У Ромнах спроба родичів загиблих воїнів встановити вазони з квітами на Алеї Слави закінчилася бійкою мера Стогнія та голови військової адміністрації Ващенка. ВIДЕО

У місті Ромни (Сумська область) на Алеї Слави сталася бійка між міським головою Олегом Стогнієм та головою Роменської військової адміністрації Денисом Ващенком. Причиною стала спроба батьків загиблих воїнів встановити вазони на могилах, проти чого виступив міський голова. Між Стогнієм та родичами загиблих виникла словесна суперечка. В результаті, голова військової адміністрації Ващенко зі словами "Не кричи на людей" вдарив мера міста.

Мер міста Ромни Олег Стогній та голова Роменської військової адміністрації Денис Ващенко розповіли свої версії інциденту на своїх сторінках у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Приберіть це бля.......во. Так голова громади стогній звертається до працівників поліції, щоб ті вигнали батьків наших загиблих героїв з Алеї Слави. Після цього інцеденту, він робить відеозвернення і говорить, що я побив його та ще якусь жінку! І Президент за це, мене повинен звільнити. З даного відео, думаю, що всім буде зрозуміло як поводить себе міський голова і кого захищав Ващенко!" - розповів Ващенко та опублікував відео інциденту.

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"Повідомляю, що о 10:00 год. біля Алеї Слави розпочалися невідомі будівельні роботи та массове скупчення людей.

Я, як міський голова, вийшов поцікавитися, що саме копають біля дошки загиблих воїнів, адже ніхто ніяких дозволів на проведення земельних робіт не отримував.

Як виявилося, політичну акцію очолював Начальник військової адміністрації, який користуючись службовим становищем, повідомив, що їм дозволи не потрібні і вони самі розберуться.

У подальший своїх діях, пан Ващенко допустив відвертий напад на мене особисто та працівницю виконкому.

Вищевказаний посадовець, не стримуючись наносив удари в обличча мені та працівниці Виконкому, яка офіційно виконувала свої обовʼязки та проводила відеозйомку масового заходу.

Постраждала працівниця відділу з питань внутрішньої політики, яка виконувала свої посадові обов’язки - мати трьох дітей. Підіймати руку на жінку - це взагалі аморально, а тим більше, коли це робить керівник цілого району, який повинен захищати права і свободи кожного мешканця.

Особливої ганьби цьому інциденту додає те, що цей "чоловік" - голова Роменської РДА.

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Наразі жінка госпіталізована та отримує медичну допомогу. Це все зафіксовано на відео, яке я додаю до цього допису.

Правоохоронні органи зафіксували обставини цієї події: побиття працівника, нанесені мені удари.

Дорогі мешканці, ми живемо у суспільстві, яке хоче жити згідно з європейською моделлю, за цивілізованими стандартами моралі та права. Так от, у такому суспільстві не прийнято опускатися до рівня аргументів "пацана на районі". Не можна робити те, що негативно впливає на імідж громади та держави, підриває інституцію чи дискредитує владу", - розповів свою версію подій мер Стогній.

Голова військової адміністрації Ващенко пояснив ЗМІ, що батьки загиблих військових прийшли на Алею Слави, щоб встановити вазони з квітами, оскільки міська влада, за словами Ващенка, "ігнорує їхнє прохання".

Ващенко заявляє, що мер спробував цьому перешкодити, і "навіть штовхнув матір загиблого захисника".

"Я одразу заступився за батьків", – сказав голова військової адміністрації. За його словами, мер Стогній написав на нього заяву до поліції за побиття.