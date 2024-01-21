За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто населених пунктів у 9 областях, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 21 січня звернувся до українців із традиційним зверненням у відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Завершується ще один тиждень цієї війни і наших активних дій, нашої оборони. Від початку лише цієї доби – вже близько 60 боїв. Найбільш інтенсивно – Авдіївський напрямок, також Бахмутський, Мар’їнський, Купʼянський, Південь нашої держави. Було більш ніж 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетні удари.

За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто міст, містечок, наших сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини до Сумщини, Миколаївщина, Кіровоградщина, наші області. Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких.

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