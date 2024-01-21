Зеленський про втому від війни: Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу. ВIДЕО

Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити. Якщо ми втомимося, ми втратимо те, що маємо.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю 4 News, інформує Цензор.НЕТ.

"Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити, в іншому разі вийде так, що хтось захищає державу, а я говорю не тільки про фронт, це і люди, які працюють, які мають бізнес, сплачують податки, і можна втомитися під ракетами це робити, але люди продовжують. Це все важливо, втомитися від цього ми не маємо права, бо ми втратимо все, що маємо", - зазначив Зеленський.

Він навів аналогію із втомою людини після роботи ввечері, але зранку всі знову бадьорі йдуть працювати.

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"Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу, боротися, якщо ми хочемо її зберегти", - додав глава держави.