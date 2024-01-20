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Готуємо міжнародні заходи на підтримку України та реанімуємо міжнародне право, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України ввечері20 січня 2024 року виступив із традиційним відеозверненням до українців у форматі відео.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці українського президента.

Зеленський зазначив: "Вже проводжу наради щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів, які ми плануємо. Це стосується і відносин з партнерами у Європі, у Євросоюзі. Додамо активності.

А також це стосується безпекових гарантій для України. Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи.

Всією архітектурою безпекових гарантій – новою архітектурою – ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права. І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме.

Слава всім, чия сміливість та ефективність стають силою України – спільною силою нашого народу! Слава Україні!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подвиг кіборгів довів: українців не зламати, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (603) гарантія (267)


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Топ коментарі
+28
Ну нарешті! Світ дочекався рятівника міжнародного права! А допоможуть йому в цьому єрмак та татаров, які вже мають досвід "реанімації" права в нашій країні? Чи на допомогу покличуть ще й портнова?
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20.01.2024 18:36
+26
Реаніматор куєв, з якимось лівим дипломом ...
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20.01.2024 18:32
+25
За шо нам це все...
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20.01.2024 18:32
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Коли вже вийде збірка відосіків-гундосіків від Херпідіста? Перше видання - саме цінне.
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20.01.2024 18:31 Відповісти
А где записывают в очередь на шедевр?
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20.01.2024 19:12 Відповісти
Як ми перейшли на українську мову? Дуже просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !
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21.01.2024 09:40 Відповісти
воно, обісране , не знає- що то керувати країною, от красти і мародерити, то бздун...
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20.01.2024 19:44 Відповісти
Реаніматор куєв, з якимось лівим дипломом ...
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20.01.2024 18:32 Відповісти
воно хоч би в Україні дотримувалось конституції, законів та прав громадян...
а то відразу про міжнародні права ліпить...
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20.01.2024 20:06 Відповісти
Може йому галоперідолу вколоти?🤔
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20.01.2024 18:32 Відповісти
За шо нам це все...
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20.01.2024 18:32 Відповісти
- Господи, за що нам це все?! Де ж ми так тяжко нагрішили?
- На виборчій дільниці...
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20.01.2024 19:44 Відповісти
Так в орді гиркіна катують - крутять йому соловйова в камері.
Так він скоро здуріє.
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20.01.2024 18:36 Відповісти
Вова-реаніматор.

(колись був "Вова-рапан", але часи змінюються)
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20.01.2024 18:36 Відповісти
Кого вы там выбрали??
Але... Британский стыд
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20.01.2024 18:36 Відповісти
Ну нарешті! Світ дочекався рятівника міжнародного права! А допоможуть йому в цьому єрмак та татаров, які вже мають досвід "реанімації" права в нашій країні? Чи на допомогу покличуть ще й портнова?
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20.01.2024 18:36 Відповісти
А для реанімації виборчого права покличуть Ківалова
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20.01.2024 22:09 Відповісти
А його теперішнє прізвище часом не ПідраХуй?
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20.01.2024 22:35 Відповісти
Право всередині країни зруйнував повністю, тепер в міжнародне лізе.

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20.01.2024 18:37 Відповісти
тобто буба щє і рятівник світу-реаніматор?
чим далі тим цікавише...
щє трохі i середній слон з трьох на яких стоїть світ - це буба!
а зліва їрмак, а зправа татаров..
і пішов тей дарвін...
в нас своя зоологія!
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20.01.2024 18:37 Відповісти
Передайте цьому блохєру, що він президент країни, і має керувати країною, а не записувати відоси
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20.01.2024 18:38 Відповісти
Марно. Він так вжився в роль президента і так насолоджується цим, що марно казати щось. Якась нездорова манія величі, можливо він і справді вірить в свою виключну роль в світовій політиці. Якщо хтось помітив, він дуже рідко використовує займенник "ми", майже всюди-"я", "я зустрівся...", "я провів...", "я відвідав...".
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20.01.2024 20:50 Відповісти
бачите, який у нас зе!презік потужний?
юрист, за освітою, реанімує, щось там, у своїх мареннях.
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20.01.2024 18:39 Відповісти
гендураса собі виколискали пупса - хоч взад заколисковуй...
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20.01.2024 18:41 Відповісти
Воно ще й РЕАНІМАТОР ну не довбограй, блд?
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20.01.2024 18:43 Відповісти
"реаніматор міжнародного права", підітри зелені шмарклі і для початку відпусти хоча б Червінського, перестань переслідувати опозицію-журналістів, віднови закриті на ТБ прямий-еспресо-5й і обмеж корупційні апетити банди мародерів дермака ... мамкін, блін, йурист-заочник.. понавибирали лайна
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20.01.2024 18:44 Відповісти
хто там поближчє, дайте йому щелбан, шо б проснувся...
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20.01.2024 18:46 Відповісти
я вас спрашиваю - это кто-то смотрел...???
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20.01.2024 18:50 Відповісти
всі рядочком сиділи я і дві кішки,
смиливих натиснути кнопку "Play" не виявилося...
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20.01.2024 18:54 Відповісти
Я - ні, бо щойно повечеряв, тож не ризикнув те все дивитись і слухати.
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20.01.2024 21:48 Відповісти
розумію пана - 👍
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20.01.2024 21:58 Відповісти
Как мы перейшли на українську мову? Дуже просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !
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21.01.2024 09:41 Відповісти
твой пост здесь не к месту...\или ты думаешь что если Херпиду перейшов на українську мову - он стал украинистым...?\
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21.01.2024 09:50 Відповісти
Как мы перейшли на українську мову? Дуже просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !
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24.01.2024 16:31 Відповісти
Херпиду патриот...?
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24.01.2024 16:41 Відповісти
Как мы перейшли на українську мову? Дуже просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !

Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!

Херпиду це патріот...?
Бог в помощь гугл

дякую за розуміння.
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24.01.2024 16:45 Відповісти
как тебя понять - ты за кого голосовала в 21019 году...?
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24.01.2024 16:47 Відповісти
как тебя понять - ты за кого голосовала в 21019 году...?

как доживу расскажу..... еще есть время

Пчелы не тратят время на мух, объясняя им что мед лучше г*мна. И вы не тратьте время.
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24.01.2024 16:51 Відповісти
иди дурочка проветрись...!
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24.01.2024 16:52 Відповісти
Как мертвому букеты, т@к и мне ваши советы.
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24.01.2024 16:58 Відповісти
ты ************ чего хочешь...?
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24.01.2024 17:00 Відповісти
У меня все хорошо. Нечем вас порадовать.

до побачення.
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24.01.2024 17:04 Відповісти
танцуй в темпе вальса...
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24.01.2024 17:10 Відповісти
Вы как самое умное растение в мире - хрен. Он все знает.
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24.01.2024 16:47 Відповісти
иди мультики смотри дефачка...
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24.01.2024 16:50 Відповісти
Думать, что дур@ки поумнеют - самая опасная форма оптимизма.
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24.01.2024 16:57 Відповісти
Скоріше б вже ти пішло, "міжнародне чудо", а до нас почнуть блокувати ще і німці. Трударь язиком. Все, про що українці домовитлися з Європою в часи Президенства Порошенко, це нещастя згорне в тряпку.
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20.01.2024 18:50 Відповісти
Великий потужний реаніматор !
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20.01.2024 18:53 Відповісти
у тебе під нижнім тилом ердоган налагоджує стосунки з іраном та рососією, що на це плануєте?...
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20.01.2024 19:00 Відповісти
все вбив а тепер шо
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20.01.2024 19:04 Відповісти
Для початку реанімуйте право в Україні, ну а міжнародене і без вас реанімують за потреби.
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20.01.2024 19:10 Відповісти
світ ще таких ше бачив.......
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20.01.2024 19:13 Відповісти
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20.01.2024 19:13 Відповісти
Зеленский тупо пиарится на войне.
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20.01.2024 19:18 Відповісти
Как мы в Украине перейшли на українську мову? Дуже просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !
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21.01.2024 09:42 Відповісти
А внутрішнє право України все зведене до права ОПи.
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20.01.2024 19:20 Відповісти
Клоун 🤡 уже не только в Украине и в мире! Все уже поняли что оно из себя представляет! Зе....95 (((( Позор страны!!!
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20.01.2024 19:31 Відповісти
Міжнародне право і Квартал-95...
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20.01.2024 19:38 Відповісти
Закінчуй з відосиками, в яких нуль логічного навантаження та йди працюй!
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20.01.2024 19:45 Відповісти
Куди воно піде, його дєрьмак в кабінет не пускає.....
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21.01.2024 02:31 Відповісти
Пі...здимо як дихаємо...
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20.01.2024 19:50 Відповісти
Ти, падлюко, спочатку реанімуй Конституцію України!
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20.01.2024 19:59 Відповісти
Готуємо міжнародні заходи на підтримку України та реанімуємо міжнародне право - Зеленський

Декодую:
"******* та більше нігуя не робимо!"
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20.01.2024 20:07 Відповісти
Реанімація міжнародного права- це вибори в Україні. Вибори в Україні- кінчина "зезрадників" в Україні.Кінчина "зе зрадників України" - державний харч для "ззедента і багатьох "служивих", але "зелених на довші роки .
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20.01.2024 20:08 Відповісти
Сегодня 20-е января. Из обещанных 1Млн FPV-дронов в год, на этот момент в войска должно было поставлено не менее 54000шт.
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20.01.2024 20:09 Відповісти
Знаю я ваші міжнародні заходи. Знову шапіто по заграніцам поскачить клянчити бабло...
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20.01.2024 20:15 Відповісти
https://youtu.be/jK1cxt9aZCc?si=y0kiB4hL4KHLgvIk ...

Свободу Игорю Мазепе... инвесторы в шоке...даже Уолл стрит Джорнел...
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20.01.2024 20:21 Відповісти
Шото ЗЄ розходилося не на жарт. Скоро буде реанімувати сотворєніє світу замість бога. Сподіваюсь, шо неподалік сидять пара дебелих санітарів, бо у найвеличнішого явне загострення. ІМПІЧМЕНТ!!!!!!!!!!
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20.01.2024 20:57 Відповісти
Зелі такі героїчні тексти пишуть, що інопланетяни на всяк випадок евакуювались від Супер-Зе-мена за орбіту Урану.
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20.01.2024 21:22 Відповісти
Як можна реанімувати те, що давно померло?
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20.01.2024 23:07 Відповісти
А коли реанімуєш право в Україні? На яке ви просто наср.ли! Вам вже ніхто грошей не хоче давати, але мусять, бо багато вклали. Маск був правий коли коментував цю харю , коли пять хвилин не просив мільярд..((((
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21.01.2024 02:29 Відповісти
Рятівник керов. В Україні вже врятував, я так розумію.
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21.01.2024 03:07 Відповісти
 
 