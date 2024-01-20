Українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції на Бердянському напрямку. ВIДЕО

Сили оборони України одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У соцмережі опубліковано вражаючі кадри відбиття нашої позиції за допомогою одного дрона-бомбера "Дикі Шершні". На відео ви бачите професійну роботу оператора підрозділу Булава із ОПБ ім.Б.Хмельницького.



Напередодні окупанти спробували штурмувати на Бердянському напрямку, їм вдалося зайняти одну із наших позицій, яка ввечері була відбита за допомогою роботи дрона-бомбера.

Дрон скинув вибухівку і мінуснув кількох окупантів. Після чого оператор вирішив не повертатися на базу, а продовжив ганятися за окупантами, які почали тікати полем. Бій дрона проти нечисті фільмував Mavic з телевізійною камерою.

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В результаті втечі окупантів, наші бійці повернули свою позицію. Цей дрон було виготовлено за ваші донати. Дякуємо! Продовжуйте підтримувати наше виробництво дронів і робити смерть ворогам!

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