Військові ГУР атакували дроном дороговартісний ЗРК окупантів, - росіяни спробували збити український дрон ракетою, але промазали. ВIДЕО
Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор".
Про це повідомила пресслужба ГУР та показала відео, передає Цензор.НЕТ.
ЗРК окупантів у російсько-українському прикордонні виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс". А оператори ГУР МО України підняли в небо БПЛА "Warmate 3.0" і вирушили за наданими підрозділом координатами.
"На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промазали – ударний БПЛА продовжив рух. Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі Москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+35 Олег Б #390511
показати весь коментар20.01.2024 15:10
+25 Олександр ВАЛОВИЙ
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+18 18c49ed2
показати весь коментар20.01.2024 15:16
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ТОР не підтвердив свої характеристики!
Слава Україні
Українським захисникам Хай щастить!
А путінським ублюдкам н е х у й шастать
ой не вистачає компютерного зору для дронів щоб
Цінність машинного зору для БПЛА дуже сумнівна. Достатньо зробити примітивний макет техніки на яку заточений той "зір". І хай луплять по ньому до усирачки...
В чому перевага в тому що РЕБ не допоможе в даному випадку і дрон точно вразить в уразливе місце що унеможливить помилку оператора....
Сегментація на дронах вже давно працює успішно працює на чіпах ТІ... надіюсь що ви не маєте ніякого стосунку до державної програми дронів... тому що нас чекає тоді знову відставання мінімум на рік... якщо там будуть такі люди
Так ось - перше неможливе на поточній компонентній базі (а достатня для "навчання дроном самотужки" компонентна база на планеті з'явиться поточними темпами ... ну може років через 70-100). Друге - поступово розвивається.
Але ж ви різниці не бачите між цими речами... А вона є. І ДУЖЕ суттєва. Тому і марите по-ідотськи якимось AI в FPV-дронах.
Що марите? орки уже потрохи приміняють... ви чуєте трохи військових з передової ? п..ц
вам не встидно таке писати просто на вскидку студентські роботи https://www.youtube.com/watch?v=9tLCFbupeOI https://docs.beagleboard.org/latest/boards/beaglebone/ai-64/
треба збирати відео з дронів, вручну розмічати ... брати нормальний сервер і навчати... нічого само не робиться... але це б...ть ні волонтери не потягнуть ні вдома люди... потрібно перемолоти вручну дох... відео, тому що заборона польотів а потрібно тестування в різних погодних умовах...
або піти по шляху простої сегментації, не така складна х...ня як розпізнавання типу техніки.... і робити просто як зробили орки, оператор дотягує на відстань де візуально видно обєкт ураження і захвачує ціль... дальше дрон веде її сам, мобільна реб буде неефективна в даному випадку... тільки великої потужності
Тож не лізьте з своїм невіглаством до спеціалістів. А я - дипломований (факультет кібернетики КДУ, кафедра і диплом з систем управління, машинного навчання та нейромереж) спеціаліст з "ШІ". І кажу вам - всі ці "студентські роботи" - хєрня. До реального "ШІ" всьому цьому як до неба рачки.
https://www.ti.com/product/TDA4VM
OpenCV на дроні в ріалтайм 15 років тому , сегментація з розпінаванням виду тварин... щей такої кількості по часткових ознаках....
Ідіотам здається, що ось, в тирнетах розповіли, що тепер за підписочку в 50 баксів можна з ШІ спілкуватись, тексти генерувати та зображення трансформувати. І ідіоти побігли нести в маси, попугайничати за стерненками - ШІ, воно вже тут! В дронах за 300 баксів вже. Вже саме все робить! Наводиться і в дупцю влучає! Он, навіть в специфікаціях якихось проців "ШІ" вказно. А, зрада-зрадонька.
І так, навіть на процесорах dx2-66, з частотою 66 мегагерц, розпізнавання і голосу, і зображень, вже працювало "в ріалтаймі". І те, що створював я щодо розпізнавання голосу - теж на тих же процесорах працювало "в ріалтаймі" і мало фукнцію навчання і кількість помилок менше 10%. Хоча обробку сигналу за допомогою рядів фур'є тощо вимушений був реалізовувати на асемблерних вставках з повною реалізацією купи мат.функцій - тодішні відповідні бібліотеки C для мене були занадто повільні.
розпізнати зображення не складно, складно його розпізнати в нестандартних умовах і при наявності шумів в даних... на відео що я скинув обєкти зверху це вже не повна ознака.. об'єктів багато і це все Арм із 17 Вт споживанням.. тому думаю що порівняння з dx2-66 та OpenCV просто х........
В мене 10 років стажу написання АІ алгоритмів розпізнавання в фінсфері, але там навіть складніше через великий об'єм даних які надходили в ріалтайм... І наші алгоритми точно точніші і швидші за людину.... потім все кинув... тепер не займаюсь АІ...
АІ кращий за людину в таких задачах.... говорити що це не так... самообман... ми лиш починали ще ніхто не вірив що АІ може там замінити людину в такі короткі сроки, стояв план поетапного впровадження спочатку яу асистента, а коли завершили то багато людей втратило роботу, поетапно взагалі їх витіснили... через те і пішов ... не хочу брати в цьому участь
Ти реально пришелепкуватий і ніхєра в ШІ не петраєш.
Чому - звісно зрозуміло. Бо ти навіть в профільному ВУЗ-і не навчався. Базової термінології, очедивдно, не знаєш. І тепер терміном "AI" називаєш будь-що... Як же ви забєбалі, прищелепкуваті випускники курсів програмування з манією величі. "AI алгоритмів розпізнавання в фінсфері". Просто гіпертрофоване ЧСВ в тебе...
АІ в фінсфері якщо пишеш що примітивні, то просто слів немає як тебе назвати... вивчити матчастину спочатку... може в Україні вони і примітивні ...але Україною однією світ не завершується
б..ть я реально думав що ти реально крутий а ти просто пиз...н заучка, напевно якись .... на кафедрі десь і якщо маєш відношення до розробки дронів... то дуже сумно....
А от всі твої вигадки про мене - повз реальність. Тож роби висновки - з логікою в тебе явно проблема. Давно до психіатра ходив? В тебе явний розлад когнітивних здібностей.
А що зробив ти щоб когось судити і ****...ти отаку ху...ню через свої власні амбіції які не здійснились....
і коли я бачу що напрямок перспективний і він реалістичний... то я кажу що це реалістично .... але завжди чогось бачу скептиків які з "термінологією" п...ть що то нереально воно не буде працювати... от реально на старті кожного проекта було таке...
Звернись до психолога реально така агресія, вік напевно за 40... , приведе до того що або в чарку підеш або будеш на сім'ї це все виливати...
Ще раз перечитай, може щось в пустій макитрі ще з'явиться.
а про військові .... на кого ця ваша писанина розрахована.... Ви бачили останні розробки військових в амерів які зараз тестуються рої міні дронів для знешкодження терористів... один розбиває скло пострілом інші залітають за ним...
а ви про якись підльот по складній траекторії...
Тобто - він повний нуль в технічних питаннях. Але ідіотам - і хєрограя в президенти норм, так, Владімір?
Тож я точно більше твого чи стерненкового розумію в "ШІ". І кваліфіковано кажу - хєрня це все поки що. Років 50-70 до реального "ШІ" в fpv-дронах.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Fdivannyie_voyska_nesut_poteri_8942281&psig=AOvVaw094TRiTKwZeD7M-QYo2T_I&ust=1703931891612000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwi_s56Kt7SDAxW6gP0HHdsjBSIQr4kDegQIARBO Диванні війська зазнають втрат…. ЗМІ: у петербурзі чоловік впав з дивана і розбився ... будьте пильні! 38-річний житель м. пензи впав з дивана та загинув......усі стратеги диванних військ ходять по краю.