Продовжимо посилювати ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад у Росію, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 674 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Де були влучання російських ракет, падіння уламків. Найбільш масована атака від цих покидьків – майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них – різні типи ракет, "шахеди". Мішені вже для Росії звичні – понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень.

Станом на цей час 29 людей загинули. Мої щирі співчуття всім рідним і близьким. Понад 150 людей поранені – усім надано необхідну допомогу. Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Сміла, Харківщина, Сумщина, Хмельниччина, наша Житомирщина… Обов’язково відповімо російським терористам на кожен удар. Терор ніколи не виграє в людей.

Важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору. Багато лідерів сьогодні вже заявили про підтримку України та українців, і я вдячний кожному. Особливо тим, хто допоміг нашій державі з ППО. Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. Враховуючи, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. Ми продовжимо посилювати нашу ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків – додому, у Росію, звідки вона й прийшла", - сказав Зеленський.

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