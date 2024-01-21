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Воїни ЗСУ в районі Урожайного відбили ворожий штурм дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Воїни з підрозділу Булава із побратимами з Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького відбили ворожий штурм в районі Урожайного дронами "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, позиції були утримані і ворог зазнав втрат завдяки професіоналізму українських військових і вашій допомозі на створення FPV-дронів "Дикі Шершні".

Цей дрон було передано бійцям за ваші кошти. Готуємо для захисників нову партію дронів. Долучайтеся до нашого збору на "Дикі Шершні":

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Дивіться: Українські захисники ліквідували сімох окупантів за допомогою скидів і касетних боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Щиро дякуємо, нашим Захисникам України!!
Памятаймо та підтримуймо Захисників, хто і, як може!
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21.01.2024 15:17 Відповісти
перше враження (Булава, Дикі шешні) із "бойового розвороту" - РЕСПЕКТ!
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21.01.2024 15:58 Відповісти
два промахи. бмп чудом загорілась.
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21.01.2024 16:31 Відповісти
то новачки вчаться щоб до Мадяра заявку подати в підрозділ Птахи Мадяра
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21.01.2024 17:33 Відповісти
Это Времевский выступ (бывший), с чего началось наше контрнаступление.
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21.01.2024 17:57 Відповісти
 
 