війні заробляє кацапи чи зелена шобла. Або разом...
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29.12.2023 11:01 Відповісти
шобла больше, потому что москали делают оружие по настоящему, у а нас делают муляжи по сказочным ценам. 40 миллиардов цена 0 дронов
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29.12.2023 11:03 Відповісти
Что там с адекватным ответом? Как и с майскими шашлыками и кофе в Ялте? ТРЯПКА!
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29.12.2023 11:01 Відповісти
Боженька милий, заткни вже цього недонаполєона!
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29.12.2023 11:07 Відповісти
Очевидно це відповідь країни-терориста за Новочеркаськ, після кримського мосту було те саме.
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29.12.2023 11:17 Відповісти
Нет. Это все готовилось задолго до этого.
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29.12.2023 11:26 Відповісти
Конферансье войны.
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29.12.2023 11:33 Відповісти
він це з свого бункеру бачив?
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29.12.2023 11:45 Відповісти
Та ти гніда зелена відповісиш, перед судом, України.
Пора вже зруйнувати кремль і червону площу.
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29.12.2023 11:47 Відповісти
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29.12.2023 11:48 Відповісти
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29.12.2023 12:05 Відповісти
Січень 2022 року, Буковель. До повномасштабного вторгнення залишається кілька тижнів.
путін завершує приготування до вторгнення;
всі розвідки вже кілька раз попередили зелену владу про початок війни;
західні лідери один за одним летять до путіна і намагаються переконати не починати велику війну.
В цей час: зеленський, ермак і демченко майже місяць відпочивають в Буковелі.
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29.12.2023 12:07 Відповісти
Зате зєля у чорному , ну як секретар дечого (( Невже вам не був зрозумілим його посил ? ((
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29.12.2023 16:50 Відповісти
ввечорі ЗЕ запустить відос і люмпени будуть аплодувати
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29.12.2023 15:55 Відповісти
 
 