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Бій на Запоріжжі: три окупанти - "двісті", один здався у полон. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни ліквідували трьох окупантів та полонили одного під час бою в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою опублікований у соцмережах. На записі видно, як четверо українських бійців штурмують групу окупантів, яка облаштувалась у пошкодженій бронемашині. Після короткого бою трьох загарбників було знищено, а один вирішив здатися у полон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили російську БМП на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3608) бій (165)


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Топ коментарі
+11
А после гранатки в люк - он сразу "поумнел" , ссучя-ра ...
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29.12.2023 16:48
+8
Для уродів, що приперлися в чужу країну вбивати, гідне поводження, це втопити в лайні швидко.
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29.12.2023 16:25
+6
Епічно!Наш просто супер !
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29.12.2023 16:54
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А всі раніше, навіть на рашці ржали, типу - а якщо ваівать, то шо, за якти Ротенберга будєТЄ?
.........
бачимо що таки так, воюють.
Ролик був - веселі самки там щось якийсь "перфоманс" дивляться, "вдови" "своЛОЧІВ", але - там всі татарки, чи там якась інша, ну, біосміття, бо весело на камеру хваляться шо - Мой Брамутра Мгумарбухломєдов пагип асвабаждая когото там от кого то там(?????) який жах!
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29.12.2023 16:15 Відповісти
Для уродів, що приперлися в чужу країну вбивати, гідне поводження, це втопити в лайні швидко.
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29.12.2023 16:25 Відповісти
так даже текст самі написали це наче з Брєстскої крєпості
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29.12.2023 17:01 Відповісти
А после гранатки в люк - он сразу "поумнел" , ссучя-ра ...
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29.12.2023 16:48 Відповісти
Ще один шевелився але видно дочекався контрольного;...........
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29.12.2023 20:17 Відповісти
Епічно!Наш просто супер !
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29.12.2023 16:54 Відповісти
ждун сидів, чекав..
припекло - зразу здався..
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29.12.2023 17:20 Відповісти
Это там, где на днях кацапские выродки расстреляли пленных…
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29.12.2023 18:02 Відповісти
Там наче п'ятеро дохлих кацапів і один полонений.
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29.12.2023 18:31 Відповісти
СтальЛеви!
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30.12.2023 12:28 Відповісти
 
 