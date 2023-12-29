Дрон влучає у десантний відсік ворожої БМП-1, у якому ховається окупант. ВIДЕО

На авдіївському напрямку оператор українського дрона-камікадзе влучив у десантний відсік ворожого БМП-1, у якому саме намагався знайти захист окупант.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

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