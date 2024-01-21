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Прикордонники зі "Стугни" знищили ворожу БМП-2 на відстані 4 кілометри. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили БМП-2 окупантів. Відстань до цілі становила близько 4 кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе наздоганяє окупанта, який стрімголов біжить від неминучої смерті. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Бахмут (1560) БМП (409)


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Топ коментарі
+22
Ще пару пусків і буде підтверджено заявлену дальність в ТТХ в бойових умовах!
Конструкторам РЕСПЕКТ! Файна машина!
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21.01.2024 18:21
+18
Ну і ЗБС одною "бехою" менше...
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21.01.2024 18:11
+11
Беха для Стугни - це саме ТО! Тетяна Чорновол підтвердить.....)))))
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21.01.2024 18:24
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Ну і ЗБС одною "бехою" менше...
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21.01.2024 18:11 Відповісти
ФПВ дрон обходиться в 30 раз дешевше!!!Не завжди з першого разу вдається,але все одно різниця в ціні ********** величезна!
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21.01.2024 18:22 Відповісти
Беха для Стугни - це саме ТО! Тетяна Чорновол підтвердить.....)))))
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21.01.2024 18:24 Відповісти
Та ще салют 30мм буде забезпечений.
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21.01.2024 18:28 Відповісти
та там і стрільців хробаків десь 6 могло бути! Крім екіпажу!
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21.01.2024 18:32 Відповісти
Є нюанси на деяких ділянках у орків вже дуже велике насичення РЕБ, дрони треба централізовано ділити по частотам і мішати їх в підрозділи... також добавити ведення цілі АІ алгоритмом, що зменьшить ефективність РЕБ...

А стугні пох... на РЕБ...

але ви праві дрони ефективніші, якщо виробники зможуть освоїти захват цілі вони будуть кращі стугни у всіх планах...
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21.01.2024 18:31 Відповісти
не всі дрони несуть такий заряд як у стугни. ті що зазвичай несуть боєгловку рпг, звичайно є дрони і такі що піднімуть боєгловку стугни.
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21.01.2024 18:50 Відповісти
Згоден,РЕБів в них немало.
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21.01.2024 18:55 Відповісти
Може краще і дешевше коктейль Молотова, як пропонував Боневтік!
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21.01.2024 18:37 Відповісти
Ну от не треба так,я просто про те що дрон дешевше,і навіть безпечніша для оператора збрля ніж ПТРК.А КМ це той хто таке радив,хай сам і застосовує
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21.01.2024 18:58 Відповісти
Війна це три пункти - гроші, гроші, гроші
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22.01.2024 03:03 Відповісти
І ще раціональне використання
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22.01.2024 10:49 Відповісти
Ще пару пусків і буде підтверджено заявлену дальність в ТТХ в бойових умовах!
Конструкторам РЕСПЕКТ! Файна машина!
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21.01.2024 18:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY а хлопаки їбашать, їбашать хлопаки
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21.01.2024 18:45 Відповісти
наші найкращі і найдобріші в світі бабусі...
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21.01.2024 18:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BPmTBwEZWSQ https://www.youtube.com/watch?v=BPmTBwEZWSQ

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21.01.2024 19:52 Відповісти
Наши хлопцы молодцы. Но благодаря чему это было достигнуто в этот момент. И где сегодняшнее правительство при этом? Где гундосый?

https://antikor.com.ua/ru/articles/606142-kak_ohotniki_i_eks-************************************************************
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21.01.2024 19:06 Відповісти
ГундосЬІй на місці! Керує..... А не на клаві працює
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21.01.2024 19:14 Відповісти
Сколько платят, подоляшавка? Ты последний из могикан... Неужели не понял что тебя уже кинули?
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21.01.2024 19:48 Відповісти
вивчай українську мову! коли в полон будеш здаватися - знадобиться!
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21.01.2024 19:51 Відповісти
коли будуть "брати" - бажано із собою мати фото Мацієвського (або відео)
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21.01.2024 19:56 Відповісти
Порт Усть-Луга: є чому
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21.01.2024 19:08 Відповісти
Відстань - 3480 м. Нормально так пульнули.
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21.01.2024 19:10 Відповісти
снайпери... красунчики
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21.01.2024 20:25 Відповісти
 
 