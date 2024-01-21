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Українські захисники ліквідували сімох окупантів за допомогою скидів і касетних боєприпасів. ВIДЕО

Аеророзвідники та артилеристи 204-го батальйону 241-ої бригади територіальної оборони Києва уразили особовий склад противника за допомогою скидів і касетних боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Окупант не зміг втекти від українського дрона й підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+13
Касета красиво лягла.....
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21.01.2024 11:53
+7
ого, який спостережливий, тобі в розвідку потрібно, а не лежати під диваном.
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21.01.2024 12:38
+5
Красівоє.
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21.01.2024 11:56
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Касета красиво лягла.....
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21.01.2024 11:53 Відповісти
Красівоє.
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21.01.2024 11:56 Відповісти
І касета лягла і орки лягли
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21.01.2024 11:58 Відповісти
Автори відео нас що за дебілів мають? Нічого що на відео літо? Для чого нас годувати півгодичними відосіками?
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21.01.2024 12:19 Відповісти
ого, який спостережливий, тобі в розвідку потрібно, а не лежати під диваном.
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21.01.2024 12:38 Відповісти
Де ти там літо побачив? То відос здрона глюканув трохи з контрастом! Так буває...
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21.01.2024 20:39 Відповісти
Захист України, не можливо відкласти, як це постійно робить Стефанчук з корнієнком щодо нормативних актів з МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ, бо це НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, яку привладні з 2019 року саботували!!
Результати рішень, прийнятих урядовцями Гончарука і ШмигалЯ разом з купою ДержСекретарів, - цьому приклад!! Матеріалів, для роботи СБУ ДБР і ГенПрокуратури, більше ніж ДОСТАТНЬО! Саботування положень, зокрема, ЗаконуУкраїни «Про мобілізацію та мобпідготовку», достатньо!!
Західні Партнери з дипломатами, знають набагато більше!
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21.01.2024 13:01 Відповісти
на відео літо? в футболках
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21.01.2024 13:12 Відповісти
да - если хочешь свежего, у тебя есть варианты...!
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21.01.2024 14:04 Відповісти
іди зніми свіжіше, ми подивимись.
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21.01.2024 16:20 Відповісти
Касетв з накабздоном чи хіром олександрова?
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21.01.2024 17:43 Відповісти
 
 