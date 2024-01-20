УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3830 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
23 807 50

Окупант не зміг втекти від українського дрона й підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Воїни 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону намагались ліквідувати російського окупанта за допомогою скидів боєприпасів із дрона, однак росіянин самоліквідувався, підірвавши себе гранатою.

На опублікованих військовими кадрах можна побачити, як російський солдат намагається врятуватися та бігає біля траншей. Врешті-решт він втомлюється й у відчаї підриває себе гранатою, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Спецпризначецні ССО знищили російську радіолокаційну станцію "Фара-ПВ" ударним дроном. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
Не бегай , подохнеш уставшим.
показати весь коментар
20.01.2024 18:03
+32
Навіщо такі складності, він що не міг пірвати себе дома?
показати весь коментар
20.01.2024 18:06
+26
шустрий мальчонка...бил...
показати весь коментар
20.01.2024 18:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не бегай , подохнеш уставшим.
показати весь коментар
20.01.2024 18:03 Відповісти
---
стільки БК на одного мудака ! ! Тим більше що він сам себе уже підірвав..
....
показати весь коментар
20.01.2024 20:08 Відповісти
потім, але ж треба було його якось до цієї правильної думки і її реалізації підвести.
показати весь коментар
21.01.2024 09:10 Відповісти
кошка самоубілася.
показати весь коментар
20.01.2024 18:04 Відповісти
мана.
показати весь коментар
20.01.2024 20:09 Відповісти
Смажена оркятина з требухами.
показати весь коментар
20.01.2024 18:05 Відповісти
шустрий мальчонка...бил...
показати весь коментар
20.01.2024 18:06 Відповісти
Не бегай по священной земле, мри на россии!!
показати весь коментар
20.01.2024 18:06 Відповісти
Навіщо такі складності, він що не міг пірвати себе дома?
показати весь коментар
20.01.2024 18:06 Відповісти
Вдома би не заплатили, а так є шанс іпотеку закрити
показати весь коментар
20.01.2024 18:09 Відповісти
ну, якщо його тушку притягнуть і ідентифікують, якщо його долю не спи-в командир у скрєпну кишеню...
показати весь коментар
20.01.2024 20:46 Відповісти
Краще б підірвав себе вночі в учєбці серед кацапні..
показати весь коментар
20.01.2024 18:10 Відповісти
В них мізки працюють не так, як в людей. Ці мразоти за наказом будуть що завгодно робити - вбивати, гвалтувати, різати, голі в льодяний льох підуть на смерть або самі на кулемети ЗСУ підуть. А от пристрелити "командира", який таке наказує - нє, чєлюсть не така, така ідея в мозку не може сформуватись...
показати весь коментар
20.01.2024 22:35 Відповісти
Это не первый случай, несколько напрягает фанатизм россиян, то, что они не цепляются за жизнь до последнего. В годы войны с немцами, "подорвал себя гранатой", советской пропагандой декларировалось как героизм.
показати весь коментар
21.01.2024 09:56 Відповісти
бандерівці за Україну не помирать, а вбивають (с)
А це поторочча хоч і боїться вмирати, та ще більше жахається жити.
показати весь коментар
21.01.2024 10:48 Відповісти
Згоден👍!.. А так наші хлопці витратили на цього бігуна гранати. А підірвався б на рашкє- тушку б орчиння отримала, ладу б прикупила.. А якби не сам підірвався, а з воєнкомом-вдвічі корисніше був!
показати весь коментар
20.01.2024 18:14 Відповісти
Блін, з останнім скидом на мить поспішили, можна було зекономити.
показати весь коментар
20.01.2024 18:08 Відповісти
Лучше перебдеть. Меньше орков-чище мир.
показати весь коментар
20.01.2024 18:59 Відповісти
почему надо было приехать за тысячу км чтобы самоубиться ?
Ну почему бы не сделать у себя дома это ?
показати весь коментар
20.01.2024 18:08 Відповісти
Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття ! Героям тричі Слава! Слава! Слава!
показати весь коментар
20.01.2024 18:08 Відповісти
Бігав і кудкудахтав як квочка.
показати весь коментар
20.01.2024 18:11 Відповісти
Класний лайфхак. Може оркам просто скидувати записку "Не примушуй нас напружуватися- краще вбийся сам". ********** можна економити.)
показати весь коментар
20.01.2024 18:15 Відповісти
фантомич4, до тебе...
побачиш не побачиш не знаю....
складно і боляче, але вже ні ми з мамкою Волинь, ні Волинь нас не побачить.
батькі поховані, хата порушена - сини, дочкі розлетілися - навіть не шукай...
сподіваюсь в тебе все нормально.
показати весь коментар
20.01.2024 19:14 Відповісти
хотел добежать до Варшавы-Лондона, но заблудился в трёх соснах.. у холопов ***** традиция такая - "они заблудились"
показати весь коментар
20.01.2024 18:26 Відповісти
Це від приреченості. Уже ідучи на передову він мабуть думав, "скоріше би все закінчилось", так думають приречені до страти.
показати весь коментар
20.01.2024 18:26 Відповісти
Пригадалася "Бриллиантовая рука": "Шел, подскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся - гипс".

А тут:
Біг, перечепився, впав, очухався - концерт кобздона....
показати весь коментар
20.01.2024 18:33 Відповісти
еххх, поспішили з крайнім скидом
показати весь коментар
20.01.2024 18:38 Відповісти
А все через забобони Заходу. Якби нам дали томагавки, тауруси і ф-16, то ми б утилізували орків гуманно і без страждань.
показати весь коментар
20.01.2024 18:38 Відповісти
Сафарі закінчилось несподівано ...
показати весь коментар
20.01.2024 18:41 Відповісти
Все одно це не звільняє від виплати іпотеки...
показати весь коментар
20.01.2024 18:59 Відповісти
game over
показати весь коментар
20.01.2024 19:01 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2024 19:09 Відповісти
Уявляю нашого оператора,такий з примруженим оком вицелював рєпоєда щоб останній ********* в холосту не скинути,а тут такий облом )) Тьфу блть,весь кайф обламав ))
показати весь коментар
20.01.2024 19:11 Відповісти
Біг рашист для цього, аж з мухосранську!!
ЧлЄновреждєніє рашиста - видача білої китайської колимаги, непередбачена!
показати весь коментар
20.01.2024 19:17 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2024 19:30 Відповісти
Убит известный москальский Дроновод по кличке Моисей в р-неКрынок.Этого вояку настигло возмездие украинскими дронами.
показати весь коментар
20.01.2024 19:43 Відповісти
Я дуже засмучений. Це відео було занадто коротким 😁
показати весь коментар
20.01.2024 19:44 Відповісти
Ви хотіли, щоб кацап від інсульту здох?
показати весь коментар
20.01.2024 19:59 Відповісти
Убит известный московитский дроновод по кличке Моисей в р-не Крынок.Попал под Украинский Дрон,Падлюка.
показати весь коментар
20.01.2024 19:52 Відповісти
Да он ведь просто в дупу пьяный!
показати весь коментар
20.01.2024 20:33 Відповісти
Хер с этой рашистской тварью, сердце разрывает то , что вся деревья и кусты под ноль осколками скошены! Из КАЖДОГО этого дерева должен был сделан кол, который будет всажен в анус рашистским выродкам!"
показати весь коментар
20.01.2024 21:01 Відповісти
Ви сер естет і гурман.
показати весь коментар
21.01.2024 11:20 Відповісти
То шо, оно таки не добежало до Львова и ЛондОна через Рейкьявик?
показати весь коментар
20.01.2024 21:07 Відповісти
А СРАЗУ НЕЛЬЗЯ БЫЛО КОГДА ГРАНАТУ ДАЛИ !?
показати весь коментар
20.01.2024 21:15 Відповісти
Ідейний виродок.
показати весь коментар
20.01.2024 22:25 Відповісти
А мені так нравицця як вони так бігають, суєтяцця.(с)
показати весь коментар
21.01.2024 06:53 Відповісти
то в його макітрі старих газєт напихано - он як аркуші розлетілися) - "гудок", "труд" і "красная звізда"
показати весь коментар
21.01.2024 10:40 Відповісти
придивився от.. і, знаючи брехливу натуру кацапську, скажу так - останній скид не зайвий, бо кацап підірвав не справжню гранату, а якусь хлопавку з конфєті шоп обманути нашого пілота. Та тут же отрамав пригоршню шрапелі в макітру, чим і заспокоївся
показати весь коментар
21.01.2024 10:55 Відповісти
Ще 💯 МЛН таких петард і т.зв. руzкій вапрос буде закрито назавжди.

Пigapcькі самки мають кидати гранати своїм личинкам в колиски, а наступною підривйатися самі.

💣🐖💣🐖💣🐖💣
показати весь коментар
21.01.2024 12:04 Відповісти
 
 