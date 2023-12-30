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Морпіхи під обстрілами переправляють через Дніпро техніку та бійців на лівий берег Херсонщини. ВIДЕО

Воїни Сил оборони України на човні потрапили під потужний ворожий обстріл, коли перепливали до плацдарму на лівому березі Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином морські піхотинці та бійці територіальної оборони посилюють присутність на лівому березі Дніпра.

Також дивіться: Американська БМП Bradley обстріляла з гармати позиції окупантів біля Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7545) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+40
Вражає подвиг наших бійців , які впевнено йдуть до перемоги
над нашим північним ворогом !!

Смерть клятим москалям на нашій , святій землі😠
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30.12.2023 14:55
+13
ЗСУ жертвують життям заради тебе, ти нездогадувалась? Чи мабудь ти мордвино - весп? який розповсюджуе тут капітулянські висери.
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30.12.2023 15:25
+8
Подоляковський бот? Чи кацапський?
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30.12.2023 16:22
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Вражає подвиг наших бійців , які впевнено йдуть до перемоги
над нашим північним ворогом !!

Смерть клятим москалям на нашій , святій землі😠
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30.12.2023 14:55 Відповісти
Аби тільки корупційна "зелена" влада нахабних младоолігархів не пішла б на поступки нацистам з рФ,бо надто вже багато Україна постраждала від московитських загарбників.Вороття назад не має!Треба бити ворога всюди та всім українцям допомагати нашому війську чим може кожен!
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30.12.2023 15:21 Відповісти
Ужас
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30.12.2023 14:58 Відповісти
ЗСУ жертвують життям заради тебе, ти нездогадувалась? Чи мабудь ти мордвино - весп? який розповсюджуе тут капітулянські висери.
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30.12.2023 15:25 Відповісти
Кого не суди? Що не суди? Чому не суди? Смердюча москальська ботяра пішла ти *****! Підорастіна рязанська.
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30.12.2023 16:42 Відповісти
То що, тре' капітулювати?
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30.12.2023 17:21 Відповісти
Як би це написати, щоб було м'якше...
Там ні про що не написано. Від слова взагалі. Одне скиглення. Не скигліть! Коли самостійно втерти шмарклі не можете - підіть до психологині: вона вам це зробить.
Наші військовики знають свою справу. І вони її роблять. І роблять якісно!
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30.12.2023 18:00 Відповісти

Агій на ті, слудване! Напіворив - дихтіти нічим! Аби-м ті крипир микнув!
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31.12.2023 00:00 Відповісти
Не слухайте "люську", і не ретранслюйте "її" дурню.
Йде війна. Втрати на війні неминучі. І якби Безвуглі, Обдристовичі та інші покручі сиділи б да дупі ціхо і не пхали своїх писків туде, де не слід, було б набагато краще. Але вже маємо, що маємо. Ситуація непроста, але й далека від того, щоб бути безнадійною. Це якщо коротко. Деталі вам, людині цивільній навряд чи будуть цікаві. Та й навряд чи це вам треба.
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30.12.2023 18:06 Відповісти
ну треба як мінімум бути конченим дегенератом, щоб посилатися на арестовича, ще й з великої літери!
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30.12.2023 23:48 Відповісти

Схоже, мадама втямила, що "спалилася", і - "бігом у кущі". Поспостерігаймо, зараз буде цікаво, бо у когось, так виглядає, зкріпи задиміли.
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31.12.2023 00:04 Відповісти
Тодi може розповiш до якого Закарапаття ЗСУ повиннi ВIДСТУПИТИ? Але чур ти тодi залишишся на окуповнiй терiторiï домовились? Але можна це зробити i без додаткових трагедiй, ти виïзджаϵшь на московiю i проблема загалом вирiшена.
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30.12.2023 18:34 Відповісти
Чи то у вас, пані, проріс на голівоньці какошнік, чи то мені лише так здається?..
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30.12.2023 20:33 Відповісти
Подоляковський бот? Чи кацапський?
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30.12.2023 16:22 Відповісти
То що, сарако, твої борошна стали геть чисто нестерпними?
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30.12.2023 20:37 Відповісти
Де?! В яій державі ще є такі ВОЇНИ???! Нато і підошви ЗСУ не варто!
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30.12.2023 15:26 Відповісти
Варто!
Подвиг одніх це завжди злодіяння інших!
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30.12.2023 15:43 Відповісти
там немає переправи. Кожний раз інша.
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30.12.2023 15:40 Відповісти
Це форсування -- переправа- це без обстрілу.
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30.12.2023 15:51 Відповісти
Тоді відомий вислів "Самольоти лєтят бамбіть переправу" треба замінити на "бомбіть форсування"
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30.12.2023 16:24 Відповісти
На човнах, мабуть, ПЛИВУТЬ баканів з резніковим та хорошковський, ох і проворні ці карманиЧІ… постійно на ФРОНТІ - за грошима…
Зеленський їх і призначив для цього!! Данилов може підтвердити, і указ є.
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30.12.2023 15:59 Відповісти
Нетреба вдень плавати, тільки вночі, хіба шо термінова евакуація
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30.12.2023 16:28 Відповісти
у кацапні уже бпла / фпни і із нічними та тепловізорними....- мусим находити інші рішення...
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30.12.2023 17:19 Відповісти
"плацдарм"если его можно так назвать,заставляет русских перекидывать силы с других направлений.
Скорее всего и планировалось наступление с херсона и с Запорожье одновременно.Но русские взорвали дамбу и затопили территории.
Без этого плацдарма выход на мелитополь в разы сложнее.
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30.12.2023 16:46 Відповісти
Ні, то ми підірвали, щоб не дати собі ж переправитися на інший берег. Угорець довбаний слухай Орбана більше.
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30.12.2023 18:34 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.12.2023 16:57 Відповісти
Саме так виглядає героїзм наших захисників. Всупереч лютому підступному ворогу, наперекор смерті, щодня, щогодини вони затуляють Україну собою. Господи, спаси й сохрани наших Воїнів та дай їм здійснити свою справу над антихристами, які замість Господа вірують в свого хана-царя, а Людину принижують, бо всі вони раби їхнього царя, і Людей в них немає.
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30.12.2023 17:57 Відповісти
Кацапські боти під українськими прапорцями обсіли коменти!
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30.12.2023 18:18 Відповісти
Не тільки. Тут уже кілька днів дохолєри "подоляцьких".
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30.12.2023 23:13 Відповісти
Не такий і широкий там водорозділ.Можна підземний тунель прорити і ганяти по ньому **********.
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30.12.2023 20:29 Відповісти
Масштаб не той - нема епічного розмаху. Треба вже відразу, "щоб двічі не вставати", створювати портал.
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30.12.2023 23:26 Відповісти
 
 