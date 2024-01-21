Прикордонники зі "Стугни" знищили ворожу БМП-2 на відстані 4 кілометри. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили БМП-2 окупантів. Відстань до цілі становила близько 4 кілометрів.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+22 Luk Viktor
показати весь коментар21.01.2024 18:21
+18 phantom4
показати весь коментар21.01.2024 18:11
+11 Luk Viktor
показати весь коментар21.01.2024 18:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стрільцівхробаків десь 6 могло бути! Крім екіпажу!
А стугні пох... на РЕБ...
але ви праві дрони ефективніші, якщо виробники зможуть освоїти захват цілі вони будуть кращі стугни у всіх планах...
Конструкторам РЕСПЕКТ! Файна машина!
https://antikor.com.ua/ru/articles/606142-kak_ohotniki_i_eks-************************************************************