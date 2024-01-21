Прикордонники зі "Стугни" знищили ворожу БМП-2 на відстані 4 кілометри. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили БМП-2 окупантів. Відстань до цілі становила близько 4 кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

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