Автомобіль із трьома окупантами вибухає під час запису "відосика": "Потерпи, тебе немножко осталось...". ВIДЕО
Автомобіль, у якому їхало троє окупантів раптово вибухнув у той момент, коли один із загарбників саме записував відео на свій телефон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, останній "відосик" окупанта опублікований у соцмережах. На записі російський військовий розповідає про те, що вони з напарником підібрали свого пораненого і евакуйовують його.
"Потерпи, тебе немножко осталось", - звертається він до свого "трьохсотого".
На наступних кадрах з'являється палаюча ворожа вантажівка на узбіччі. Саме порівнявшись з нею у повітря злітає і автомобіль із трьома окупантами.
Топ коментарі
+78 Роман с камнем
показати весь коментар01.02.2024 11:00
+42 Александр Чуднивец #474549
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сподіваюсь хоч вони не лізуть в армію рашкі
Тут вірогідність підриву БП в машині, якраз в момент проїзду звичайно є, але вона щезаюче мала. нмд звичайно..
Знала ж «хiвря» орла куди Мала проводжати
Ой, Катюшо, шiдi-рiдi, Як будеш ти жити-
Перед танком дiточок Маеш ти водити...
Де ж тепер - та Катруся,Що у берег скиглить?
Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
китай виробляє, гарні смартфони.
витримав атаку дрона, і пролежав фіг знає скільки, поки не попав до рук наших бійців.
Йолопе - у нас ніде неприймають биту тару!