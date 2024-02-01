Нацгвардійці у січні знищили та вивели з ладу 112 російських танків на $300 млн, - Клименко. ВIДЕО

Воїни Національної гвардії, зокрема, знищили близько десятка російських Т-90 "Прорив".

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"За перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 російських танків загальною вартістю понад 300 мільйонів доларів США.



Серед відмінусованих бойових машин - близько десятка Т-90 Прорив, якими так пишалися росіяни. Але нацгвардійці неодноразово доводили, що "непробиваемых" для українських пташок не існує", - йдеться в повідомленні.

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