Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по ворожому ЗРК "Оса". ВIДЕО

Під час повітряної розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Оса", що використовувався противником проти українських військових. Екіпаж БПЛА навів і скоригував по ворожій цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок вогневого ураження ЗРК "Оса" повністю виведено з ладу.

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