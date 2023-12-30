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Оператори FPV-дронів ліквідували особовий склад і техніку окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

На Авдіївському напрямку оператори FPV-дронів 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували щонайменше трьох окупантів та ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували на офіційній сторінці 47-ої окремої механізованої бригади.

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Автор: 

знищення (7243) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+7
бтр віз б\к для міномета, і кацап дуже вчасно відкрив кватирку.
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30.12.2023 12:19
+6
Коли муху б'єш мухобойкою лишається більша пляма чим від пістюліни дрона. Слава ЗСУ!
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30.12.2023 12:13
+4
В дверцята тяжковато залазити було... Тепер легко... Лиш нема вже кому...
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30.12.2023 12:17
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Коли муху б'єш мухобойкою лишається більша пляма чим від пістюліни дрона. Слава ЗСУ!
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30.12.2023 12:13 Відповісти
В дверцята тяжковато залазити було... Тепер легко... Лиш нема вже кому...
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30.12.2023 12:17 Відповісти
бтр віз б\к для міномета, і кацап дуже вчасно відкрив кватирку.
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30.12.2023 12:19 Відповісти
чи до танчика...
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31.12.2023 03:17 Відповісти
Чим бахнули, щоб такий шмат бетера відлетів?
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30.12.2023 12:38 Відповісти
Троє москалів вже на той час пішли. На жаль. Але техніка з ************ таки добряче детонувала.
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30.12.2023 12:41 Відповісти
на самому ділі тут не підтверджено ні то ні інше - могли піти, могли залізти всередину.
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30.12.2023 13:47 Відповісти
На самому ділі тільки в дурній голові може виникнути думка що орки сховались в бтр, набитий бк.
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30.12.2023 14:01 Відповісти
Ага, вони спочатку пішли, а потім політіли
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30.12.2023 14:24 Відповісти
Фантазуйте й далі. Це дуже пришвидшить смерть орди.
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30.12.2023 14:29 Відповісти
Дякую, думка Быколога дуже цінна для мене!
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30.12.2023 14:35 Відповісти
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30.12.2023 16:56 Відповісти
Нічого собі дрон, що за начинка там була...
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30.12.2023 13:04 Відповісти
б/к у бтр.
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30.12.2023 13:29 Відповісти
Тілько пісюни порозлітались.
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30.12.2023 13:05 Відповісти
Мля, з чого вони ті колеса роблять, броню розірвало, а колеса цілі
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30.12.2023 14:30 Відповісти
Мабуть с чугуния.
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30.12.2023 16:16 Відповісти
Шойгу, - Корабль будет восстановлен.
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30.12.2023 15:49 Відповісти
Похоже, что БТР поврежден, насчет личного личного состава, автор фантазирует.
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30.12.2023 16:06 Відповісти
 
 