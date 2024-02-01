Автомобіль із трьома окупантами вибухає під час запису "відосика": "Потерпи, тебе немножко осталось...". ВIДЕО

Автомобіль, у якому їхало троє окупантів раптово вибухнув у той момент, коли один із загарбників саме записував відео на свій телефон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, останній "відосик" окупанта опублікований у соцмережах. На записі російський військовий розповідає про те, що вони з напарником підібрали свого пораненого і евакуйовують його.

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"Потерпи, тебе немножко осталось", - звертається він до свого "трьохсотого".

На наступних кадрах з'являється палаюча ворожа вантажівка на узбіччі. Саме порівнявшись з нею у повітря злітає і автомобіль із трьома окупантами.

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