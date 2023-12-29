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Киянин після ракетної атаки відігнав свою палаючу машину зі стоянки, щоб не загорілися інші. ВIДЕО

У Києві чоловік після ракетної атаки відігнав свою палаючу машину зі стоянки, щоб не спалахнули інші.

Інцидент трапився у Святошинському районі столиці, повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Як з’ясували журналісти, керманичем виявився місцевий мешканець Василь Андрійович. Чоловік вийшов на двір, коли побачив пожежу з вікна.

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"Думав, що газова машина вибухнула, а коли вийшов на вулицю, побачив, що від чужої машини загорілася моя. Вона позаду почала трошки горіти.

Я відкрив (автівку, яка палала – ред.), підключив акумулятор (я його вимикаю). Потім сів у салон, й щоб не було так темно, відкрив дверку. Висунув голову й попер машину до мийки", — розповів чоловік.

Василь Андрійович має опіки шкіри, зокрема обличчя, але запевнив медиків, що почувається нормально і від госпіталізації відмовився.

Автор: 

авто (6167) Київ (19469) обстріл (28486) пожежа (4330)


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Топ коментарі
+67
КОЗАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.12.2023 22:28
+51
Це і є справжній Українець. За таких людей зараз наші хлопці своє життя віддають в окопах, а не за безуглих та іже с німі.
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29.12.2023 22:33
+32
Що тут скажеш? Справжня Людина.
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29.12.2023 22:43
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КОЗАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.12.2023 22:28 Відповісти
Х**ло насолоджується подіями. Кремлівський є**анат злий на весь світ через свою убогість.
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29.12.2023 23:12 Відповісти
коли у мене відчай через наші невдачі, відсутність допомоги зарубіжних партнерів України і т.д., моя дружина каже:

"не переймайся, зараз буйло щось таке утне, що нам знову стануть допомагати!"

ось і цього разу - людей повбивав, витратив купу грошей і... знову заставив згадати весь світ який він кривавий карлик.

аби ми всі були як Українець Василь Андрійович, тоді переможемо.
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29.12.2023 23:29 Відповісти
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30.12.2023 08:20 Відповісти
Це і є справжній Українець. За таких людей зараз наші хлопці своє життя віддають в окопах, а не за безуглих та іже с німі.
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29.12.2023 22:33 Відповісти
Все класно. Тільки правлять нами безумні...
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30.12.2023 00:25 Відповісти
Молодець, звісно.

Але ніколи не треба ризикувати життям заради заліза.

Бо сьогодні йому пощастило, а могло б і не пощастити. Машини залишилися б цілі, а доброї людини не стало б.
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29.12.2023 22:39 Відповісти
він про інших думав, Янетряпка може запиляти гундосік де цьому герою вручає медальку героя чого то там то, було б круто то.
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30.12.2023 11:28 Відповісти
І, хіба не герой? Врятував од вибухів
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29.12.2023 22:42 Відповісти
Що тут скажеш? Справжня Людина.
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29.12.2023 22:43 Відповісти
На його місці так поступив би кожний українець! Ну крім, звичайно, Зеленського, Єрмака, Татарова, Шмигаля, Стефанчука та інших, імена їхні ти, господи, знаєш...
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29.12.2023 22:44 Відповісти
Людина яка думає не тільки за себе.
приємно, що такі люди, після 5ти років зеленого жлобства, щє є...
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29.12.2023 22:45 Відповісти
Повага цьому сміливцю і щира подяка за врятовані інші машини 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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29.12.2023 22:47 Відповісти
Молодець.

Здоровʼя!
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29.12.2023 23:01 Відповісти
респект
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29.12.2023 23:05 Відповісти
ну, звиняйте, не кацап, не кацап
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29.12.2023 23:31 Відповісти
Потушити не міг?
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29.12.2023 23:26 Відповісти
Вибачте-це не багаття, яке всi чоловiки на шашликах у лісі гасять пописавши на нього...
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30.12.2023 08:27 Відповісти
Схиляю голову.
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30.12.2023 00:38 Відповісти
Пишу без жартів. Зараз такий час, що кожен українець і українка, що за кермом авто, повинні не тільки мати вогнегасник, і не в багажнику, а під рукою, а і вміти вправно і безстрашно ним скористатися. А для цього ДСНС повинна прямо на вулицях, на зручних великих майданчиках, проводити тренування всіх бажаючих. І тоді буде менше потреби в подібному небезпечному геройстві
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30.12.2023 01:30 Відповісти
лице обіжжано? - *****...
може завдяки тому 2-3x дітлахів татусі-мамусі і до школи повезуть,
чи самі до куда треба доберуться...
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30.12.2023 04:08 Відповісти
наше старе діло - відганяти палаючє від дітей наших!
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30.12.2023 04:16 Відповісти
ЛЮДИ завжди, як ЛЮДИ, і нелюди завжди, як нелюди, середини НЕ ІСНУЄ в дуальному світі подій. АРХ М
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30.12.2023 05:00 Відповісти
...Так и должно быть...Человек....
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30.12.2023 10:10 Відповісти
 
 