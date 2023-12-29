Дрон влучає у десантний відсік ворожої БМП-1, у якому ховається окупант. ВIДЕО
На авдіївському напрямку оператор українського дрона-камікадзе влучив у десантний відсік ворожого БМП-1, у якому саме намагався знайти захист окупант.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+15 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар29.12.2023 12:54
+14 Олег Жуковский #455621
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+6 ДенКо
показати весь коментар29.12.2023 12:51
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Джерело: https://dovidka.biz.ua/virsh-tychyny-partiia-vede