Окупант не зміг втекти від українського дрона й підірвав себе гранатою. ВIДЕО
Воїни 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону намагались ліквідувати російського окупанта за допомогою скидів боєприпасів із дрона, однак росіянин самоліквідувався, підірвавши себе гранатою.
На опублікованих військовими кадрах можна побачити, як російський солдат намагається врятуватися та бігає біля траншей. Врешті-решт він втомлюється й у відчаї підриває себе гранатою, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+41 Сергей Бойко #578883
показати весь коментар20.01.2024 18:03
+32 Погрібний Олександр
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+26 Микола Січень #584507
показати весь коментар20.01.2024 18:06
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стільки БК на одного мудака ! ! Тим більше що він сам себе уже підірвав..
....
А це поторочча хоч і боїться вмирати, та ще більше жахається жити.
Ну почему бы не сделать у себя дома это ?
побачиш не побачиш не знаю....
складно і боляче, але вже ні ми з мамкою Волинь, ні Волинь нас не побачить.
батькі поховані, хата порушена - сини, дочкі розлетілися - навіть не шукай...
сподіваюсь в тебе все нормально.
А тут:
Біг, перечепився, впав, очухався - концерт кобздона....
ЧлЄновреждєніє рашиста - видача білої китайської колимаги, непередбачена!
Пigapcькі самки мають кидати гранати своїм личинкам в колиски, а наступною підривйатися самі.
💣🐖💣🐖💣🐖💣