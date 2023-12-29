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Дрон влучає у десантний відсік ворожої БМП-1, у якому ховається окупант. ВIДЕО

На авдіївському напрямку оператор українського дрона-камікадзе влучив у десантний відсік ворожого БМП-1, у якому саме намагався знайти захист окупант.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанту відірвало дві ноги після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) Авдіївка (2342) дрони (4706)


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Топ коментарі
+15
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29.12.2023 12:54
+14
Файно...
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29.12.2023 12:49
+6
Ювелір
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29.12.2023 12:51
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29.12.2023 12:49 Відповісти
Шкварки
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29.12.2023 13:14 Відповісти
Ювелір
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29.12.2023 12:51 Відповісти
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29.12.2023 12:54 Відповісти
Згорів кацап, гори і бмп....
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29.12.2023 12:57 Відповісти
Touch down!
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29.12.2023 12:59 Відповісти
як донести це зеленому віслюку от так потрібно воювати а не українськими чоловіками
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29.12.2023 13:05 Відповісти
Молодець, Сашко Олійник! Ваше звання? Сержант? Майор? Генерал? Яких військ? Диванних?
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29.12.2023 13:50 Відповісти
Іван! Помовч......
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29.12.2023 17:32 Відповісти
Фельдмаршал? Генералиссимус?
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29.12.2023 18:05 Відповісти
ванька давідов соси дальще в зЄлі
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31.12.2023 19:10 Відповісти
Воно говно. Нічого ти йому не донесеш.
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29.12.2023 18:02 Відповісти
Саша, не істери, тобою воювати ніхто не збирається, до чоловіка ти не дотягуєш.
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29.12.2023 19:59 Відповісти
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31.05.2024 06:29 Відповісти
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Всіх панів до 'дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить
Джерело: https://dovidka.biz.ua/virsh-tychyny-partiia-vede
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29.12.2023 13:32 Відповісти
Схоже на поточній війні винайдено вундервафе, яке, зроблене на коліні з чого попало, ціною три копійки.
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29.12.2023 13:45 Відповісти
на жаль..ще не вийнайдено..дрони,це точкові удари по рашистах,вони теж мають антидронові рушниці..я теж очікую на якусь вундерваффе,яка потужно змінить хід війни..Повинна бути така зброя,яка кардинально внесе перевагу на полі бою.Щось згадалось...бомбардування Хіросіми та Нагасакі,тоді імперська Японія підписала капітуляцію.Хоча японські воїни-це дійсно були воїни,а не рашистське бидло.
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29.12.2023 23:26 Відповісти
Думаю, що найближчим часом до ефпіві прикрутять примітивне самонаведення по візуальному образу.
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30.12.2023 11:03 Відповісти
на веб камерах,та смартфонах вже є...в плоіцейських та розвідках різних країн,це практикується,тому що є доступ до бази данних облич терористів,чи підозрюваних..Для дронів в цивільному житті базу данних легше забезпечити, а на війні ,теж потрібна база данних хоча б висшого командного складу і до командирів.
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30.12.2023 11:10 Відповісти
у Японии был император, а тут Хйло. так что пока будут на кацапстане погонщики и стадо в нужных количествах - их будет гнать.
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30.12.2023 15:47 Відповісти
Ку ку,***.
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29.12.2023 13:45 Відповісти
Тушка у консервній банці "Орк у власному лайні".
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29.12.2023 14:17 Відповісти
не в той відсік
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30.12.2023 02:00 Відповісти
і що?
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30.12.2023 08:45 Відповісти
 
 