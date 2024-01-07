Російський окупант розповів про великі втрати армії РФ: "Там пацанів на частини розриває, жах відбувається в цих посадках". ВIДЕО
Російський солдат розповів про великі втрати окупаційної армії. Каже, що в посадках бачить трупи своїх побратимів і наголошує, що страшною смертю закінчуються життя солдатів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Там на тріски пацанів розриває. Просто на тріски. Жах відбувається в цих посадках довбаних", - каже росіянин.
Топ коментарі
+39 Andry Moon
показати весь коментар07.01.2024 16:38
+38 Colt
показати весь коментар07.01.2024 16:39
+35 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар07.01.2024 16:45
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Слава ЗСУ!!!
Вся жізнь пазаді,
Вся жізнь пазаді
Боль і смєрть впєрєді Пум -бурум-тум!
... і фірмєна ,оптимістична, улибочка Едуарда Хіля ,коллєгі Йосипа Кобзона.
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кацапа хєр нашла .!
Я сєла - офігєла
і апять пашла ..
.
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