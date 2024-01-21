Українські захисники ліквідували сімох окупантів за допомогою скидів і касетних боєприпасів. ВIДЕО
Аеророзвідники та артилеристи 204-го батальйону 241-ої бригади територіальної оборони Києва уразили особовий склад противника за допомогою скидів і касетних боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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