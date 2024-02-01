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Автомобіль із трьома окупантами вибухає під час запису "відосика": "Потерпи, тебе немножко осталось...". ВIДЕО

Автомобіль, у якому їхало троє окупантів раптово вибухнув у той момент, коли один із загарбників саме записував відео на свій телефон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, останній "відосик" окупанта опублікований у соцмережах. На записі російський військовий розповідає про те, що вони з напарником підібрали свого пораненого і евакуйовують його.

Дивіться: Нога окупанта та його шолом летять у повітрі після скиду гранати з українського дрона. ВIДЕО 18+

"Потерпи, тебе немножко осталось", - звертається він до свого "трьохсотого".

На наступних кадрах з'являється палаюча ворожа вантажівка на узбіччі. Саме порівнявшись з нею у повітря злітає і автомобіль із трьома окупантами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілий окупант лежить на дорозі і розповідає про скид з українського дрона: "Левую руку оторвало нах#й, правой ноге пи#да". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17388) вибух (4461) знищення (7243)


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Топ коментарі
+78
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01.02.2024 11:00
+42
Евакуація до пекла рашистав прашла нармальна...
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01.02.2024 10:56
+33
рускіє нє здаюца! Оні горят заживо
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01.02.2024 10:57
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І ці в трусіках були,а тепер на праваславних нєбєсах в раю))))
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01.02.2024 10:55 Відповісти
кабзДон на них зачекався!
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01.02.2024 10:57 Відповісти
Ну чого ви на нього? Він не збрихав і усі не довго терпіли. Зараз вони хороші рузьке
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01.02.2024 11:06 Відповісти
Ну телепон вцілів, а це не дуже добре, тільки якщо ні... окрім нього і не вціліло!
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01.02.2024 11:46 Відповісти
харошиє руZZкіє!! тільки 200-ті та 300-ті.....
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01.02.2024 10:56 Відповісти
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01.02.2024 11:00 Відповісти
Запомните: русский - это не национальность. Это - ДИАГНОЗ.
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01.02.2024 17:48 Відповісти
Завжди так казав всім, ще коли мудра більшость не натягнула вишиванку, і надрачувала на яника і 'золотую серідіну' і дружбу с расієй.
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01.02.2024 17:52 Відповісти
Евакуація до пекла рашистав прашла нармальна...
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01.02.2024 10:56 Відповісти
рускіє нє здаюца! Оні горят заживо
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01.02.2024 10:57 Відповісти
"Патірпі, тєбє німножка асталось..."- радів кабзДон, потираючи кістляві руки....
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01.02.2024 14:07 Відповісти
Якась паскуда таки вижила, якщо відео з'явилось...
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01.02.2024 10:57 Відповісти
далеко не факт,куча файлов записаных в инете уже после забаранивания сабжей)
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01.02.2024 10:59 Відповісти
Відео вижило, а вони-навряд.
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01.02.2024 10:59 Відповісти
Ні, це телефон вижив.)
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01.02.2024 11:00 Відповісти
відеокмера ж не жива, валяється, затрофеюється і ось тобі відос. ти наче сьоднішній.
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01.02.2024 17:01 Відповісти
Якщо це був стрім, то...
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01.02.2024 22:12 Відповісти
россияне немного успевают собирать трупы своих орков, но большинство трупов остаются гнить по посадкам и полям. ...мародёрство ограничивает здравый смысл с тела можно за или подобрать различные мелочи,
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02.02.2024 06:15 Відповісти
Це стрім. Він же казав "таваришу капитану, докладаю, веземо... і т.п.". А потім вже настав для них справжній т.п. (типовий 3.14здець)...
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02.02.2024 12:43 Відповісти
Ну, не здаються, так не здаються, нехай політають.
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01.02.2024 10:57 Відповісти
Нехай щастить!
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01.02.2024 10:59 Відповісти
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01.02.2024 10:59 Відповісти
то шо рюзьке не сдаюца пох, головне щоб дохли регулярно
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01.02.2024 11:01 Відповісти
Нє здаются!?? Та здають їх як стеклотару!!
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01.02.2024 11:01 Відповісти
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01.02.2024 11:03 Відповісти
Останнім часом багато відосів як рашисти прикладають до голов гранати - дійсно новий бренд - а шоб у когось не виникло бажання, ну якесь дурнувате з здачею, то всім на ціп на шиї приковувати по гранаті.
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01.02.2024 11:06 Відповісти
Не довезли...
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01.02.2024 11:11 Відповісти
Мабуть в онлайн режимі відео писав.
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01.02.2024 11:14 Відповісти
на міну наїхав!
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01.02.2024 11:48 Відповісти
Чи у вантажівці БК був.
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01.02.2024 15:20 Відповісти
не обов"язково. камера то не знімає, а на диску то записано. під"єднати до считувача диску і на тобі відео.
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01.02.2024 17:02 Відповісти
..как-то, блд, невдобно получилось с бравыми, блд, бессмертными, блд, икутскими парнями, блд, которые, блд, ни сдаюца, блд.. ёпть..
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01.02.2024 11:15 Відповісти
Опять не успел выложить рецепт бессмертия
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01.02.2024 11:22 Відповісти
Пант був на заробітках в сибіру? Ну базар точно як в кацапотварюк.
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01.02.2024 11:25 Відповісти
..якщо кілька місяців роботки в Омську, за розподіленням після навчання та перед армією, вважати заробітками, то - таки-да
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01.02.2024 11:30 Відповісти
там в іркутській області до речі багато нащадків виселених з України

сподіваюсь хоч вони не лізуть в армію рашкі
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01.02.2024 13:14 Відповісти
Уже не лізуть - бо мертві
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02.02.2024 02:38 Відповісти
Таки не сдались...)
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01.02.2024 11:20 Відповісти
Хотілось би відмітити геніальність українських дроноводів, які геніально поставили дрон з міною якраз в розрахунку на рускій інтєлєхт...
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01.02.2024 11:20 Відповісти
Судячи з движняку зйомки у момент вибуху - то щось рвонуло к кузові палаючої машини, коли вони проїжджали повз Автомобіль- відеостудію "клало набік", перевертаючи...
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01.02.2024 12:01 Відповісти
Не можна сказати точно, але це стандартний прийом наших дроноводів. Цукерок. - Дрон з міною сидить на дорозі, економлячи батарею, злітає при наближенні транспорту.
Тут вірогідність підриву БП в машині, якраз в момент проїзду звичайно є, але вона щезаюче мала. нмд звичайно..
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01.02.2024 12:12 Відповісти
По суті. головне - РЕЗУЛЬТАТ! Заперечення лише одне: оператор не посадить дрон поряд з вогнищем - адже у БПЛА половина деталей з пластику... А він плавиться ...
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01.02.2024 12:39 Відповісти
Головне результат, так. Відосік вже вірусний, тягають навіть турки і китайці...
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01.02.2024 12:44 Відповісти
Нехай здоровиться дохлякам.
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01.02.2024 11:23 Відповісти
Вперше бачу, що москаль не збрехав - каже нєдолго асталось...
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01.02.2024 11:23 Відповісти
Ой, Катрусю , Шiдi-рiдi, Хвате вже волати:

Знала ж «хiвря» орла куди Мала проводжати

Ой, Катюшо, шiдi-рiдi, Як будеш ти жити-

Перед танком дiточок Маеш ти водити...

Де ж тепер - та Катруся,Що у берег скиглить?

Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.

А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-

Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
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01.02.2024 11:29 Відповісти
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01.02.2024 11:49 Відповісти
"Русские не сдаются..." Кажется, всё таки, сдались. На милость судьбе-злодейке.
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01.02.2024 12:02 Відповісти
Смерть руссофашистам!
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01.02.2024 12:13 Відповісти
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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01.02.2024 14:11 Відповісти
Здається, він об шось ує... врізався
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01.02.2024 12:07 Відповісти
Пророк...
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01.02.2024 12:25 Відповісти
"Русские не сдаются" - объявление на пункте приема стеклотары!
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01.02.2024 12:31 Відповісти
ххммм...
китай виробляє, гарні смартфони.
витримав атаку дрона, і пролежав фіг знає скільки, поки не попав до рук наших бійців.
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01.02.2024 13:27 Відповісти
За то, чтобы ВСЕ!
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01.02.2024 13:38 Відповісти
тєрпіло не дотерпів)
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01.02.2024 13:44 Відповісти
Красівоє! Надо повторіть!
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01.02.2024 14:05 Відповісти
Дурачок, лучше бы ты сдался.
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01.02.2024 14:05 Відповісти
Какое жизнеутверждающее видно!
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01.02.2024 14:06 Відповісти
Видео
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01.02.2024 14:07 Відповісти
якесь свино-собаче гавкання перед тим як здохнути. здихайте підари як завжди
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01.02.2024 14:15 Відповісти
Смерть рашистським окупантам.
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01.02.2024 14:50 Відповісти
Ну,і наступний висновок))небіжчик б себе не виставляв))отже,вцілів телефон,зверніть увагу американський,і наші воїни знайшли його на місці огляду реінкарнації праваславних мальчікав в анґєлав)))
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01.02.2024 15:36 Відповісти
Живчиком таким підр був, зажигалочка просто. А на гробові його партнерша заведе собі Джамуда.То чи варто воно того було??
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01.02.2024 15:57 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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01.02.2024 16:25 Відповісти
Зачем я это слушал, надо было звук выключить. 🤢Чуть не стошнило. Ну зато хэппи-енд
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01.02.2024 16:27 Відповісти
и не сдались
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01.02.2024 17:35 Відповісти
Сподiваюсь що вони таки сдохли. Але вiдео залишилося, то трохи бентежить що хтось мiг залишитися живим
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01.02.2024 17:42 Відповісти
Гарне кіно. Так би мовити - є пролог, який веде скрєпна свиня, і є закономірна розв'язка сюжету.. дуже гарно.
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01.02.2024 17:51 Відповісти
Парень с юмором, особо по КАМАЗу не сокрушался, интересно, кто выложил это видео, наверняка взято откуда-то, и что на самом деле произошло.
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01.02.2024 18:17 Відповісти
Щоб ці тварюки поздихали в страшних муках
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01.02.2024 19:15 Відповісти
Патєрпі ,нємножко осталось)))) Як у воду дивився)))))
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01.02.2024 22:37 Відповісти
Ой !........
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01.02.2024 22:43 Відповісти
Остання фраза епічна.
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01.02.2024 23:43 Відповісти
Хех...))) - "Руськіє не здаюца"...
Йолопе - у нас ніде неприймають биту тару!
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02.02.2024 01:21 Відповісти
That's beautiful!
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02.02.2024 02:56 Відповісти
Вот, вроде, ничего смешного нет, но поржал.
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02.02.2024 05:25 Відповісти
Мені подобається в таких відео, що наші хлопці-дроноводи теж приймають участь у їх записі та з'являються зі своєю технікою в потрібний час. )
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02.02.2024 09:09 Відповісти
Как оказалось, русским лучше бы сдаваться
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02.02.2024 09:18 Відповісти
нє унивайтє пасани...
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02.02.2024 16:44 Відповісти
 
 