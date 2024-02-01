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Нацгвардійці у січні знищили та вивели з ладу 112 російських танків на $300 млн, - Клименко. ВIДЕО

Воїни Національної гвардії, зокрема, знищили близько десятка російських Т-90 "Прорив".

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"За перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 російських танків загальною вартістю понад 300 мільйонів доларів США.

Серед відмінусованих бойових машин - близько десятка Т-90 Прорив, якими так пишалися росіяни. Але нацгвардійці неодноразово доводили, що "непробиваемых" для українських пташок не існує", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

танк (2067) знищення (7243) Національна гвардія (1532) Клименко Ігор (485)


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Де указ про массову мобілізацію ментів???Чому в нацгвардії воюють тільки ті,хто пішов добровільно?
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01.02.2024 12:38 Відповісти
Ну говорить о том что эта техника сколько то стоила не очень корректно - если бы ее можно было просто покупать в неограниченных количествах - рашка заморила голодом всех своих пенсионеров - но 100 тысяч танков в духе маршала Тухачевского - купила бы. Значительно важнее что подавляющую часть этого вооружения рашка либо не сможет восстановить никогда, либо только через очень продолжительное время. Которого у нее скорее всего не будет.
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01.02.2024 12:42 Відповісти
⚡️ЄС схвалив допомогу Україні

Лідери Європейського союзу сьогодні, 1 лютого, під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
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01.02.2024 12:46 Відповісти
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01.02.2024 12:48 Відповісти
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
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02.02.2024 03:38 Відповісти
 
 