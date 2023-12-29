Киянин після ракетної атаки відігнав свою палаючу машину зі стоянки, щоб не загорілися інші. ВIДЕО

У Києві чоловік після ракетної атаки відігнав свою палаючу машину зі стоянки, щоб не спалахнули інші.

Інцидент трапився у Святошинському районі столиці, повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Як з’ясували журналісти, керманичем виявився місцевий мешканець Василь Андрійович. Чоловік вийшов на двір, коли побачив пожежу з вікна.

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"Думав, що газова машина вибухнула, а коли вийшов на вулицю, побачив, що від чужої машини загорілася моя. Вона позаду почала трошки горіти.

Я відкрив (автівку, яка палала – ред.), підключив акумулятор (я його вимикаю). Потім сів у салон, й щоб не було так темно, відкрив дверку. Висунув голову й попер машину до мийки", — розповів чоловік.

Василь Андрійович має опіки шкіри, зокрема обличчя, але запевнив медиків, що почувається нормально і від госпіталізації відмовився.