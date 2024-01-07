Російський окупант розповів про великі втрати армії РФ: "Там пацанів на частини розриває, жах відбувається в цих посадках". ВIДЕО

Російський солдат розповів про великі втрати окупаційної армії. Каже, що в посадках бачить трупи своїх побратимів і наголошує, що страшною смертю закінчуються життя солдатів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Там на тріски пацанів розриває. Просто на тріски. Жах відбувається в цих посадках довбаних", - каже росіянин.

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