Оператори FPV-дронів ліквідували особовий склад і техніку окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
На Авдіївському напрямку оператори FPV-дронів 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували щонайменше трьох окупантів та ворожу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували на офіційній сторінці 47-ої окремої механізованої бригади.
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