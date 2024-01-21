УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3810 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
3 058 34

За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто населених пунктів у 9 областях, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 21 січня звернувся до українців із традиційним зверненням у відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Завершується ще один тиждень цієї війни і наших активних дій, нашої оборони. Від початку лише цієї доби – вже близько 60 боїв. Найбільш інтенсивно – Авдіївський напрямок, також Бахмутський, Мар’їнський, Купʼянський, Південь нашої держави. Було більш ніж 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетні удари.

За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто міст, містечок, наших сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини до Сумщини, Миколаївщина, Кіровоградщина, наші області. Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Готуємо міжнародні заходи на підтримку України та реанімуємо міжнародне право, - Зеленський. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На засіданні Ставки був представлений план наших дій на наступний рік, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (603)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Потужно. Сильно. Велично. Вже не знаю яких ще слів підібрати бо сльози гордості клаву заливають.
показати весь коментар
21.01.2024 22:04
+17
Дякуємо за звернення. Нажаль, немає змоги назвати конкретну суму, бо це таємна інформація, але можемо Вас запевнити, що вся наша команда потужно попрацювала на цьому напрямку. Результати справді вражаючі. - Офіс преЗЕдента України.
показати весь коментар
21.01.2024 22:08
+16
А скільки Зєліне шапіто за цей день змародерило в України?
показати весь коментар
21.01.2024 22:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.01.2024 21:57 Відповісти
А я чекав цього пердливого хрипіння
показати весь коментар
21.01.2024 22:39 Відповісти
А скільки Зєліне шапіто за цей день змародерило в України?
показати весь коментар
21.01.2024 22:00 Відповісти
Дякуємо за звернення. Нажаль, немає змоги назвати конкретну суму, бо це таємна інформація, але можемо Вас запевнити, що вся наша команда потужно попрацювала на цьому напрямку. Результати справді вражаючі. - Офіс преЗЕдента України.
показати весь коментар
21.01.2024 22:08 Відповісти
може це тому що в голові одного недоумка війна вже закінчилась ?
показати весь коментар
21.01.2024 22:03 Відповісти
А ще тому, що 30 здорових бугаїв бігають за журналістом, а журналістів багато
показати весь коментар
21.01.2024 22:12 Відповісти
Йшов би вже з тими "нетлінними" промовами в Тік-Ток, тим паче, що тамтешня аудиторія не відрізняється видатними розумовими здібностями, отже, є всі шанси на успіх.
показати весь коментар
21.01.2024 22:03 Відповісти
Ти теж за все будеш відповідати, я в це свято вірю ...
показати весь коментар
21.01.2024 22:03 Відповісти
а то зря )))

нарід вже раз вибирав якуневича з двома судимостями, потім вибрав Верховним Головнокомандувачем чувака з 4-мя відкосами.

Далі буде Поворознюк
показати весь коментар
21.01.2024 22:42 Відповісти
Потужно. Сильно. Велично. Вже не знаю яких ще слів підібрати бо сльози гордості клаву заливають.
показати весь коментар
21.01.2024 22:04 Відповісти
Добавляйте до кожного - надзвичайно..
показати весь коментар
21.01.2024 22:28 Відповісти
Так кацап кожен день гатить....Чого про це мова,та акцент вечером 21.01?
показати весь коментар
21.01.2024 22:05 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2024 22:06 Відповісти
То нехай ***** столицю в хабаровск перенесе.
показати весь коментар
21.01.2024 22:08 Відповісти
Та ні - на Магадан - саме безпечне місце на зараз...
показати весь коментар
21.01.2024 22:19 Відповісти
Хабаровськ китайці вже по своєму перейменували,путіну туди зась! Вони перші і їм туди ближче!
показати весь коментар
22.01.2024 01:17 Відповісти
ти реально вважаэш, шо тв БПЛА відмажуть тебе від здохнуть в окопі, шоб захистити Лисого з Кварталу ?
показати весь коментар
22.01.2024 01:19 Відповісти
У Подляківських позітівістов Мародерні новий сайт - див нижче . Та раз висвітилося інервю Буданова ЦЬОМУ САЙТУ в листопаді 2021 року де він точно назвав початок впономасштабної . навіть про Маріуполь й Запоріжжя тютілька в тютільку спрогнозував у листопаді 2021 р . От шкода сайт знесла скопіювала- а от стаття більше не знаходиться . Пошук тільки архіві тільки на 2024 рік відкривається - й там Зєля- Буданов ,Буданов -Зеля й плахой Арестович... й апять Зєля-Буданов ...ОБРИГАТЬСЯ

https://novynarnia.com/arhiv/ https://novynarnia.com/arhiv/
показати весь коментар
21.01.2024 22:17 Відповісти
Я пропоную закидати русню асфальтом......
показати весь коментар
21.01.2024 22:26 Відповісти
Зараз це неможливо він примерз!
показати весь коментар
22.01.2024 01:18 Відповісти
Треба просто не стріляти.Журналістів остав в спокої, конферансьє війни.
показати весь коментар
21.01.2024 22:26 Відповісти
Вже п'ять років одна нелюдь гвалтує Україну зсередини
показати весь коментар
21.01.2024 22:27 Відповісти
Картина нннада?? Двадцять хвилин тому ще стояла, можно ще встигнути активувати олх-доставку.
показати весь коментар
21.01.2024 22:28 Відповісти
нахрена мне Ваша каждовечерняя статистика я все могу это прочитать в том что происходитиь Ваша вина если бы сказали что положили в 8 областях раши грады кучу рашистов и больше не было обстрелов то это да
а это вы просто пришли в инофрмационный тупик и бьетесь лбом в стену кроме Вас это уже не интересно никому
все все видят это только деньги на единный марафон все больше а толку зеро
показати весь коментар
21.01.2024 22:30 Відповісти
Ви просто потужний мрійник
показати весь коментар
21.01.2024 22:38 Відповісти
Шо чувак кури? Млять
показати весь коментар
21.01.2024 22:37 Відповісти
про андрія луганського...
правда в тому, що москвороті з паспортом громадянина України, а не рускоязичні українці, зневажають мову і продовжують своїх внуків привчати до собачого язика. І ще б можна було якось це терпіти в умовах миру. Але зараз, коли кацапи винищують все українське, вбивають людей за мову, за українство, прагнуть сплюндрувати Україну, стерти на порох назву, культуру, традиції, віру, пам'ять, будь-яку згадку про українське, потурання москворотим вважаю огидним та блюзнірським чином, злочином
показати весь коментар
21.01.2024 22:53 Відповісти
в якомусь савєцькому кіні про развєдчіків такий епізод стався, коли молодий вишколений есесівець дізнається, що його батьки були ідейними ворогами націонал-соціалізму, то їх репресували (знищили) а їх сина (його) виховали в гітлерюгенді відданим справі гітляра. Так от, коли він втямив що над ним вишукано надругалися, зґвалтувавши справу та ідеї батьків, перетворили його на маріонетку, то він пішов і застрелився, бо переконання поміняти вже не міг, але самоусвідомлення своєї маріонеточності, трагедію всього того глуму, що над ним вчинили вбивці його батьків, не залишили йому іншого виходу. Так от і андрій.. твоїх предків зрусифікували в огидний спосіб, а ти пишаєшся своєю упослідженністю... коли ж до тебе дійде??? чи допетраєш??? шанс є, як мені здається
показати весь коментар
21.01.2024 23:22 Відповісти
Є таке , підтверджую
показати весь коментар
21.01.2024 23:29 Відповісти
сьогодні в стрімі луганський відзначив що з московії глядачів 2-3%, а всі інші - українці з усього світу. Зауважив, як же він розрізняє де українці, бо більшість пише йому єзиком. Він не відповів - "отморозився", а дійсно, подумав я.. це ж "рускоєзичний українєц" шо та тайська дівка з яйцями (я)
показати весь коментар
22.01.2024 00:35 Відповісти
Оцінивши діяльність зеленського на посту президента, я прийшов до висновку, що його з легкістю змогли б замінити Siri чи Alisa: штучні інтелекти від Aple та Google.

По перше, вони б з легкістю справилися зі створенням «відеозвернень».
По друге, навіть найдурніший штучний інтелект не додумається до того, щоб на зустріч з представниками демократичної країни, одягтися як наркобарон, чи латиноамериканський диктатор.
показати весь коментар
21.01.2024 23:47 Відповісти
Пiдсадили дурака, аби пiдписи ставив вiд iменi Украiни.
показати весь коментар
22.01.2024 00:23 Відповісти
Казав,що як піде з посади, ми будем плакати за ним! Зараз вже хочеться плакати,тільки б пішов!
показати весь коментар
22.01.2024 01:25 Відповісти
Я вам ничего не должен..., войны не будет... готовим шашлыки...а видосик записать...что два пальца об Крещатик ...
показати весь коментар
22.01.2024 05:57 Відповісти
 
 