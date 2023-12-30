Морпіхи під обстрілами переправляють через Дніпро техніку та бійців на лівий берег Херсонщини. ВIДЕО

Воїни Сил оборони України на човні потрапили під потужний ворожий обстріл, коли перепливали до плацдарму на лівому березі Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином морські піхотинці та бійці територіальної оборони посилюють присутність на лівому березі Дніпра.

Також дивіться: Американська БМП Bradley обстріляла з гармати позиції окупантів біля Авдіївки. ВIДЕО