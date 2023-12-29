Воїнам Української добровольчої армії необхідні батареї для FPV-дронів та ретранслятор. ВIДЕО
Воїнам Української добровольчої армії терміново необхідні батареї для FPV-дронів та ретранслятор.
Про це повідомив воїн Української добровольчої армії Танетко Роман, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі!
Зараз є нагальна потреба посилити воїнів батареями для FPV (треба 50 шт.) та ретранслятором.
Пам’ятайте, що добровольці свої потреби закривають виключно завдяки благодійникам та вашим донатам.
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Будь ласка, зачекайте...
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Мабуть, єрмак із стефанчуками та корнієнком, можуть і рокошелитися з власних коштів, для допомоги!!
У отого рахіміЯ, усі гроші, Бог зна де, аж в офшорах..