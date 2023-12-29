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Воїнам Української добровольчої армії необхідні батареї для FPV-дронів та ретранслятор. ВIДЕО

Воїнам Української добровольчої армії терміново необхідні батареї для FPV-дронів та ретранслятор.

Про це повідомив воїн Української добровольчої армії Танетко Роман, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі!

Зараз є нагальна потреба посилити воїнів батареями для FPV (треба 50 шт.) та ретранслятором.

Пам’ятайте, що добровольці свої потреби закривають виключно завдяки благодійникам та вашим донатам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терміново потрібно викупити дрони для штурмових підрозділів на Авдіївському напрямку, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

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Ловіть нещодавнє відео злагодженої роботи "Дніпровських Штурмгеверів".

Тут хлопці завдяки дрону та міномету вправно грають у реаліті-шутер "Полювання на орка", - повідомив він.

Автор: 

благодійність (569) допомога (8348) добровольці (919)


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29.12.2023 23:37 Відповісти
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29.12.2023 23:45 Відповісти
На добру справу, і допомога добра!
Мабуть, єрмак із стефанчуками та корнієнком, можуть і рокошелитися з власних коштів, для допомоги!!
У отого рахіміЯ, усі гроші, Бог зна де, аж в офшорах..
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30.12.2023 00:09 Відповісти
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30.12.2023 00:16 Відповісти
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30.12.2023 00:56 Відповісти
 
 