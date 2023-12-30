На засіданні Ставки був представлений план наших дій на наступний рік, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 30 грудня традиційно звернувся до українців у форматі відеозвернення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Ставка – особлива, підсумкова за рік. І про рік наступний. Те, що було зроблено цьогоріч. І те, що буде потрібно зробити наступного року. Була доповідь Головкома, Генштабу. Також представлений план наших дій на 24-й.

Була доповідь розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Про те, до чого окупанти готуються. Та загалом про ситуацію – про загальні військово-політичні очікування та можливі події в світі.

Попри все, що буде відбуватись в інших країнах, попри будь-які політичні зміни та настрої, нам потрібен достатній потенціал, щоб робити своє. Щоб досягти своїх цілей. Зрозуміло, що наступний рік стане часом багатьох рішень – глобальних рішень. І Україні потрібно уміти вплинути на них – уміти досягти своїх цілей. Будемо боротись за наш вплив, за справедливість для України, і я вдячний усім лідерам, які допомагають, які з нами від 24 лютого і будуть з нами у 24-му році".

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