Сьогодні РФ била по Україні майже всім, що має у своєму арсеналі, випустила приблизно 110 ракет, більшу частину збито, - Зеленський. ВIДЕО
Сьогодні, 29 грудня, російські окупанти випустили по українських містах приблизно 110 ракет, зокрема "Кинджали" та С-300. Більшу частину збили сили ППО.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито
На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим.
Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде", - зазначив він.
Нагадаємо, вранці 29 грудня у столиці пролунала низка вибухів.
Також вибухи лунали у Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Конотопі на Сумщині. Внаслідок ракетного удару у містах є загиблі та постраждалі.
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***** нам такий президент що лише пафосно уповідає нам, як нас б"ють??? ***** нам його відосіки і самолюбованські монологи?
Де результати, обдолбана падлюко?
Тільки управління ззовні може це зробити. Але цього не допустять якраз ті, хто при владі - як же ж віддати годівницю! Вони скоріш здадуть Україну Росії.
Перемовини міністра закордонних справ Угорщини і керівника офісу президента України - це незаконне делегування конституційних повноважень президента України органам недержавного, допоміжного характеру. Це означає, що президент України не хоче, або не може діяти, в рамках конституційних норм і міжнародних правил. Відповідальність за наслідки цих дій повністю лягають на президента України.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Конституцію або виконують привладні особи або порушують, за що несуть КРИМІНАЛЬНУ відповідальність! Вони присягали Українцям на трибуні ВРУ!
На Банковій сидить камарілья продажних, сикливих, злодюжних і нікчемних дибілів.
Пора вже зруйнувати кремль і червону площу.
путін завершує приготування до вторгнення;
всі розвідки вже кілька раз попередили зелену владу про початок війни;
західні лідери один за одним летять до путіна і намагаються переконати не починати велику війну.
В цей час: зеленський, ермак і демченко майже місяць відпочивають в Буковелі.