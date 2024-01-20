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Українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції на Бердянському напрямку. ВIДЕО

Сили оборони України одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У соцмережі опубліковано вражаючі кадри відбиття нашої позиції за допомогою одного дрона-бомбера "Дикі Шершні". На відео ви бачите професійну роботу оператора підрозділу Булава із ОПБ ім.Б.Хмельницького.

Напередодні окупанти спробували штурмувати на Бердянському напрямку, їм вдалося зайняти одну із наших позицій, яка ввечері була відбита за допомогою роботи дрона-бомбера.

Дрон скинув вибухівку і мінуснув кількох окупантів. Після чого оператор вирішив не повертатися на базу, а продовжив ганятися за окупантами, які почали тікати полем. Бій дрона проти нечисті фільмував Mavic з телевізійною камерою.

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В результаті втечі окупантів, наші бійці повернули свою позицію. Цей дрон було виготовлено за ваші донати. Дякуємо! Продовжуйте підтримувати наше виробництво дронів і робити смерть ворогам!

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Автор: 

Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+6
Сподобалось. Підкинув копійчину.
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20.01.2024 14:34
+6
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні! Смерть рашистам ***** в Україні!!
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20.01.2024 14:39
+5
Споганили українську землю, паскуди. Десятки років будуть сплачувати за сподіяну шкоду кацапи!
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20.01.2024 16:05
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Сподобалось. Підкинув копійчину.
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20.01.2024 14:34 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні! Смерть рашистам ***** в Україні!!
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20.01.2024 14:39 Відповісти
Кількість воронок вражає...
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20.01.2024 15:42 Відповісти
Споганили українську землю, паскуди. Десятки років будуть сплачувати за сподіяну шкоду кацапи!
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20.01.2024 16:05 Відповісти
А как дружно побежали под крики #Своих НеБросаем.

У каждого волка есть шкура ,но не у каждой шкуры есть волк !!!


Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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20.01.2024 16:26 Відповісти
Красівоє… прям якийсь геймченджер… пішов перераховувати гроші.
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20.01.2024 19:59 Відповісти
Mavic з тепловизионной камерой
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21.01.2024 20:17 Відповісти
 
 