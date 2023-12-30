Морпіхи під обстрілами переправляють через Дніпро техніку та бійців на лівий берег Херсонщини. ВIДЕО
Воїни Сил оборони України на човні потрапили під потужний ворожий обстріл, коли перепливали до плацдарму на лівому березі Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином морські піхотинці та бійці територіальної оборони посилюють присутність на лівому березі Дніпра.
Топ коментарі
+40 Amber
показати весь коментар30.12.2023 14:55
+13 Pоман Устименко
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+8 сергей юрко
показати весь коментар30.12.2023 16:22
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над нашим північним ворогом !!
Смерть клятим москалям на нашій , святій землі😠
Там ні про що не написано. Від слова взагалі. Одне скиглення. Не скигліть! Коли самостійно втерти шмарклі не можете - підіть до психологині: вона вам це зробить.
Наші військовики знають свою справу. І вони її роблять. І роблять якісно!
Агій на ті, слудване! Напіворив - дихтіти нічим! Аби-м ті крипир микнув!
Йде війна. Втрати на війні неминучі. І якби Безвуглі, Обдристовичі та інші покручі сиділи б да дупі ціхо і не пхали своїх писків туде, де не слід, було б набагато краще. Але вже маємо, що маємо. Ситуація непроста, але й далека від того, щоб бути безнадійною. Це якщо коротко. Деталі вам, людині цивільній навряд чи будуть цікаві. Та й навряд чи це вам треба.
Схоже, мадама втямила, що "спалилася", і - "бігом у кущі". Поспостерігаймо, зараз буде цікаво, бо у когось, так виглядає, зкріпи задиміли.
Подвиг одніх це завжди злодіяння інших!
Зеленський їх і призначив для цього!! Данилов може підтвердити, і указ є.
Скорее всего и планировалось наступление с херсона и с Запорожье одновременно.Но русские взорвали дамбу и затопили территории.
Без этого плацдарма выход на мелитополь в разы сложнее.