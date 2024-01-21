Зеленський про втому від війни: Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу. ВIДЕО
Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити. Якщо ми втомимося, ми втратимо те, що маємо.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю 4 News, інформує Цензор.НЕТ.
"Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити, в іншому разі вийде так, що хтось захищає державу, а я говорю не тільки про фронт, це і люди, які працюють, які мають бізнес, сплачують податки, і можна втомитися під ракетами це робити, але люди продовжують. Це все важливо, втомитися від цього ми не маємо права, бо ми втратимо все, що маємо", - зазначив Зеленський.
Він навів аналогію із втомою людини після роботи ввечері, але зранку всі знову бадьорі йдуть працювати.
"Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу, боротися, якщо ми хочемо її зберегти", - додав глава держави.
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Це ти про кого?
Всім відома...
Чай заверений... дома...
Завалена робота...
Поваленні мізкові шторми...
Але треба прийти в норму-
Відповісти... лайна поїсти...
про всі адміністрації, чиновників всіх рівнів, про їх оточення
про всіх депутатів та тих хто сидить на тендерах.......
силовики всіх катигорій... всі грошовиті....
а самі бойові люди, це радники ОПи, яких 80+
помічники депутатів, яких тисячі
їх водії рішали та принеси-подай, а їх мабудь до сотні тисяч.
і вся блатна писдота.... навіть не кажу за батальйони монако та куршавель
це ж саме вони, прямо зранку, вже ***** 2 рови великої війни та 9 років з 2014го
кожен день просипаються ранком і писдують в окопи.
це ж завдяки їм, ЗСУ повністтю забеспечені
ЗАхистник.. Чужими руками захищаєте ( від чого Вам втомитись ? Від банкетів за бюджетні кошти ).
P. S. Невже вже не повернеться Зе у реальність?
Поки ти , як заєць бігаєш від цих питань, "протівопріцєльнім зігзагом".
Ввечері - видосік, а зранку... думати, що ввечері триндіти....
Відосіки - на озброєння! Поки не заборонили гуманітарні організації - як інструмент для катувань.
Тільки на нари він зі всією своєю шоблою має піти!
цілодобово , а не тоді , коли комусь заманеться 😠
А при таких підкацапських гнидах як Зю і ко - це ще й обов'язок
Аве! Аве! Аве!
Історію переписують просто на очах.
Поняли кацапы? Мы вас баннерами с надписями всех добьём
Но ,судя по фильмам, им можно внушить практически все
Видать, Володе , внушили
Что он ВОЕВАЛ
Для убедительности ,небось, и документы сварганили Про УБД
А может быть,все еще проще
Он просто совсем КОНЧЕНЫЙ
Одного он не понимает
Когда ты - КОНЧЕНЫЙ
Народ за тобой не пойдет
Це коли його в Одесі на "небажаному контакті" з місцевим криміналітетом минулою осінню прихопили.
@RomanMoskal70
Головою наглядової ради Укроборонпрому Зеленський та його шапіто призначили спеціаліста у торгівлі рибою.. А шо - президент України у нас фахівець із гри чл...ом на роялі, то чому торговець рибою не може розбиратися у виробництві зброї??
Зе курнув уже і пішов спати....
Соррі.
відосик записаний буде своєчасно виставлений!
ще раз соооооріііііі