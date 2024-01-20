Готуємо міжнародні заходи на підтримку України та реанімуємо міжнародне право, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України ввечері20 січня 2024 року виступив із традиційним відеозверненням до українців у форматі відео.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці українського президента.
Зеленський зазначив: "Вже проводжу наради щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів, які ми плануємо. Це стосується і відносин з партнерами у Європі, у Євросоюзі. Додамо активності.
А також це стосується безпекових гарантій для України. Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи.
Всією архітектурою безпекових гарантій – новою архітектурою – ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права. І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме.
Слава всім, чия сміливість та ефективність стають силою України – спільною силою нашого народу! Слава Україні!"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а то відразу про міжнародні права ліпить...
- На виборчій дільниці...
Так він скоро здуріє.
(колись був "Вова-рапан", але часи змінюються)
Але... Британский стыд
чим далі тим цікавише...
щє трохі i середній слон з трьох на яких стоїть світ - це буба!
а зліва їрмак, а зправа татаров..
і пішов тей дарвін...
в нас своя зоологія!
юрист, за освітою, реанімує, щось там, у своїх мареннях.
смиливих натиснути кнопку "Play" не виявилося...
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
Херпиду це патріот...?
Бог в помощь гугл
дякую за розуміння.
как доживу расскажу..... еще есть время
Пчелы не тратят время на мух, объясняя им что мед лучше г*мна. И вы не тратьте время.
до побачення.
Декодую:
"******* та більше нігуя не робимо!"
Свободу Игорю Мазепе... инвесторы в шоке...даже Уолл стрит Джорнел...