Бій на Запоріжжі: три окупанти - "двісті", один здався у полон. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни ліквідували трьох окупантів та полонили одного під час бою в Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою опублікований у соцмережах. На записі видно, як четверо українських бійців штурмують групу окупантів, яка облаштувалась у пошкодженій бронемашині. Після короткого бою трьох загарбників було знищено, а один вирішив здатися у полон.
Топ коментарі
+11 Kondrat
показати весь коментар29.12.2023 16:48
+8 Oleksandr Kachmola #584402
показати весь коментар29.12.2023 16:25
+6 Oleh Syvenkyy
показати весь коментар29.12.2023 16:54
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бачимо що таки так, воюють.
Ролик був - веселі самки там щось якийсь "перфоманс" дивляться, "вдови" "своЛОЧІВ", але - там всі татарки, чи там якась інша, ну, біосміття, бо весело на камеру хваляться шо - Мой Брамутра Мгумарбухломєдов пагип асвабаждая когото там от кого то там(?????) який жах!
припекло - зразу здався..