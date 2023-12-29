Воїнам Української добровольчої армії необхідні батареї для FPV-дронів та ретранслятор. ВIДЕО

Воїнам Української добровольчої армії терміново необхідні батареї для FPV-дронів та ретранслятор.

Про це повідомив воїн Української добровольчої армії Танетко Роман, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі!

Зараз є нагальна потреба посилити воїнів батареями для FPV (треба 50 шт.) та ретранслятором.

Пам’ятайте, що добровольці свої потреби закривають виключно завдяки благодійникам та вашим донатам.

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Тут хлопці завдяки дрону та міномету вправно грають у реаліті-шутер "Полювання на орка", - повідомив він.