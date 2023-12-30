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Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по ворожому ЗРК "Оса". ВIДЕО

Під час повітряної розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Оса", що використовувався противником проти українських військових. Екіпаж БПЛА навів і скоригував по ворожій цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок вогневого ураження ЗРК "Оса" повністю виведено з ладу.

Також дивіться: Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по ворожому "Граду" та польовому складу боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) HIMARS (307) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+10
Була оса,а стала купою сміття. Тримайтесь і залишайтесь живими
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30.12.2023 11:09
+9
Ну, якщо HIMARS, то там з Оси друшляк.
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30.12.2023 11:36
+6
Дуже файно!
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30.12.2023 11:22
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Була оса,а стала купою сміття. Тримайтесь і залишайтесь живими
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30.12.2023 11:09 Відповісти
без детонації боєкомплекту
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30.12.2023 11:17 Відповісти
Ну, якщо HIMARS, то там з Оси друшляк.
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30.12.2023 11:36 Відповісти
детонації і не могло бути, бо по відео видно що був повітряний підрив ракети M30A1, а значить там і з б\к теж вийшов друшляк від вольфрамових шариків разом в бойовою частиною ракет.
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30.12.2023 12:37 Відповісти
можливо і так.
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30.12.2023 12:39 Відповісти
Дуже файно!
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30.12.2023 11:22 Відповісти
браво.
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30.12.2023 11:55 Відповісти
Дуже добре, а безпілотником не було змоги вразити?
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30.12.2023 14:12 Відповісти
Если расчет Осы не дебилы, то сидели не в самой машине, а рядом в кустах.
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30.12.2023 15:47 Відповісти
А эта хрень дистанционно вобще управляется?
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30.12.2023 23:19 Відповісти
Нет.
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30.12.2023 23:23 Відповісти
Так они, суки там справа на полянке бегают
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30.12.2023 23:22 Відповісти
Це не функція ССО,а підрозділів механізованих бригад.Де їх операції в тилу ворога,після того,як працівник оп Машовець, через зе, зняв з посади командуючого ССО генерала Хоренка.
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31.12.2023 11:36 Відповісти
 
 