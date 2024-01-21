За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто населених пунктів у 9 областях, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 21 січня звернувся до українців із традиційним зверненням у відеоформаті.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента.
Зеленський зазначив: "Завершується ще один тиждень цієї війни і наших активних дій, нашої оборони. Від початку лише цієї доби – вже близько 60 боїв. Найбільш інтенсивно – Авдіївський напрямок, також Бахмутський, Мар’їнський, Купʼянський, Південь нашої держави. Було більш ніж 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетні удари.
За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто міст, містечок, наших сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини до Сумщини, Миколаївщина, Кіровоградщина, наші області. Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких.
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нарід вже раз вибирав якуневича з двома судимостями, потім вибрав Верховним Головнокомандувачем чувака з 4-мя відкосами.
Далі буде Поворознюк
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а это вы просто пришли в инофрмационный тупик и бьетесь лбом в стену кроме Вас это уже не интересно никому
все все видят это только деньги на единный марафон все больше а толку зеро
правда в тому, що москвороті з паспортом громадянина України, а не рускоязичні українці, зневажають мову і продовжують своїх внуків привчати до собачого язика. І ще б можна було якось це терпіти в умовах миру. Але зараз, коли кацапи винищують все українське, вбивають людей за мову, за українство, прагнуть сплюндрувати Україну, стерти на порох назву, культуру, традиції, віру, пам'ять, будь-яку згадку про українське, потурання москворотим вважаю огидним та блюзнірським чином, злочином
По перше, вони б з легкістю справилися зі створенням «відеозвернень».
По друге, навіть найдурніший штучний інтелект не додумається до того, щоб на зустріч з представниками демократичної країни, одягтися як наркобарон, чи латиноамериканський диктатор.