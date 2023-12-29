Бій на Запоріжжі: три окупанти - "двісті", один здався у полон. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни ліквідували трьох окупантів та полонили одного під час бою в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою опублікований у соцмережах. На записі видно, як четверо українських бійців штурмують групу окупантів, яка облаштувалась у пошкодженій бронемашині. Після короткого бою трьох загарбників було знищено, а один вирішив здатися у полон.

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