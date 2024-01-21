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Новини Відео Війна
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Зеленський про втому від війни: Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу. ВIДЕО

Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити. Якщо ми втомимося, ми втратимо те, що маємо.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю 4 News, інформує Цензор.НЕТ.

"Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити, в іншому разі вийде так, що хтось захищає державу, а я говорю не тільки про фронт, це і люди, які працюють, які мають бізнес, сплачують податки, і можна втомитися під ракетами це робити, але люди продовжують. Це все важливо, втомитися від цього ми не маємо права, бо ми втратимо все, що маємо", - зазначив Зеленський.

Він навів аналогію із втомою людини після роботи ввечері, але зранку всі знову бадьорі йдуть працювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про мобілізацію: "Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине". ВIДЕО

"Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу, боротися, якщо ми хочемо її зберегти", - додав глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815)


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Топ коментарі
+41
Дайте йому сельодки! Бо сратиме ротом тижнями. Їбанько гундосе
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21.01.2024 12:03
+40
Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу.

Це ти про кого?
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21.01.2024 12:02
+33
Иой! Йой! Чотирижди втомлений....
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21.01.2024 12:04
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Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу.

Це ти про кого?
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21.01.2024 12:02 Відповісти
Втома...
Всім відома...
Чай заверений... дома...
Завалена робота...
Поваленні мізкові шторми...

Але треба прийти в норму-
Відповісти... лайна поїсти...
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21.01.2024 12:15 Відповісти
Это про ежедневный утренний детокс. Многим торчкам он помогает.
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21.01.2024 12:16 Відповісти
а це боневтік бонелоз бонетряпка про своє оточення, навіть про саме делеке
про всі адміністрації, чиновників всіх рівнів, про їх оточення
про всіх депутатів та тих хто сидить на тендерах.......
силовики всіх катигорій... всі грошовиті....
а самі бойові люди, це радники ОПи, яких 80+
помічники депутатів, яких тисячі
їх водії рішали та принеси-подай, а їх мабудь до сотні тисяч.
і вся блатна писдота.... навіть не кажу за батальйони монако та куршавель
це ж саме вони, прямо зранку, вже ***** 2 рови великої війни та 9 років з 2014го
кожен день просипаються ранком і писдують в окопи.
це ж завдяки їм, ЗСУ повністтю забеспечені
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21.01.2024 12:23 Відповісти
Падло КО-НЧИН-е, тобі нагадати про пані конгресвумен Спартц, яка криком кричала, просячи вас всіх просунутися, гори у пеклі утирок, разом зі всім вашим кодлом..
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21.01.2024 13:10 Відповісти
На жаль, вони не здатні побачити причинно-наслідкові зв'язки. Ці гуппі живуть від ранку до вечора
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21.01.2024 12:11 Відповісти
Їх пращурів завезли з боліт , тому , що взяти ... генетична вада
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21.01.2024 12:14 Відповісти
Що було вчора - вони вже не пам'ятають, що буде завтра - їх не стосується
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21.01.2024 12:23 Відповісти
Дайте йому сельодки! Бо сратиме ротом тижнями. Їбанько гундосе
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21.01.2024 12:03 Відповісти
Бутусова потрібно попросити, що б публікував лише один пост Зеленського на день, більше цензор не витримає)))
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21.01.2024 12:46 Відповісти
Закинувся -- і в біи
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21.01.2024 12:04 Відповісти
"Невтомний" він наш...
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21.01.2024 13:56 Відповісти
Иой! Йой! Чотирижди втомлений....
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21.01.2024 12:04 Відповісти
Захисничок.. чотириразовий.
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21.01.2024 12:05 Відповісти
Та судячи з щоденних корупційних історій, ти Вован разом з твоїми шестірками "працюєте" невтомно. Якби таку енергію, та в питаннях обороноздатності, то кордони 1991 могли б стати і реальністю. Але...... відбудова вілл в Італії, Іспанії, Монако і т.п. місцях для вас важливіше від ліній оборони та ВПК.
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21.01.2024 12:06 Відповісти
Так і запишемо для історії: ця зажиріла та цинічна влада ніколи не проб'є дно, бо живе на багатоповерховому дні..
ЗАхистник.. Чужими руками захищаєте ( від чого Вам втомитись ? Від банкетів за бюджетні кошти ).
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21.01.2024 12:07 Відповісти
Бубачка не може собі дозволити менше пи₴діти в той час як його подільники на чолі з дєрьмаком не дозволяють собі перестати красти.
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21.01.2024 12:07 Відповісти
Й нікого до нього не підпустять хто може сказати Зе що відосами, оточенням з мородерів-корупціонерів, татаровими- людьми януковоча(які доречі мають бути під люстрацією), людьми які мають високий ризик бути пов'язані з фсб - Є-ак, профнепридатними арахіміями - країну не захистити!
P. S. Невже вже не повернеться Зе у реальність?
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21.01.2024 12:08 Відповісти
А в нього що немає доступу до інтернету? Чи воно настільки тупе!
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21.01.2024 12:40 Відповісти
Він ніколи не був у реальності (актор недоумок), тому нікуди повертатись.
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21.01.2024 13:19 Відповісти
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21.01.2024 12:09 Відповісти
Ти візьми на себе покладену на тебе Конституціює реальну відповідальність за мобілізацію країни в цілому і мобілізацію у ЗСУ!
Поки ти , як заєць бігаєш від цих питань, "протівопріцєльнім зігзагом".
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21.01.2024 12:10 Відповісти
Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу Джерело:

Ввечері - видосік, а зранку... думати, що ввечері триндіти....
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21.01.2024 12:13 Відповісти
Крутити відосіки гіркіну в тюрмі. Хай корчить бандита та терориста.
Відосіки - на озброєння! Поки не заборонили гуманітарні організації - як інструмент для катувань.
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21.01.2024 13:05 Відповісти
А вночі баїньки під колискову від Єрмака? Зранку знову "позахищав, ввечері втомився і так далі?
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21.01.2024 12:16 Відповісти
Йому напевно кажуть що в нього високий рейтинг...
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21.01.2024 12:17 Відповісти
Що він має на увазі? Ввечері можна задутися коксом?
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21.01.2024 12:18 Відповісти
П
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21.01.2024 12:19 Відповісти
і
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21.01.2024 12:20 Відповісти
І кожен вечор, ми почанаем квн!
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21.01.2024 12:20 Відповісти
Можно просидеть в кресле президентский срок,но по его окончанию ты должен уйти и не искать причины остаться без избрания.
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21.01.2024 12:22 Відповісти
Ееее, куда уйті?!
Тільки на нари він зі всією своєю шоблою має піти!
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21.01.2024 12:30 Відповісти
це ти гнусавопике курво про тих 73%, які "усталі ат вайни" в 2019 ? Зато зараз всі непогано "відпочивають" і всім, нарешті "вєсєло та прікольно", все, як замовляли... Виродки грьобані.
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21.01.2024 12:27 Відповісти
У людей уже давно не война в головах. В 22 люди жили войной, поэтому и результат был. Сейчас же боевые действия воспринимаются как что-то далекое, которое тебя не касается.
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21.01.2024 12:28 Відповісти
На вечір так втомився ******* гроші,а зранку знов є натхнення
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21.01.2024 12:28 Відповісти
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21.01.2024 12:30 Відповісти
Клоун бредит под порошком🤡
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21.01.2024 12:33 Відповісти
Вкотре, ЦН не перетворюйтесь в УП.
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21.01.2024 12:33 Відповісти
Зелена потвора не може второпати , що краіну потрібно захищати
цілодобово , а не тоді , коли комусь заманеться 😠
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21.01.2024 12:35 Відповісти
"янелох янетряпкович Боневтiк" - жгi iсчьо...
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21.01.2024 12:37 Відповісти
Таке вже наговорило, що Кличко відпочиває
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21.01.2024 12:39 Відповісти
Можна нюхнути коксу і захищати державу хоч круглі сутки і відосики записувати.
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21.01.2024 12:43 Відповісти
Что там та усталость от войны в сравнении с усталостью от тебя.
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21.01.2024 12:43 Відповісти
Я всегда на позитиве. А ты из тех похоже кто встал не стой ноги сегодня..
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21.01.2024 13:02 Відповісти
чморити владу улюблена розвага українців.

А при таких підкацапських гнидах як Зю і ко - це ще й обов'язок
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21.01.2024 16:57 Відповісти
його ноги з подолякової дупи стирчать) ...Реєстрація:21.01.2024
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21.01.2024 13:12 Відповісти
Це у нас боневтік бонетряпкович разом з кварталом 95 Україну захищають?
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21.01.2024 12:44 Відповісти
Це воно красиво зачитує для тих, хто на передку в окопах, інколи по п'ять діб без сну, відбиває хвилі наступу кацапів? Убоге в бункері читає тексти сценаристів лайнокварталу.
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21.01.2024 12:52 Відповісти
пожалуйста- собери всех своих шидов, оторви от кормушки, дай по лопате, кулебе-две лопаты и в окопы
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21.01.2024 12:53 Відповісти
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21.01.2024 12:54 Відповісти
В цій втомі добра половина завдячуючи тобі.
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21.01.2024 12:54 Відповісти
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21.01.2024 12:55 Відповісти
Один блаЗЕнь так довго та вдало пародіював Президентів України, що й сам став пародією на президента.
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21.01.2024 13:56 Відповісти
Дякую, низко вклоняюсь двум найвидатнішім особистостям ***********, оплоту вільного Світу, ставшим на захист України - Володимиру Олександровичу і Андрію Борисовичу !
Аве! Аве! Аве!
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21.01.2024 12:56 Відповісти
От смердючий гівнюк. Тай не простий смердючий гівнюк а смердючий гівнюк-підераст.
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21.01.2024 12:58 Відповісти
Клован чудить...
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21.01.2024 13:05 Відповісти
Від тебе і твого ЗЕбидла втомилися вже давно усі адекватні люди в цій країні, відтак, пішов на х.. тупий клоун.
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21.01.2024 13:07 Відповісти
базікало, від тебе втомилися. Бо ти вже дістав усіх "своєй душевной простотой". Вова, папа Саша, мама Ріма так за тобою скучили, не можу передати словами...
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21.01.2024 13:08 Відповісти
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21.01.2024 13:10 Відповісти
У грудні кульома заявив, що то не сенатори Зеленського наХ послали під час вересневого турне, а від початку так планувалося.
Історію переписують просто на очах.
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21.01.2024 13:53 Відповісти
В Киеве во время войны открыли футбольный стадион команды "Левый берег".Арена рассчитана на пять тысяч зрителей. Поле имеет натуральное покрытие, обогрев и автоматический полив.Также на арене разместили большой баннер, на котором написано "Слава Украине. Героям Слава".

Поняли кацапы? Мы вас баннерами с надписями всех добьём
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21.01.2024 13:20 Відповісти
Яке воно кончане
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21.01.2024 13:30 Відповісти
У меня нет знакомых наркоманов
Но ,судя по фильмам, им можно внушить практически все
Видать, Володе , внушили
Что он ВОЕВАЛ
Для убедительности ,небось, и документы сварганили Про УБД
А может быть,все еще проще
Он просто совсем КОНЧЕНЫЙ
Одного он не понимает
Когда ты - КОНЧЕНЫЙ
Народ за тобой не пойдет
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21.01.2024 13:33 Відповісти
ВиЗЕри подібного кшталту найкраще прокомментував лідор "сук урода" Арахамія: "Ну што ж мне тіпєрь і в отпуск ні єздіть?".
Це коли його в Одесі на "небажаному контакті" з місцевим криміналітетом минулою осінню прихопили.
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21.01.2024 13:48 Відповісти
Лопати роздай , тряпка!
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21.01.2024 13:55 Відповісти
Нельзя устать воровать.
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21.01.2024 14:16 Відповісти
А военное производство будут инопланетяне развивать? Только 300.000 в ОПК, при миллионах безработных и уехавших. Но тут вина и Зеленского и народа тоже, надо быть объективным
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21.01.2024 15:07 Відповісти
Невтомно тырить деньги с бюджета на войне- вот его слоган
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21.01.2024 17:27 Відповісти
Так тебе ж обрали "уставшиє ат вайни", альо. Ти ж якраз на темі "нада пєрєстать стрєлять" виліз. А тепер ти киданув свій лохторат, виходить? Зебіли, ку-ку, ваш Лідор вас кинув!
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21.01.2024 18:31 Відповісти
Роман Москаль

@RomanMoskal70

Головою наглядової ради Укроборонпрому Зеленський та його шапіто призначили спеціаліста у торгівлі рибою.. А шо - президент України у нас фахівець із гри чл...ом на роялі, то чому торговець рибою не може розбиратися у виробництві зброї??
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21.01.2024 19:28 Відповісти
19.42
Зе курнув уже і пішов спати....
Соррі.
відосик записаний буде своєчасно виставлений!
ще раз соооооріііііі
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21.01.2024 19:43 Відповісти
Заснув би ти навіки.
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21.01.2024 23:10 Відповісти
Ти задовбав свій народ ,як тебе люди терпіти не можуть і харю твою
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22.01.2024 09:04 Відповісти
 
 