Готуємо міжнародні заходи на підтримку України та реанімуємо міжнародне право, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України ввечері20 січня 2024 року виступив із традиційним відеозверненням до українців у форматі відео.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці українського президента.

Зеленський зазначив: "Вже проводжу наради щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів, які ми плануємо. Це стосується і відносин з партнерами у Європі, у Євросоюзі. Додамо активності.

А також це стосується безпекових гарантій для України. Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи.

Всією архітектурою безпекових гарантій – новою архітектурою – ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права. І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме.

Слава всім, чия сміливість та ефективність стають силою України – спільною силою нашого народу! Слава Україні!"

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