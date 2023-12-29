Киянин після ракетної атаки відігнав свою палаючу машину зі стоянки, щоб не загорілися інші. ВIДЕО
У Києві чоловік після ракетної атаки відігнав свою палаючу машину зі стоянки, щоб не спалахнули інші.
Інцидент трапився у Святошинському районі столиці, повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Як з’ясували журналісти, керманичем виявився місцевий мешканець Василь Андрійович. Чоловік вийшов на двір, коли побачив пожежу з вікна.
"Думав, що газова машина вибухнула, а коли вийшов на вулицю, побачив, що від чужої машини загорілася моя. Вона позаду почала трошки горіти.
Я відкрив (автівку, яка палала – ред.), підключив акумулятор (я його вимикаю). Потім сів у салон, й щоб не було так темно, відкрив дверку. Висунув голову й попер машину до мийки", — розповів чоловік.
Василь Андрійович має опіки шкіри, зокрема обличчя, але запевнив медиків, що почувається нормально і від госпіталізації відмовився.
Будь ласка, зачекайте...
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"не переймайся, зараз буйло щось таке утне, що нам знову стануть допомагати!"
ось і цього разу - людей повбивав, витратив купу грошей і... знову заставив згадати весь світ який він кривавий карлик.
аби ми всі були як Українець Василь Андрійович, тоді переможемо.
Але ніколи не треба ризикувати життям заради заліза.
Бо сьогодні йому пощастило, а могло б і не пощастити. Машини залишилися б цілі, а доброї людини не стало б.
приємно, що такі люди, після 5ти років зеленого жлобства, щє є...
Здоровʼя!
може завдяки тому 2-3x дітлахів татусі-мамусі і до школи повезуть,
чи самі до куда треба доберуться...