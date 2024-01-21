Воїни ЗСУ в районі Урожайного відбили ворожий штурм дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Воїни з підрозділу Булава із побратимами з Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького відбили ворожий штурм в районі Урожайного дронами "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, позиції були утримані і ворог зазнав втрат завдяки професіоналізму українських військових і вашій допомозі на створення FPV-дронів "Дикі Шершні".

Цей дрон було передано бійцям за ваші кошти. Готуємо для захисників нову партію дронів. Долучайтеся до нашого збору на "Дикі Шершні":

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