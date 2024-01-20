Окупант не зміг втекти від українського дрона й підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Воїни 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону намагались ліквідувати російського окупанта за допомогою скидів боєприпасів із дрона, однак росіянин самоліквідувався, підірвавши себе гранатою.

На опублікованих військовими кадрах можна побачити, як російський солдат намагається врятуватися та бігає біля траншей. Врешті-решт він втомлюється й у відчаї підриває себе гранатою, передає Цензор.НЕТ.

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